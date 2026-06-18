РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18144 посетителя онлайн
Новости Удар россиян по Полтавщине Атака ракет и БпЛА на Киев
4 534 6

Взрывы в Киеве и Полтаве: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

Массированная комбинированная атака на Львовскую область 7 февраля

В ночь на 18 июня российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и Полтаве. В связи с угрозой применения ракет в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, КГГА и мониторинговые Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности баллистического оружия с северного направления и призвали жителей немедленно укрыться в убежищах и оставаться там до окончания тревоги.

Сначала ракетная тревога была отменена в 00:58. Однако уже в 01:22 военные повторно объявили воздушную тревогу, сообщив о пусках нескольких баллистических ракет в направлении Киева и Полтавской области.

Вскоре после предупреждения, около 01:24, в столице раздалась серия мощных взрывов. Взрывы также были слышны в Полтаве.

Отбой угрозы баллистических ударов объявили в 02:38.

Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве прогремели взрывы

Автор: 

Киев (26504) Тахтаулове (801) Полтавская область (1425) Полтавский район (127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/voynareal/138406 🤩 Влучання дрона в багатоповерхівку в Москві. Палають квартири кацапів - також зафіксовано удари по Московському НПЗ, який буквально на днях «прикурив». Продовжується масований наліт дронів. Русня звітує про наліт щонайменше 30 БПЛА саме на Москву. Закрито всі аеропорти.
показать весь комментарий
18.06.2026 06:36 Ответить
А де саме в Москві влучання в багатоповерхівку? Скажи-ка адресу. Може ти про це? Сегодня, 18 июня 2026 года, беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в подмосковном Жуковском на улице Гагарина.
показать весь комментарий
18.06.2026 07:25 Ответить
У ніч на 18 червня безпілотники атакували об'єкти в Ростовській та Бєлгородській областях Росії, внаслідок чого спалахнули пожежі на нафтобазі в місті Гуково та на військовому складі біля Шебекіно.
показать весь комментарий
18.06.2026 06:40 Ответить
Де українські іскандери?!
показать весь комментарий
18.06.2026 07:25 Ответить
Віктор Федорович повинен це знати. Україну давно розграбували олігархи, всі ласі шматочки позабирали собі - які ракети?
показать весь комментарий
18.06.2026 08:52 Ответить
Починаючи з 01.24 годин на лівому березі було гучно Десь 4-5 гучних вибухи.
показать весь комментарий
18.06.2026 07:59 Ответить
 
 