Взрывы в Киеве и Полтаве: Россия нанесла удар баллистическими ракетами
В ночь на 18 июня российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и Полтаве. В связи с угрозой применения ракет в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, КГГА и мониторинговые Telegram-каналы.
Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности баллистического оружия с северного направления и призвали жителей немедленно укрыться в убежищах и оставаться там до окончания тревоги.
Сначала ракетная тревога была отменена в 00:58. Однако уже в 01:22 военные повторно объявили воздушную тревогу, сообщив о пусках нескольких баллистических ракет в направлении Киева и Полтавской области.
Вскоре после предупреждения, около 01:24, в столице раздалась серия мощных взрывов. Взрывы также были слышны в Полтаве.
Отбой угрозы баллистических ударов объявили в 02:38.
Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях уточняется.
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