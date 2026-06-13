Буданов: Более шести миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, нуждаются в особой государственной поддержке

Более шести миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, нуждаются в особых механизмах государственной поддержки и защиты.

Об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов по итогам координационного совещания по поддержке прифронтовых территорий, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Буданов назвал ключевые проблемы громад вблизи линии фронта

По словам Буданова, сегодня на линии огня в десяти областях проживают миллионы граждан, которые, несмотря на постоянные обстрелы, разрушение инфраструктуры и сложную ситуацию с безопасностью, продолжают жить и работать в своих громадах.

Читайте также: Правительство готовит дополнительные дотации для прифронтовых громад, - Свириденко

Среди вызовов — защита энергообъектов, дефицит бюджетов и поддержка ВПЛ

"Проблемы нужно решать, от защиты энергообъектов до дефицита местных бюджетов, неравенства в выплатах ВПЛ и отсутствия гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые работают под обстрелами", — подчеркнул Буданов.

Он подчеркнул, что ситуация на прифронтовых территориях кардинально отличается от условий в тыловых регионах, поэтому подходы к их поддержке должны учитывать специфические вызовы, связанные с близостью к линии фронта.

Одним из шагов для решения этих вопросов должна стать подготовка специального законодательства для прифронтовых территорий.

"Инициируем создание межведомственной рабочей группы для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях", — заявил Буданов.

Читайте: Новый порядок безопасности: Буданов объяснил, почему старые альянсы больше не способны защитить мир

Государство должно обеспечить максимальную поддержку граждан

Он также выразил надежду на оперативную работу правительства и парламента над принятием решений, необходимых для поддержки громад, живущих под постоянной угрозой российских атак.

"Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства", — подытожил Буданов.

Напомним, ранее глава ОП призвал руководителей регионов пересмотреть приоритеты местных бюджетов.