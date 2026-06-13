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Новости Поддержка прифронтовых громад
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Буданов: Более шести миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, нуждаются в особой государственной поддержке

Кирилл Буданов

Более шести миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, нуждаются в особых механизмах государственной поддержки и защиты.

Об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов по итогам координационного совещания по поддержке прифронтовых территорий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Буданов назвал ключевые проблемы громад вблизи линии фронта

По словам Буданова, сегодня на линии огня в десяти областях проживают миллионы граждан, которые, несмотря на постоянные обстрелы, разрушение инфраструктуры и сложную ситуацию с безопасностью, продолжают жить и работать в своих громадах.

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Среди вызовов — защита энергообъектов, дефицит бюджетов и поддержка ВПЛ

"Проблемы нужно решать, от защиты энергообъектов до дефицита местных бюджетов, неравенства в выплатах ВПЛ и отсутствия гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые работают под обстрелами", — подчеркнул Буданов.

Он подчеркнул, что ситуация на прифронтовых территориях кардинально отличается от условий в тыловых регионах, поэтому подходы к их поддержке должны учитывать специфические вызовы, связанные с близостью к линии фронта.

Одним из шагов для решения этих вопросов должна стать подготовка специального законодательства для прифронтовых территорий.

"Инициируем создание межведомственной рабочей группы для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях", — заявил Буданов.

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Государство должно обеспечить максимальную поддержку граждан

Он также выразил надежду на оперативную работу правительства и парламента над принятием решений, необходимых для поддержки громад, живущих под постоянной угрозой российских атак.

"Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства", — подытожил Буданов.

Напомним, ранее глава ОП призвал руководителей регионов пересмотреть приоритеты местных бюджетов.

Автор: 

Буданов Кирилл (597) ВПЛ (38) война в Украине (8453)
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Топ комментарии
+7
Підтримку роздають на першому ж блокпості!
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13.06.2026 14:51 Ответить
+7
Полився з Уряду та ОПи медовий потік добрих рішень та обіцянок.)
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13.06.2026 14:54 Ответить
+5
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13.06.2026 14:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Московія, це болото і Болотна площа для орків!!!
«Московиты 300 лет назад победили шведов, а шведы живут в стране, где даже собаки получают пенсию.

"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.
В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.

В стране подонков и ******,
где ложь кругом, а жизнь - мученье,
лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
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13.06.2026 14:49 Ответить
8 мільйонів українців виїхали за кордон. 6 мільйонів українців потребують евакуації. Прийшов час конфіскувати пусті квартири і будинки і заселити туди біженців з зони бойових дій.
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13.06.2026 15:51 Ответить
Підтримку роздають на першому ж блокпості!
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13.06.2026 14:51 Ответить
ага, соціальну)
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13.06.2026 14:52 Ответить
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13.06.2026 14:53 Ответить
Неждано виявилося шо третина наявного( того шо лишилося) населення живе у прифронтових регіонах.
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13.06.2026 14:52 Ответить
6 мільйонів - потужна трудова армія. Лопати в руки і рити укріпрайони щоб не опинитися з прифронтових в окупованих регіонах
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13.06.2026 14:53 Ответить
ПРиїзди, лопату тобі особисто куплю
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13.06.2026 14:58 Ответить
Щас. Написать шо то "суперпатриотическое" намного проще. Вообще, приметил, чем дальше от Украины- тем выше сознательность. Выражается в километрах.
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13.06.2026 15:22 Ответить
Полився з Уряду та ОПи медовий потік добрих рішень та обіцянок.)
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13.06.2026 14:54 Ответить
Схоже на Банковій знову щось негарне назріває.
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13.06.2026 14:57 Ответить
zельоний потік гівна
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13.06.2026 15:47 Ответить
Так делайте. На практике заканчивается заявлениями.
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13.06.2026 15:05 Ответить
Якщо захищають то виходить ще гірше чим до того було.
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13.06.2026 15:09 Ответить
Щось дуже часто, останнім часом, заговорили про прифронтові громади і регіони, чого б це. А коли піднімали зарплати поліцейським, то запхали язик до сраки
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13.06.2026 15:22 Ответить
точно! усєм раздать по клоунській тичячі! і терміново! гроші забрати у моу
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13.06.2026 15:29 Ответить
За чий рахунок банкет, "партнери" ?
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13.06.2026 15:41 Ответить
Слушайте внимательно. Будущий президент еще не то расскажет.
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13.06.2026 15:54 Ответить
 
 