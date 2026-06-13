Буданов: Более шести миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, нуждаются в особой государственной поддержке
Более шести миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, нуждаются в особых механизмах государственной поддержки и защиты.
Об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов по итогам координационного совещания по поддержке прифронтовых территорий, сообщает Цензор.НЕТ.
Буданов назвал ключевые проблемы громад вблизи линии фронта
По словам Буданова, сегодня на линии огня в десяти областях проживают миллионы граждан, которые, несмотря на постоянные обстрелы, разрушение инфраструктуры и сложную ситуацию с безопасностью, продолжают жить и работать в своих громадах.
Среди вызовов — защита энергообъектов, дефицит бюджетов и поддержка ВПЛ
"Проблемы нужно решать, от защиты энергообъектов до дефицита местных бюджетов, неравенства в выплатах ВПЛ и отсутствия гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые работают под обстрелами", — подчеркнул Буданов.
Он подчеркнул, что ситуация на прифронтовых территориях кардинально отличается от условий в тыловых регионах, поэтому подходы к их поддержке должны учитывать специфические вызовы, связанные с близостью к линии фронта.
Одним из шагов для решения этих вопросов должна стать подготовка специального законодательства для прифронтовых территорий.
"Инициируем создание межведомственной рабочей группы для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях", — заявил Буданов.
Государство должно обеспечить максимальную поддержку граждан
Он также выразил надежду на оперативную работу правительства и парламента над принятием решений, необходимых для поддержки громад, живущих под постоянной угрозой российских атак.
"Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства", — подытожил Буданов.
Напомним, ранее глава ОП призвал руководителей регионов пересмотреть приоритеты местных бюджетов.
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