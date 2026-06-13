Буданов: Понад шість мільйонів українців, які проживають у прифронтових регіонах, потребують особливої державної підтримки

Понад шість мільйонів українців, які проживають у прифронтових регіонах, потребують особливих механізмів державної підтримки та захисту.

Про це заявив керівник ОП Кирило Буданов за підсумками координаційної наради щодо підтримки прифронтових територій, інформує Цензор.НЕТ.

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Буданов назвав ключові проблеми громад поблизу лінії фронту

За словами Буданова, сьогодні на лінії вогню у десяти областях проживають мільйони громадян, які попри постійні обстріли, руйнування інфраструктури та складну безпекову ситуацію продовжують жити і працювати у своїх громадах.

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Серед викликів - захист енергооб’єктів, дефіцит бюджетів та підтримка ВПО

"Проблеми треба вирішувати, від захисту енергооб’єктів до дефіцитів місцевих бюджетів, нерівності у виплатах ВПО та відсутності безпекових гарантій для медиків, освітян і комунальників, які працюють під обстрілами", - наголосив Буданов.

Він підкреслив, що ситуація на прифронтових територіях кардинально відрізняється від умов у тилових регіонах, тому підходи до їхньої підтримки мають враховувати специфічні виклики, пов’язані з близькістю до лінії фронту.

Одним із кроків для вирішення цих питань має стати підготовка спеціального законодавства для прифронтових територій.

"Ініціюємо створення міжвідомчої робочої групи для негайного напрацювання єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях", - заявив Буданов.

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Держава має забезпечити максимальну підтримку громадян

Він також висловив сподівання на оперативну роботу уряду та парламенту над ухваленням рішень, необхідних для підтримки громад, які живуть під постійною загрозою російських атак.

"Люди, які живуть так близько до лінії фронту, повинні мати абсолютну підтримку держави", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше керівник ОП закликав очільників регіонів переглянути пріоритети місцевих бюджетів.