Вибухи у Києві та Полтаві: Росія вдарила балістичними ракетами

У ніч проти 18 червня російські війська атакували балістичними ракетами Київ та Полтаву. Через загрозу застосування ракет у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, КМДА та моніторингові телеграм-канали.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку балістичного озброєння з північного напрямку та закликали мешканців негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Спочатку ракетну небезпеку було скасовано о 00:58. Однак уже о 01:22 військові повторно оголосили повітряну тривогу, повідомивши про пуски кількох балістичних ракет у напрямку Києва та Полтавської області.

Невдовзі після попередження, близько 01:24, у столиці пролунала серія потужних вибухів. Вибухи також було чути у Полтаві.

Відбій загрози балістичних ударів оголосили о 02:38.

Інформація про наслідки атаки та можливі руйнування уточнюється.

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