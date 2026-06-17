Украинцы, пережившие российский плен, смогут бесплатно восстановить водительские документы, — Клименко
Граждане, пережившие плен или незаконное лишение свободы вследствие войны, могут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации в сервисных центрах МВД.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.
Льгота для освобожденных из плена
Министр рассказал, что сегодня, 17 июня, Кабинет Министров "поддержал это важное решение в целях поддержки наших людей, пострадавших от российской агрессии".
Воспользоваться правом на бесплатное восстановление документов можно будет один раз в течение года после освобождения из плена.
Решение для семей пропавших без вести
Кроме того, урегулирован вопрос, с которым сталкиваются семьи людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
"Опекуны, назначенные для управления имуществом таких лиц, имеют возможность восстанавливать, в частности, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя пропавшего без вести лица и законно управлять этим имуществом в интересах владельца", — сообщил Клименко.
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