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Новости Восстановление водительских документов
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Украинцы, пережившие российский плен, смогут бесплатно восстановить водительские документы, — Клименко

освобождение из плена

Граждане, пережившие плен или незаконное лишение свободы вследствие войны, могут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Льгота для освобожденных из плена

Министр рассказал, что сегодня, 17 июня, Кабинет Министров "поддержал это важное решение в целях поддержки наших людей, пострадавших от российской агрессии".

Воспользоваться правом на бесплатное восстановление документов можно будет один раз в течение года после освобождения из плена.

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Решение для семей пропавших без вести

Кроме того, урегулирован вопрос, с которым сталкиваются семьи людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Опекуны, назначенные для управления имуществом таких лиц, имеют возможность восстанавливать, в частности, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя пропавшего без вести лица и законно управлять этим имуществом в интересах владельца", — сообщил Клименко.

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мусорська "щедрість" гниди клименка
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17.06.2026 22:08 Ответить
Так це не щедрість, вони самі мусора іждивеньці, за рахунок платників податків живуть, тобто тих хто створює ВВП. Всеодно оплатять пересічні. Це як ЗЕлупа раніше, коли було велике крадівництво, писав на банерах, що ЗЕ збудував дорогу, але якщо розібратися, то дорогу збудували за рахунок платників податків. А по банерам звучить, що зі свого карману.
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17.06.2026 22:35 Ответить
Потужно. Така пільга! Навіть дух перехоплює.....А безоплатної медичної допомоги для бувших полонених не передбачили?? Чи тільки за гроші?
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17.06.2026 22:11 Ответить
Кращеб бескоштовно надавати по іпліщу тому, хто благав українців готоуватись до травневих шашоликов, замість того щоб готуватись по повного вторгнення.
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17.06.2026 22:36 Ответить
і це тупе, ссучєне чьмо працює міністром на зарплаті мудрого наріту.
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17.06.2026 22:40 Ответить
А те кто не пережил, будут платить .
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17.06.2026 22:41 Ответить
 
 