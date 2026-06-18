Враг атаковал два района Полтавщины: один человек ранен
Ночью 18 июня российские захватчики атаковали Полтавский и Миргородский районы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
В Полтавском районе были атакованы промышленное и частное предприятия. Повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы. Его госпитализировали.
Также вражеские БПЛА попали в частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии. Бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.
В Миргородском районе в результате падения БПЛА повреждены складские помещения.
Что этому предшествовало?
В ночь на 18 июня российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев и Полтаву. Из-за угрозы применения ракет в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль