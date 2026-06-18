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Новини Удар росіян по Полтавщині Атака ракет і БпЛА на Київ
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Вибухи у Києві та Полтаві: Росія вдарила балістичними ракетами

Масована комбінована атака на Львівщину 7 лютого

У ніч проти 18 червня російські війська атакували балістичними ракетами Київ та Полтаву. Через загрозу застосування ракет у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, КМДА та моніторингові телеграм-канали.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку балістичного озброєння з північного напрямку та закликали мешканців негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Спочатку ракетну небезпеку було скасовано о 00:58. Однак уже о 01:22 військові повторно оголосили повітряну тривогу, повідомивши про пуски кількох балістичних ракет у напрямку Києва та Полтавської області.

Невдовзі після попередження, близько 01:24, у столиці пролунала серія потужних вибухів. Вибухи також було чути у Полтаві.

Відбій загрози балістичних ударів оголосили о 02:38.

Інформація про наслідки атаки та можливі руйнування уточнюється.

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Автор: 

Київ (20929) Полтава (601) Полтавська область (1401) Полтавський район (129)
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https://t.me/voynareal/138406 🤩 Влучання дрона в багатоповерхівку в Москві. Палають квартири кацапів - також зафіксовано удари по Московському НПЗ, який буквально на днях «прикурив». Продовжується масований наліт дронів. Русня звітує про наліт щонайменше 30 БПЛА саме на Москву. Закрито всі аеропорти.
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18.06.2026 06:36 Відповісти
У ніч на 18 червня безпілотники атакували об'єкти в Ростовській та Бєлгородській областях Росії, внаслідок чого спалахнули пожежі на нафтобазі в місті Гуково та на військовому складі біля Шебекіно.
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18.06.2026 06:40 Відповісти
 
 