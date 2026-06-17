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Новини Відновлення водійських документів
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Українці, які пережили російський полон, зможуть безкоштовно відновити водійські документи, - Клименко

звільнення з полону

Громадяни, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, можуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію в сервісних центрах МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Пільга для звільнених із полону

Міністр розповів, що сьогодні 17 червня Кабінет Міністрів "підтримав це важливе рішення для підтримки наших людей, які постраждали від російської агресії".

Скористатися правом безкоштовного відновлення документів можна буде один раз упродовж року після звільнення з полону.

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Рішення для сімей зниклих безвісти

Крім того, врегульовано питання, з яким стикаються родини людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

"Опікуни, призначені для управління майном таких осіб, мають можливість відновлювати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я зниклої безвісти особи та законно управляти цим майном в інтересах власника", - повідомив Клименко.

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документ (505) МВС (3516) полон (1698) водії (462) відновлення (804)
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мусорська "щедрість" гниди клименка
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17.06.2026 22:08 Відповісти
Так це не щедрість, вони самі мусора іждивеньці, за рахунок платників податків живуть, тобто тих хто створює ВВП. Всеодно оплатять пересічні. Це як ЗЕлупа раніше, коли було велике крадівництво, писав на банерах, що ЗЕ збудував дорогу, але якщо розібратися, то дорогу збудували за рахунок платників податків. А по банерам звучить, що зі свого карману.
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17.06.2026 22:35 Відповісти
Потужно. Така пільга! Навіть дух перехоплює.....А безоплатної медичної допомоги для бувших полонених не передбачили?? Чи тільки за гроші?
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17.06.2026 22:11 Відповісти
Кращеб бескоштовно надавати по іпліщу тому, хто благав українців готоуватись до травневих шашоликов, замість того щоб готуватись по повного вторгнення.
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17.06.2026 22:36 Відповісти
і це тупе, ссучєне чьмо працює міністром на зарплаті мудрого наріту.
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17.06.2026 22:40 Відповісти
А те кто не пережил, будут платить .
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17.06.2026 22:41 Відповісти
 
 