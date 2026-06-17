Українці, які пережили російський полон, зможуть безкоштовно відновити водійські документи, - Клименко

Громадяни, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, можуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію в сервісних центрах МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Пільга для звільнених із полону

Міністр розповів, що сьогодні 17 червня Кабінет Міністрів "підтримав це важливе рішення для підтримки наших людей, які постраждали від російської агресії".

Скористатися правом безкоштовного відновлення документів можна буде один раз упродовж року після звільнення з полону.

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Рішення для сімей зниклих безвісти

Крім того, врегульовано питання, з яким стикаються родини людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

"Опікуни, призначені для управління майном таких осіб, мають можливість відновлювати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я зниклої безвісти особи та законно управляти цим майном в інтересах власника", - повідомив Клименко.

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