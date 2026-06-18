В ОП заявили о масштабной трансформации экономики после войны

Послевоенная экономика Украины должна стать максимально открытой и конкурентоспособной, а государство должно не только восстановить страну, но и провести глубокие преобразования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Офиса президента Кирилла Буданова во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства.

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Три основы новой экономики

Буданов заявил, что Украина должна создать одну из самых либеральных экономик в Европейском Союзе. По его словам, ключевая задача - не просто восстановление, а масштабная трансформация.

"Экономика послевоенной Украины должна быть самой либеральной, открытой и конкурентоспособной в Европейском Союзе. Наша задача — не просто восстановить, а осуществить самую масштабную экономическую трансформацию на континенте за последние десятилетия", - подчеркнул он.

Новая модель экономики должна основываться на трех основных направлениях:

искоренение коррупции и равные правила для всех;

развитие мощной промышленности для обороны и восстановления;

создание инновационной экономики с выходом на мировые рынки.

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Стратегия и участие бизнеса

В ходе заседания был представлен проект стратегии "Экономика будущего". Над документом работают представители Офиса президента, правительства, международные эксперты и украинский бизнес.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, члены правительства, народные депутаты и предприниматели.

По словам главы ОП, бизнес отметил, что часть проблем, поднятых на предыдущей встрече, уже удалось решить.

Он подчеркнул, что работа над улучшением условий для экономики продолжается.

"Продолжаем устранять препятствия для эффективной работы украинской экономики", - отметил Буданов.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины вводит новую программу восстановления пострадавших от обстрелов предприятий. Так, с 1 июля этого года малый и средний бизнес сможет получить более дешевые кредиты на восстановление разрушенного или поврежденного имущества по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

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