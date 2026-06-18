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Новини
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В ОП заявили про масштабну трансформацію економіки після війни

Обговорення стратегії економіки майбутнього в Україні

Повоєнна економіка України має стати максимально відкритою та конкурентною, а держава має не лише відновити країну, а й провести глибокі зміни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві керівника Офісу президента Кирила Буданова під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва.

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Три основи нової економіки

Буданов заявив, що Україна має створити одну з найліберальніших економік у Європейському Союзі. За його словами, ключове завдання — не просто відбудова, а масштабна трансформація.

"Економіка повоєнної України має бути найбільш ліберальною, відкритою та конкурентною у Європейському Союзі. Наше завдання – не просто відбудувати, а здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію на континенті за останні десятиліття", – наголосив він.

Нова модель економіки має базуватися на трьох головних напрямах:

  • викорінення корупції та рівні правила для всіх;
  • розвиток потужної промисловості для оборони та відновлення;
  • створення інноваційної економіки з виходом на світові ринки.

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Стратегія та участь бізнесу

Під час засідання представили проєкт стратегії Економіка майбутнього. Над документом працюють представники Офісу президента, уряду, міжнародних експертів і українського бізнесу.

У зустрічі також взяли участь прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, урядовці, народні депутати та підприємці.

За словами керівника ОП, бізнес відзначив, що частину проблем, піднятих на попередній зустрічі, вже вдалося вирішити.

Він підкреслив, що робота над покращенням умов для економіки триває.

"Продовжуємо прибирати перешкоди для ефективної роботи української економіки", – зазначив Буданов.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств. Так, із 1 липня цього року малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

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Автор: 

Буданов Кирило (633) економіка (1082) відбудова (405)
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А де той кінець війни? Комусь його видно?
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18.06.2026 01:01 Відповісти
Ніхто не хоче бачити той кінець, мабуть. Бо щоб його побачити треба зелене чмо винести з Банкової вперед ногами.
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18.06.2026 01:41 Відповісти
Здравствуйте, товарищи!
Начинаем программу телепередач.
На завтра, на завтра.
Завтра вы увидите, то что никогда не видели,
Это будет завтра.
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18.06.2026 01:03 Відповісти
Нєт, нєт, нєт, нєт, ми хотім сєводня
нєт, нєт, нєт, нєт, ми хотім сєйчас! (З пісеньки совкової)
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18.06.2026 01:35 Відповісти
Розвідник говорить про економіку. Серіал продовжується.
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18.06.2026 01:04 Відповісти
йди кофе вари, нєдоразумєніє ялтинське
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18.06.2026 01:06 Відповісти
Економіка України найліберальнішою та найконкурентнішою в ЄС не стане. По-перше, з-за зеленої крадійської та авторитарної влади це неможливо апріорі; по-друге, з-за зеленої влади (нагадаю: ментальних нащадків ригів) Україну в Євросоюз не допустять, і приводів (невідповідності Статуту ЄС) щось надумувати Урсулі та її компанії не доведеться: зелень сама їх надасть в безчисленній кількості.
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18.06.2026 01:08 Відповісти
і що будуть по живому різати руки які крадуть? це ми вже чули не раз... а мабуть нові зади сядуть на старі унітази
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18.06.2026 01:13 Відповісти
це що передвиборча програма кандидата Буданова?
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18.06.2026 01:19 Відповісти
Окрім трьох уже зазначених напрямів, можна додати ще такі:
розвиток людського капіталу та повернення українців з-за кордону; енергетична незалежність і «зелена» трансформація;
підтримка малого та середнього бізнесу;
масштабна модернізація інфраструктури та логістики;
розвиток агропромислового комплексу з високою доданою вартістю; глибока інтеграція до європейського економічного простору;
створення сприятливого інвестиційного клімату;
розвиток регіонів та економічна децентралізація;
цифровізація економіки та державного управління; формування ********* ринку праці та системи перекваліфікації кадрів.
ChatGPT може помилятися. Перевіряйте важливу інформацію.
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18.06.2026 01:22 Відповісти
А зараз викорінювати корупцію неначасі
І правила рівні для всіх ну ніяк не можна застосовувати під час війни
А це стовідсотковий індикатор лицемірної брехні.
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18.06.2026 01:28 Відповісти
А про андрія вовк і тімура нічого в оп не кажуть?
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18.06.2026 01:35 Відповісти
чорти постановочні таки хочуть затягнути країну в прірву. В цих гнид тільки один план пограбування і втечі все решту постановка для 73% ненормальних, їхній кумир янукович. Тільки на відміну від нього вони дуже гнучко пристосовуються і перевзуваються на льоту, такого пограбування і катастрофи не було ніколи, не буде більше виборів, весь держ апарат після такого пограбування буде землю гризти і кігті рвати за повторний строк цієї наволочі. Вже підсадні качки готові - стерненки, притули, залужний.
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18.06.2026 01:40 Відповісти
 
 