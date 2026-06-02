Новини Безпека Європи Створення міжнародних сил безпеки для України
Новий устрій безпеки: Буданов пояснив, чому старі альянси більше не здатні захистити світ

Чинна система міжнародної безпеки більше не відповідає сучасним викликам, а існуючі безпекові альянси потребують кардинального переосмислення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час дискусії на Міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

За словами Буданова, світ вступив у нову безпекову реальність, у якій механізми, створені після завершення Другої світової війни та Холодної війни, дедалі частіше демонструють свою неефективність.

Він наголосив, що старої архітектури світової безпеки фактично більше не існує, а спроби ігнорувати цей факт лише створюють додаткові ризики для демократичних держав.

"Головне питання сьогодні – чи готові західні держави та їхні суспільства тверезо поглянути на світ і вийти із зони власного комфорту", – зазначив Буданов.

Окремо він звернув увагу на недоліки нинішніх міжнародних безпекових механізмів. На думку керівника ОП, жоден серйозний безпековий союз не може ефективно функціонувати на принципі одноголосного ухвалення рішень, адже в критичний момент така система здатна паралізувати роботу всього альянсу.

Буданов наголосив, що небажання частини західних країн адекватно оцінити масштаби російської загрози може спонукати Кремль до подальших спроб перевірити на міцність європейські держави.

За його словами, формування нового світового порядку та нової архітектури безпеки за участі України потребує ретельного врахування всіх ризиків і помилок минулого, щоб майбутня система безпеки не виявилася неспроможною під час першої ж серйозної кризи.

"Подальший світовий порядок потребує кардинально нових підходів", – підкреслив Кирило Буданов.

Буданов закликав переглянути систему світової безпеки

Дискусія відбулася в межах Міжнародного форуму "Архітектура безпеки", присвяченого майбутньому глобальної системи безпеки та ролі України у її формуванні.

Топ коментарі
+4
Обовязки Буданова тепер полягають в забезпеченні канцелярією працівників офісу. Ніякого стосунку до аналітики він не має. Все що він говорить поза службовими обовязками не має жодного значення. Та й раніше не мало. Всі його "прогнози" пустопорожнє балабольство. Будь який "прибиральників начальник і мочалок командир" на цій посаді не є фахівцем з чогось іншого окрім клінінгу. Те що в нього якісь "фантомні позиви віщати", то це до психіатрів...
02.06.2026 11:49 Відповісти
+2
Ну, хто ж іще це пояснить, як не майбутній політолог...
02.06.2026 11:44 Відповісти
+1
Ніколи не думав, що воювати/планувати відповідь кацапстану можна в межах якогось форуму !?
Немає чим заняться більше ?
02.06.2026 11:47 Відповісти
Москалі сидять в Радбезі ООН з іншими країнами,які мають воднені бомби.Так,постійні члени радбезу саме ті,в яких є водневі бомби,а не просто ядерні.
02.06.2026 11:44 Відповісти
на більше вони і не придатні.
02.06.2026 11:50 Відповісти
Це "дзеркальна відповідь" на сьогоднішній обстріл.
02.06.2026 11:50 Відповісти
Мабуть двушку відправили, є вільний час
02.06.2026 12:05 Відповісти
Він скоро стане другим піськовим, мабуть зараз відразу шукають
02.06.2026 12:03 Відповісти
Буданов очолив Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України 5 серпня 2020 року. Він прогледів (проспав, проїбав і т.п.) повномасштабний напад ********** на Україну, але Зєлєнскій з Єрмаком "чомусь" лишили його на посаді до січня 2026 року. "Я другой такой страни нє знаю где так вольно дишит чєловєк" який просрав напад на країну і залишився на посаді.
02.06.2026 12:27 Відповісти
Усе в них норм: курорти, футболи, концерти. Буфер робить свою роботу
02.06.2026 11:53 Відповісти
Буданов разом з зільоним блазнем стали новими месіями.... потужно вчать усіх бути потужними !!!
02.06.2026 11:55 Відповісти
Старі альянси не в змозі а нові творитися не хочуть - от і все
02.06.2026 11:58 Відповісти
Все белые люди планеты почти век жмутся друг к другу из-за кацапов, из-за одной никчемной страны. Один всемирный белый колхоз который без конца борется с кацапами. Разве это не абсурд?
02.06.2026 12:01 Відповісти
Як в совкової пісні: "А город подумав буданову пі...дить"
02.06.2026 12:01 Відповісти
Хоч хтось в ОП здатен сказати щось притомне. Але кому та безпека зараз потрібна, коли три Наполеона ми вже спостерігаємо, а третій (Сі) - на старті...?
02.06.2026 12:04 Відповісти
О, сказунів і сказочників в ОПі хоч відбавляй...
02.06.2026 12:16 Відповісти
Я не знаю як хто, а я вірю величезному політику і провідцю Буданову. Він знає, що каже про світову еліту. Я написвся вже кави в Ялті і чекаю чергових вказіввок і аналізу найпотужнішого оточення не брехунів, не популістів, не любителів російської церкви і не мародерів оточення Гундоса.
02.06.2026 12:12 Відповісти
Піздун...
02.06.2026 12:27 Відповісти
 
 