В ОП заявили о масштабной трансформации экономики после войны
Послевоенная экономика Украины должна стать максимально открытой и конкурентоспособной, а государство должно не только восстановить страну, но и провести глубокие преобразования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Офиса президента Кирилла Буданова во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства.
Три основы новой экономики
Буданов заявил, что Украина должна создать одну из самых либеральных экономик в Европейском Союзе. По его словам, ключевая задача - не просто восстановление, а масштабная трансформация.
"Экономика послевоенной Украины должна быть самой либеральной, открытой и конкурентоспособной в Европейском Союзе. Наша задача — не просто восстановить, а осуществить самую масштабную экономическую трансформацию на континенте за последние десятилетия", - подчеркнул он.
Новая модель экономики должна основываться на трех основных направлениях:
- искоренение коррупции и равные правила для всех;
- развитие мощной промышленности для обороны и восстановления;
- создание инновационной экономики с выходом на мировые рынки.
Стратегия и участие бизнеса
В ходе заседания был представлен проект стратегии "Экономика будущего". Над документом работают представители Офиса президента, правительства, международные эксперты и украинский бизнес.
Во встрече также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, члены правительства, народные депутаты и предприниматели.
По словам главы ОП, бизнес отметил, что часть проблем, поднятых на предыдущей встрече, уже удалось решить.
Он подчеркнул, что работа над улучшением условий для экономики продолжается.
"Продолжаем устранять препятствия для эффективной работы украинской экономики", - отметил Буданов.
Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины вводит новую программу восстановления пострадавших от обстрелов предприятий. Так, с 1 июля этого года малый и средний бизнес сможет получить более дешевые кредиты на восстановление разрушенного или поврежденного имущества по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
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Начинаем программу телепередач.
На завтра, на завтра.
Завтра вы увидите, то что никогда не видели,
Это будет завтра.
нєт, нєт, нєт, нєт, ми хотім сєйчас! (З пісеньки совкової)
розвиток людського капіталу та повернення українців з-за кордону; енергетична незалежність і «зелена» трансформація;
підтримка малого та середнього бізнесу;
масштабна модернізація інфраструктури та логістики;
розвиток агропромислового комплексу з високою доданою вартістю; глибока інтеграція до європейського економічного простору;
створення сприятливого інвестиційного клімату;
розвиток регіонів та економічна децентралізація;
цифровізація економіки та державного управління; формування ********* ринку праці та системи перекваліфікації кадрів.
ChatGPT може помилятися. Перевіряйте важливу інформацію.
І правила рівні для всіх ну ніяк не можна застосовувати під час війни
А це стовідсотковий індикатор лицемірної брехні.
Бо якщо українців, як кріпостних загнали під автобариг , що наживаються на горі народа - то реформи не буде.
розвяжить українцям руки і дозвольте БЕЗ АВТОБАРИГ самим гоняти себе авто для родин і БИЗНЕСУ.
Буданов , поясни сам собі , чому у румунів розмитнення коштує 200 евро , а в Україні 5-10 тис евро.
АВТОБАРИГ ДО ВʼЯЗНИЦЬ .
І ЩЕ - смішно чути про возврат українців до України - люди себе вже недорогі авто придбали у ЕС, податки у пострадянських країнах досить лояльні . ОСЬ ХТО ПОЇДЕ в УКРАЇНУ - щоб митники почали знущатись з завезених особистих авто?
КРОК ПЕРШИЙ - повернути закон про нульове розмитнення авто ДЛЯ ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ
чи перестати ******** про якись реформи
а южаніну і Васадзе до вʼязниці за лоббистський закон про евробляхи , направлений проти українців
ПРЯМІЙ АВТОБАН КИЇВ ЧОП ВІДЕНЬ МЮНХЕН - це важливий проект над яким влада даже не працює , хоча зара **** МІГ БИ ЗАПОЧАТКОВАТИ ПРОЕКТ
Що виходить зараз ? Українці ідуть ПО КОЛУ ВЗДОВЖ БІЛОРУСЬКОГО КОРДОНУ ( Київ Житомир Рівне Львів Мукачево ) по старий сільський дорозі розширений до 4 полос ,
СКІЛЬКІ ЧАСУ ВИТРАЧАЮТЬ НА ОБЬЕЗДНИХ ДОРОГАХ ВКРУГ МІСТ, СКІЛЬКІ пробок забирають час .
АВТОБАН КИЇВ ЧОП ВІДЕНЬ МАЄ БУТИ ПРЯМИМ ЯК СТРІЛА І ВІДВЕДЕНИМ ВІД КОРДОНУ З БІЛОРУСЬЮ . А від автобану робляться зʼїзди до міст Рівне Львів і т п. Тоді потік з автобану фур і авто не потрапляє у пробки в круги міст
БЛІН, як просто , але влада що сьогоднішня , що попередники - тупі овці і не вміють формувати великі проекти для Украіни- а вміють тількі як голубі воришкі щось цупити 😡
А що робиться в Україні для дітей?
єкскурсіі у Словаччині чи відпочинок теж сплачує держава, проїздні для дітей і юнацтва безкоштовні у транспорті .
Буданов, прежде чим заявляти про либеризацію ЧОГОСЬ ТАМ , поїдьте та вивчити досвід у прикордонних сусідів , що вони роблять для своїх громадян. До речі, багато фінансує ЄС
І ЩЕ РАЗ - без ********* автобану справа не піде. У угорців 5 ( !) автобанів. А коли вони вьізжають до Україні через Берегово - від роздовбанній дорогі і КПП волоси дибки стають . Це якийсь позор - і все це на протязі 26 років як я ізжу до Словаччині.
І ви пістіті про повернення українців до цієї розрухи на кордоні? Життя у людей одно. ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ 😡
а що робиться в Україні? Хто перевіряє продукти і рівняє їх з якістю у ЄС? Виробник що хоче, то туди і кладе. Пальмове масло наприклад.
чому в Україні досі нема незалежних єкспертів з якості продуктів і штрафів за те що кладуть у ковбасу? А молоко звідки в Україні? Де корови?
коли продукти будуть якістью з ЄС порівняні - тоді повірю у реформи
Знал бы
прикупдинамику цен на рынке сухих рыб, вложился бы в (по одесски) тараньку.
2022 год 300 грн/кг.
2026 год 1500-1700 грн/кг.
Как пишут в интернетах доллар нервно курит по доходности
Де, яким законом прописані повноваження ОПи до керування економікою держави?!
Ви там, на Банковій вже взагалі охреніли? Державою знову керує завгосп?!
Ви про Конституцію ніколи нічого? зовсім, зовсім?
курва, ну як вже дістало то зелене шапіто...
та міл'ярди мідича та Ко..
По друге,при рос.проекті сн ніхто не буде давати серйозні інвестиції для відновлення економіки.
Тому,відхід слуг-це благо для країни.
Імперські Росія, Ізраїль та Польща об'єдналися навколо спільних претензій до України
https://youtu.be/zuhh6aiDMXA?si=ePDuMcCbmABd2SpU
https://youtu.be/zuhh6aiDMXA?si=ePDuMcCbmABd2SpU
Іллєнко: скандал у Польщі / кримська пастка для окупантів / майбутні удари по Москві
https://youtu.be/_5kZSep2iJk?si=KUrJnfbu-FhsTkWr
https://youtu.be/_5kZSep2iJk?si=KUrJnfbu-FhsTkWr
УКРАЇНЦІ з радістю забудуть цей МАРАЗМ!