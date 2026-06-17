Украинцы, пережившие российский плен, смогут бесплатно восстановить водительские документы, — Клименко

Граждане, пережившие плен или незаконное лишение свободы вследствие войны, могут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Льгота для освобожденных из плена

Министр рассказал, что сегодня, 17 июня, Кабинет Министров "поддержал это важное решение в целях поддержки наших людей, пострадавших от российской агрессии".

Воспользоваться правом на бесплатное восстановление документов можно будет один раз в течение года после освобождения из плена.

Читайте также: Безопасность на дорогах: Свириденко рассказала о новой системе штрафов. Что предусмотрено?

Решение для семей пропавших без вести

Кроме того, урегулирован вопрос, с которым сталкиваются семьи людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Опекуны, назначенные для управления имуществом таких лиц, имеют возможность восстанавливать, в частности, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя пропавшего без вести лица и законно управлять этим имуществом в интересах владельца", — сообщил Клименко.

Читайте также: В МВД рассказали о новой системе наказаний за нарушение Правил дорожного движения. Что предусмотрено?