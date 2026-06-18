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В ОП заявили о масштабной трансформации экономики после войны

Обсуждение стратегии экономики будущего в Украине

Послевоенная экономика Украины должна стать максимально открытой и конкурентоспособной, а государство должно не только восстановить страну, но и провести глубокие преобразования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Офиса президента Кирилла Буданова во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства.

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Три основы новой экономики

Буданов заявил, что Украина должна создать одну из самых либеральных экономик в Европейском Союзе. По его словам, ключевая задача - не просто восстановление, а масштабная трансформация.

"Экономика послевоенной Украины должна быть самой либеральной, открытой и конкурентоспособной в Европейском Союзе. Наша задача — не просто восстановить, а осуществить самую масштабную экономическую трансформацию на континенте за последние десятилетия", - подчеркнул он.

Новая модель экономики должна основываться на трех основных направлениях:

  • искоренение коррупции и равные правила для всех;
  • развитие мощной промышленности для обороны и восстановления;
  • создание инновационной экономики с выходом на мировые рынки.

Читайте также: Буданов: Более шести миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, нуждаются в особой государственной поддержке

Стратегия и участие бизнеса

В ходе заседания был представлен проект стратегии "Экономика будущего". Над документом работают представители Офиса президента, правительства, международные эксперты и украинский бизнес.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, члены правительства, народные депутаты и предприниматели.

По словам главы ОП, бизнес отметил, что часть проблем, поднятых на предыдущей встрече, уже удалось решить.

Он подчеркнул, что работа над улучшением условий для экономики продолжается.

"Продолжаем устранять препятствия для эффективной работы украинской экономики", - отметил Буданов.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины вводит новую программу восстановления пострадавших от обстрелов предприятий. Так, с 1 июля этого года малый и средний бизнес сможет получить более дешевые кредиты на восстановление разрушенного или поврежденного имущества по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квартальный ВВП Украины снизился впервые за три года, – Госстат. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Буданов Кирилл (599) экономика (3847) восстановление (243)
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Топ комментарии
+27
Здравствуйте, товарищи!
Начинаем программу телепередач.
На завтра, на завтра.
Завтра вы увидите, то что никогда не видели,
Это будет завтра.
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18.06.2026 01:03 Ответить
+24
Розвідник говорить про економіку. Серіал продовжується.
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18.06.2026 01:04 Ответить
+21
це що передвиборча програма кандидата Буданова?
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18.06.2026 01:19 Ответить
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А де той кінець війни? Комусь його видно?
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18.06.2026 01:01 Ответить
Ніхто не хоче бачити той кінець, мабуть. Бо щоб його побачити треба зелене чмо винести з Банкової вперед ногами.
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18.06.2026 01:41 Ответить
Вони на свої дивяться, їм їх видно.
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18.06.2026 01:55 Ответить
Розвідник розмовляє про економіку?? Основний акцент мабуть буде на розвитку приватних розвідувальних та диверсійних фірм?
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18.06.2026 06:03 Ответить
Розвиток приватних ферм падалЬяка.
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18.06.2026 06:42 Ответить
... вова актІвно готовІт собі наступнІка ... Щоб не доведи Боже адекватна і незалежна від вови людина до влади прийшла, яка посадить його за грати.
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18.06.2026 07:16 Ответить
Здравствуйте, товарищи!
Начинаем программу телепередач.
На завтра, на завтра.
Завтра вы увидите, то что никогда не видели,
Это будет завтра.
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18.06.2026 01:03 Ответить
Нєт, нєт, нєт, нєт, ми хотім сєводня
нєт, нєт, нєт, нєт, ми хотім сєйчас! (З пісеньки совкової)
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18.06.2026 01:35 Ответить
Розвідник говорить про економіку. Серіал продовжується.
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18.06.2026 01:04 Ответить
З нього розвідник як з гімна куля, теж саме стосується всієї ЗЕленої гопоти...
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18.06.2026 07:35 Ответить
йди кофе вари, нєдоразумєніє ялтинське
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18.06.2026 01:06 Ответить
Економіка України найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС не стане. По-перше, з-за зеленої крадійської та авторитарної влади це неможливо апріорі; по-друге, з-за зеленої влади (нагадаю: ментальних нащадків ригів) Україну в Євросоюз не допустять, і приводів (невідповідності Статуту ЄС) щось надумувати Урсулі та її компанії не доведеться: зелень сама їх надасть в безчисленній кількості.
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18.06.2026 01:08 Ответить
Який нарід така і влада.
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18.06.2026 07:59 Ответить
і що будуть по живому різати руки які крадуть? це ми вже чули не раз... а мабуть нові зади сядуть на старі унітази
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18.06.2026 01:13 Ответить
Нових нянь призначать. )
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18.06.2026 01:57 Ответить
це що передвиборча програма кандидата Буданова?
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18.06.2026 01:19 Ответить
Окрім трьох уже зазначених напрямів, можна додати ще такі:
розвиток людського капіталу та повернення українців з-за кордону; енергетична незалежність і «зелена» трансформація;
підтримка малого та середнього бізнесу;
масштабна модернізація інфраструктури та логістики;
розвиток агропромислового комплексу з високою доданою вартістю; глибока інтеграція до європейського економічного простору;
створення сприятливого інвестиційного клімату;
розвиток регіонів та економічна децентралізація;
цифровізація економіки та державного управління; формування ********* ринку праці та системи перекваліфікації кадрів.
ChatGPT може помилятися. Перевіряйте важливу інформацію.
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18.06.2026 01:22 Ответить
навіть штучний інтелект кращі обіцянки-цяцянки пише! 😀
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18.06.2026 01:48 Ответить
Про дороги забув, без якісних доріг ніяка економіка не запрацює.
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18.06.2026 01:59 Ответить
"масштабна модернізація інфраструктури" - оце ж воно
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18.06.2026 02:06 Ответить
А зараз викорінювати корупцію неначасі
І правила рівні для всіх ну ніяк не можна застосовувати під час війни
А це стовідсотковий індикатор лицемірної брехні.
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18.06.2026 01:28 Ответить
А про андрія вовк і тімура нічого в оп не кажуть?
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18.06.2026 01:35 Ответить
чорти постановочні таки хочуть затягнути країну в прірву. В цих гнид тільки один план пограбування і втечі все решту постановка для 73% ненормальних, їхній кумир янукович. Тільки на відміну від нього вони дуже гнучко пристосовуються і перевзуваються на льоту, такого пограбування і катастрофи не було ніколи, не буде більше виборів, весь держ апарат після такого пограбування буде землю гризти і кігті рвати за повторний строк цієї наволочі. Вже підсадні качки готові - стерненки, притули, залужний.
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18.06.2026 01:40 Ответить
Однак якісь клінічні дебіли цьому "герою" довіряють, судячи з опитувань.
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18.06.2026 01:42 Ответить
Виявляється він ще й економіст «мощьний».
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18.06.2026 01:49 Ответить
Доки не анулюють закон про евробляхи і дозволять українцям ввозити авто без мит і акцизів ( плата тількі у пенсійний фонд 10% від стоімості ) - НІ У ЯКІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ НЕ ПОВІРЮ .
Бо якщо українців, як кріпостних загнали під автобариг , що наживаються на горі народа - то реформи не буде.
розвяжить українцям руки і дозвольте БЕЗ АВТОБАРИГ самим гоняти себе авто для родин і БИЗНЕСУ.
Буданов , поясни сам собі , чому у румунів розмитнення коштує 200 евро , а в Україні 5-10 тис евро.
АВТОБАРИГ ДО ВʼЯЗНИЦЬ .
І ЩЕ - смішно чути про возврат українців до України - люди себе вже недорогі авто придбали у ЕС, податки у пострадянських країнах досить лояльні . ОСЬ ХТО ПОЇДЕ в УКРАЇНУ - щоб митники почали знущатись з завезених особистих авто?
КРОК ПЕРШИЙ - повернути закон про нульове розмитнення авто ДЛЯ ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ
чи перестати ******** про якись реформи
а южаніну і Васадзе до вʼязниці за лоббистський закон про евробляхи , направлений проти українців
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18.06.2026 01:50 Ответить
Взагалі то ЯКЕ НАХАБСТВО ПОЛИТИЧНИХ КІЛ, що ввели у 2018 р закон про евробляхи( митну обдираловку простим українцям) В КРАЇНІ , яка НЕ МАЄ АВТОЗАВОДІВ . Вішати таких політиків треба на гиляках
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18.06.2026 02:09 Ответить
Наша корупція не допустить ніякої трансформації економіки .
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18.06.2026 02:07 Ответить
І ще питання: про яке я постійно пишу - європейський автобан для України . Тупа влада зовсім не розуміє що таке Автобан для економіці.
ПРЯМІЙ АВТОБАН КИЇВ ЧОП ВІДЕНЬ МЮНХЕН - це важливий проект над яким влада даже не працює , хоча зара **** МІГ БИ ЗАПОЧАТКОВАТИ ПРОЕКТ
Що виходить зараз ? Українці ідуть ПО КОЛУ ВЗДОВЖ БІЛОРУСЬКОГО КОРДОНУ ( Київ Житомир Рівне Львів Мукачево ) по старий сільський дорозі розширений до 4 полос ,
СКІЛЬКІ ЧАСУ ВИТРАЧАЮТЬ НА ОБЬЕЗДНИХ ДОРОГАХ ВКРУГ МІСТ, СКІЛЬКІ пробок забирають час .
АВТОБАН КИЇВ ЧОП ВІДЕНЬ МАЄ БУТИ ПРЯМИМ ЯК СТРІЛА І ВІДВЕДЕНИМ ВІД КОРДОНУ З БІЛОРУСЬЮ . А від автобану робляться зʼїзди до міст Рівне Львів і т п. Тоді потік з автобану фур і авто не потрапляє у пробки в круги міст
БЛІН, як просто , але влада що сьогоднішня , що попередники - тупі овці і не вміють формувати великі проекти для Украіни- а вміють тількі як голубі воришкі щось цупити 😡
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18.06.2026 02:21 Ответить
Повернуться лі українці? Ось , наприклад, влада Словаччині сплачує кожен місяц 50 евро на кожного ребенка ( і словакам і українцям з ВНЖ) , і це до 22 років, доки ребенок не почне працювати сам .
А що робиться в Україні для дітей?
єкскурсіі у Словаччині чи відпочинок теж сплачує держава, проїздні для дітей і юнацтва безкоштовні у транспорті .
Буданов, прежде чим заявляти про либеризацію ЧОГОСЬ ТАМ , поїдьте та вивчити досвід у прикордонних сусідів , що вони роблять для своїх громадян. До речі, багато фінансує ЄС
І ЩЕ РАЗ - без ********* автобану справа не піде. У угорців 5 ( !) автобанів. А коли вони вьізжають до Україні через Берегово - від роздовбанній дорогі і КПП волоси дибки стають . Це якийсь позор - і все це на протязі 26 років як я ізжу до Словаччині.
І ви пістіті про повернення українців до цієї розрухи на кордоні? Життя у людей одно. ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ 😡
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18.06.2026 02:35 Ответить
І ще питання. ПРОДУКТИ. У Словаччині колись був скандал - независіми експерти виявили що ковбаса у Словаччині не відповідає стандартам ЄС і відрізняється від ковбаси у Австрії. ( 10 хв від Братислави вже Австрія)
а що робиться в Україні? Хто перевіряє продукти і рівняє їх з якістю у ЄС? Виробник що хоче, то туди і кладе. Пальмове масло наприклад.
чому в Україні досі нема незалежних єкспертів з якості продуктів і штрафів за те що кладуть у ковбасу? А молоко звідки в Україні? Де корови?
коли продукти будуть якістью з ЄС порівняні - тоді повірю у реформи
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18.06.2026 02:44 Ответить
На жаль тут навіть незалежні "ковбасні" єксперти відразу почнуть набивати свої матраси пачками доларів... Я вже не бачу навіть просвітлення в майбутньому України...
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18.06.2026 07:42 Ответить
Доллар - мусор. За время войны все кто держал кубышку в долларах в огромном минусе.
Знал бы прикуп динамику цен на рынке сухих рыб, вложился бы в (по одесски) тараньку.
2022 год 300 грн/кг.
2026 год 1500-1700 грн/кг.
Как пишут в интернетах доллар нервно курит по доходности
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18.06.2026 08:17 Ответить
Після кави в Ялті у Кирила галюни.
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18.06.2026 02:51 Ответить
Тобто уходити ми не збираємося)
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18.06.2026 02:58 Ответить
Війну закінчив ? Про корупцію кажеш, треба викорінити, а всі друзі та бізнеспартнери ЗЕленського погрязли в корупції.
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18.06.2026 04:25 Ответить
«Щонеділі Сквілер, тримаючи в ратиці довгу стрічку цифр, доводив тваринам, що виробництво харчів зросло на сто, двісті, а то й на триста відсотків. Тварини не знаходили підстав йому не вірити, тим паче, що вони вже погано пам'ятали, яке воно було життя до Повстання. Проте бували дні, коли вони думали, що краще б цих цифр було менше, а їжі - більше». Джордж Оруел " Скотний двір" 1945 рік.
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18.06.2026 07:01 Ответить
Маячня. Продовжать красти, тільки з новою силою. Банда тупорилих суддів і прокурорів.
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18.06.2026 07:10 Ответить
Треба , щоб плебіс вірив у світле майбутнє, інакше ніхто не захоче жити , у справжньому сьогодні.
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18.06.2026 07:19 Ответить
Перепрошую, а ОПа до економіки ЯКИМ БОКОМ?!
Де, яким законом прописані повноваження ОПи до керування економікою держави?!
Ви там, на Банковій вже взагалі охреніли? Державою знову керує завгосп?!
Ви про Конституцію ніколи нічого? зовсім, зовсім?
курва, ну як вже дістало то зелене шапіто...
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18.06.2026 07:24 Ответить
по моему, с 2019 страной управляют одни и те же.... ермак, буданов, зеленский , федоров и тд -- "птенцы из одного гнезда"....
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18.06.2026 09:13 Ответить
Краще розкажіть про тисячі"фламінго", "трембіт"."паляниць"...
та міл'ярди мідича та Ко..
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18.06.2026 07:25 Ответить
По перше, оп нічого немає до економіки,окрім як палки вставляти в колеса.
По друге,при рос.проекті сн ніхто не буде давати серйозні інвестиції для відновлення економіки.
Тому,відхід слуг-це благо для країни.
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18.06.2026 07:27 Ответить
"економіка України має стати максимально відкритою та конкурентною" -- обіцяють ті, хто перетворив її на максимально корумповану та олігархічну. Хронічні брехуни дуже специфічні люди -- вони свято вірять у те, що їхню брехню ніхто не пам'ятає і їм вірять па слово.
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18.06.2026 07:36 Ответить
Буданову для єрудіціі, щоб не здавав Україну полякам

Імперські Росія, Ізраїль та Польща об'єдналися навколо спільних претензій до України

https://youtu.be/zuhh6aiDMXA?si=ePDuMcCbmABd2SpU

https://youtu.be/zuhh6aiDMXA?si=ePDuMcCbmABd2SpU
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18.06.2026 07:55 Ответить
Буданову для єрудіціі

Іллєнко: скандал у Польщі / кримська пастка для окупантів / майбутні удари по Москві

https://youtu.be/_5kZSep2iJk?si=KUrJnfbu-FhsTkWr

https://youtu.be/_5kZSep2iJk?si=KUrJnfbu-FhsTkWr
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18.06.2026 08:18 Ответить
Оце вже розсмішили , просидів сім років, а тепер ще після війни хоче сидіти , це його поки з кріслом не винесеш то сам не злізе
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18.06.2026 08:11 Ответить
Перевожу- наша банда планирует и дальше грабить лохов, оставшись у корыта после войны.
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18.06.2026 08:11 Ответить
Після війни трансформацією повинна займатися новообрана влада, а ЗЄшобла буде відповідати на багато запитань.
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18.06.2026 08:12 Ответить
Після закінчення війни ОПа щезне як їхня реальна містика.
УКРАЇНЦІ з радістю забудуть цей МАРАЗМ!
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18.06.2026 08:14 Ответить
Ще один потужний "проізводствєнік". Ну блін був потужним розвідником, зараз токар, пекар. йо...бар, аптекар.
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18.06.2026 08:35 Ответить
Треба тікати, поки кайдани не повісили !
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18.06.2026 08:51 Ответить
і займеться цим віцє-ларьочьнік **** БА під підозрою набу
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18.06.2026 08:47 Ответить
Знову будуть Нью-Васюки ,колись !
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18.06.2026 08:49 Ответить
 
 