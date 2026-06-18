В ОП заявили про масштабну трансформацію економіки після війни

Повоєнна економіка України має стати максимально відкритою та конкурентною, а держава має не лише відновити країну, а й провести глибокі зміни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві керівника Офісу президента Кирила Буданова під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва.

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Три основи нової економіки

Буданов заявив, що Україна має створити одну з найліберальніших економік у Європейському Союзі. За його словами, ключове завдання — не просто відбудова, а масштабна трансформація.

"Економіка повоєнної України має бути найбільш ліберальною, відкритою та конкурентною у Європейському Союзі. Наше завдання – не просто відбудувати, а здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію на континенті за останні десятиліття", – наголосив він.

Нова модель економіки має базуватися на трьох головних напрямах:

викорінення корупції та рівні правила для всіх;

розвиток потужної промисловості для оборони та відновлення;

створення інноваційної економіки з виходом на світові ринки.

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Стратегія та участь бізнесу

Під час засідання представили проєкт стратегії Економіка майбутнього. Над документом працюють представники Офісу президента, уряду, міжнародних експертів і українського бізнесу.

У зустрічі також взяли участь прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, урядовці, народні депутати та підприємці.

За словами керівника ОП, бізнес відзначив, що частину проблем, піднятих на попередній зустрічі, вже вдалося вирішити.

Він підкреслив, що робота над покращенням умов для економіки триває.

"Продовжуємо прибирати перешкоди для ефективної роботи української економіки", – зазначив Буданов.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств. Так, із 1 липня цього року малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

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