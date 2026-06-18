Враг атаковал два района Полтавщины: один человек ранен

Ночью 18 июня российские захватчики атаковали Полтавский и Миргородский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

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В Полтавском районе были атакованы промышленное и частное предприятия. Повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы. Его госпитализировали.

Также вражеские БПЛА попали в частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии. Бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.

В Миргородском районе в результате падения БПЛА повреждены складские помещения.

Что этому предшествовало?

В ночь на 18 июня российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев и Полтаву. Из-за угрозы применения ракет в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

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