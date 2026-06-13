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Новини Підтримка прифронтових громад
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Буданов: Понад шість мільйонів українців, які проживають у прифронтових регіонах, потребують особливої державної підтримки

Кирило Буданов

Понад шість мільйонів українців, які проживають у прифронтових регіонах, потребують особливих механізмів державної підтримки та захисту.

Про це заявив керівник ОП Кирило Буданов за підсумками координаційної наради щодо підтримки прифронтових територій, інформує Цензор.НЕТ.

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Буданов назвав ключові проблеми громад поблизу лінії фронту

За словами Буданова, сьогодні на лінії вогню у десяти областях проживають мільйони громадян, які попри постійні обстріли, руйнування інфраструктури та складну безпекову ситуацію продовжують жити і працювати у своїх громадах.

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Серед викликів - захист енергооб’єктів, дефіцит бюджетів та підтримка ВПО

"Проблеми треба вирішувати, від захисту енергооб’єктів до дефіцитів місцевих бюджетів, нерівності у виплатах ВПО та відсутності безпекових гарантій для медиків, освітян і комунальників, які працюють під обстрілами", - наголосив Буданов.

Він підкреслив, що ситуація на прифронтових територіях кардинально відрізняється від умов у тилових регіонах, тому підходи до їхньої підтримки мають враховувати специфічні виклики, пов’язані з близькістю до лінії фронту.

Одним із кроків для вирішення цих питань має стати підготовка спеціального законодавства для прифронтових територій.

"Ініціюємо створення міжвідомчої робочої групи для негайного напрацювання єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях", - заявив Буданов.

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Держава має забезпечити максимальну підтримку громадян

Він також висловив сподівання на оперативну роботу уряду та парламенту над ухваленням рішень, необхідних для підтримки громад, які живуть під постійною загрозою російських атак.

"Люди, які живуть так близько до лінії фронту, повинні мати абсолютну підтримку держави", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше керівник ОП закликав очільників регіонів переглянути пріоритети місцевих бюджетів.

Автор: 

Буданов Кирило (632) ВПО (119) війна в Україні (8514)
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Топ коментарі
+7
Підтримку роздають на першому ж блокпості!
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13.06.2026 14:51 Відповісти
+7
Полився з Уряду та ОПи медовий потік добрих рішень та обіцянок.)
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13.06.2026 14:54 Відповісти
+6
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13.06.2026 14:53 Відповісти
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Московія, це болото і Болотна площа для орків!!!
«Московиты 300 лет назад победили шведов, а шведы живут в стране, где даже собаки получают пенсию.

"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.
В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.

В стране подонков и ******,
где ложь кругом, а жизнь - мученье,
лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
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13.06.2026 14:49 Відповісти
8 мільйонів українців виїхали за кордон. 6 мільйонів українців потребують евакуації. Прийшов час конфіскувати пусті квартири і будинки і заселити туди біженців з зони бойових дій.
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13.06.2026 15:51 Відповісти
Атабрать і падєліть, сонечко?
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13.06.2026 16:15 Відповісти
Чи зайчику? Бо адмінам не подобається, коли речі (чи "людей") називають своїми іменами😁
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13.06.2026 16:18 Відповісти
Чому відібрати, нерухомість можна викупити якщо в ній захочуть жити переселенці. Це буде краще застосування для 68+40 млрд грн які влада Зеленського збирається витратити на безглузду стійкість та сумнівний розвиток громад! Викуп закинутої нерухомості для переселенців це реальна стійкість та розвиток громад, а вже потім під цих переселенців можна давати гроші місцевим громадам для створення робочих місць, ремонту навчальних та медичних закладів. Хто знайде більше закинутого житла під переселення ВПО, той і має отримати більше грошей від уряду на стійкість та розвиток, а не так як зазарз гроші йдуть незрозуміло кому під незрозумілі проекти!
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13.06.2026 16:20 Відповісти
У порожні будинки ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, це було б слушно!!!
За комуналку і утримання цих будинків, оплата надходить РЕГУЛЯРНО !!
💪✌️👌👍👏🤝✊🫡‼️❤️🇪🇺🇺🇦🤬🤬🤬👏👏👏
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13.06.2026 16:24 Відповісти
Підтримку роздають на першому ж блокпості!
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13.06.2026 14:51 Відповісти
ага, соціальну)
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13.06.2026 14:52 Відповісти
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13.06.2026 14:53 Відповісти
Неждано виявилося шо третина наявного( того шо лишилося) населення живе у прифронтових регіонах.
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13.06.2026 14:52 Відповісти
Верещук, шмигаль зеленський з єрмаком і банановим, татаровим, стефанчуками, корнієнком, разумковим, аброхамієм, уже завезли до будинків у Конче Заспи та Буковелю, Українців з прифронтових районів!!!
А декого і до себе в будинки, вони ж порожніми стоять, усі родичі за кордоном🤔🤔🤔🤬🤬🤬‼️‼️‼️🇪🇺🇺🇦‼️
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13.06.2026 16:20 Відповісти
6 мільйонів - потужна трудова армія. Лопати в руки і рити укріпрайони щоб не опинитися з прифронтових в окупованих регіонах
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13.06.2026 14:53 Відповісти
ПРиїзди, лопату тобі особисто куплю
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13.06.2026 14:58 Відповісти
Щас. Написать шо то "суперпатриотическое" намного проще. Вообще, приметил, чем дальше от Украины- тем выше сознательность. Выражается в километрах.
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13.06.2026 15:22 Відповісти
Я своїх дві пожертвую
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13.06.2026 16:20 Відповісти
Полився з Уряду та ОПи медовий потік добрих рішень та обіцянок.)
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13.06.2026 14:54 Відповісти
Схоже на Банковій знову щось негарне назріває.
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13.06.2026 14:57 Відповісти
zельоний потік гівна
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13.06.2026 15:47 Відповісти
Так делайте. На практике заканчивается заявлениями.
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13.06.2026 15:05 Відповісти
Якщо захищають то виходить ще гірше чим до того було.
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13.06.2026 15:09 Відповісти
Щось дуже часто, останнім часом, заговорили про прифронтові громади і регіони, чого б це. А коли піднімали зарплати поліцейським, то запхали язик до сраки
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13.06.2026 15:22 Відповісти
Чергова причина вимутити "двушєчьку на мацкву" з бюджету України
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13.06.2026 16:22 Відповісти
точно! усєм раздать по клоунській тичячі! і терміново! гроші забрати у моу
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13.06.2026 15:29 Відповісти
За чий рахунок банкет, "партнери" ?
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13.06.2026 15:41 Відповісти
Слушайте внимательно. Будущий президент еще не то расскажет.
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13.06.2026 15:54 Відповісти
Це зрозуміло. Але до чого тут начальник канцелярії жОПи?
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13.06.2026 15:58 Відповісти
Понад 6 млн.громадян,котрі проживають(проживали)на західному кордоні,на межі з ЄС ніколи немали жодної підтримки держави,тому й виживали (виживають) як можуть : заробітки,власне сільське господарство...(((Але звідки про це йому знати,мальчіку в трусіках з індустріальнава вастока(Їм би тренд задати : пилити гроші на так такзвану більшість з 6 млн.вастока((Хочете в ЄС ,то починайте хоч Карпатами щось прорубувати в ЄС(
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13.06.2026 16:01 Відповісти
Зараз, каву доп'ю...
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13.06.2026 16:10 Відповісти
Щось буданов не "дружить" з реальністю це готується нова програма по крадіжки бюджету У буданова то кава в ялті,то операції з вагнерівцями зовсім не було.то вторгнення путіна не буде розвідник--піарщик.
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13.06.2026 16:12 Відповісти
Придумали як заробити на 6 мільйонах українців ?
Та ясно. Ніби виділять гроші на допомогу, але вона до них не дійде.
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13.06.2026 16:18 Відповісти
А багато зелених ідіотів всеж такі чекають на каву у криму з 23 року. Чекають по 200 ракет фламінго на місяць від штілермана, 3000 ракет на рік від зеленского - можливо саме тому вони і вірять брехні зеленского - неважливо шо кожного дня під ракетними ударами рашистів гинуть діти України - їм похрін, вони вірять зеленскому та буданову та зеленим шакалам котрі здали міліони українців рашистам на півдні у 22 році - головне шо вони не потрапили у ті міліони, покищо - бо зеленский став таким патріотом - бо можна краста десятки міліардів доларів у ЗСУ.
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13.06.2026 16:24 Відповісти
Йо, "тысяча буданова"?!
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13.06.2026 16:30 Відповісти
 
 