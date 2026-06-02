Новий устрій безпеки: Буданов пояснив, чому старі альянси більше не здатні захистити світ

Чинна система міжнародної безпеки більше не відповідає сучасним викликам, а існуючі безпекові альянси потребують кардинального переосмислення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час дискусії на Міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Буданова, світ вступив у нову безпекову реальність, у якій механізми, створені після завершення Другої світової війни та Холодної війни, дедалі частіше демонструють свою неефективність.

Він наголосив, що старої архітектури світової безпеки фактично більше не існує, а спроби ігнорувати цей факт лише створюють додаткові ризики для демократичних держав.

"Головне питання сьогодні – чи готові західні держави та їхні суспільства тверезо поглянути на світ і вийти із зони власного комфорту", – зазначив Буданов.

Також читайте: Військові представники 30 країн обговорять у Парижі створення міжнародних сил безпеки для України, - Sky News

Окремо він звернув увагу на недоліки нинішніх міжнародних безпекових механізмів. На думку керівника ОП, жоден серйозний безпековий союз не може ефективно функціонувати на принципі одноголосного ухвалення рішень, адже в критичний момент така система здатна паралізувати роботу всього альянсу.

Буданов наголосив, що небажання частини західних країн адекватно оцінити масштаби російської загрози може спонукати Кремль до подальших спроб перевірити на міцність європейські держави.

За його словами, формування нового світового порядку та нової архітектури безпеки за участі України потребує ретельного врахування всіх ризиків і помилок минулого, щоб майбутня система безпеки не виявилася неспроможною під час першої ж серйозної кризи.

Дивіться: Британія і Польща готують новий військовий союз проти Росії, - Reuters

"Подальший світовий порядок потребує кардинально нових підходів", – підкреслив Кирило Буданов.

Дискусія відбулася в межах Міжнародного форуму "Архітектура безпеки", присвяченого майбутньому глобальної системи безпеки та ролі України у її формуванні.

Також читайте: Європі потрібен новий оборонний блок на тлі загроз безпеці, - колишній генсек НАТО Расмуссен