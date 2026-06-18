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Новини Удар росіян по Полтавщині
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Ворог атакував два райони Полтавщини: одну людину поранено

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Вночі 18 червня російські загарбники атакували Полтавський та Миргородський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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У Полтавському районі атаковано промислове та приватне підприємства. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина дістала травми. Її госпіталізували.

Також ворожі БпЛА влучили у приватний будинок та обʼєкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії. Бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання.

У Миргородському районі унаслідок падіння БпЛА пошкоджено складські приміщення.

Що передувало?

У ніч проти 18 червня російські війська атакували балістичними ракетами Київ та Полтаву. Через загрозу застосування ракет у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

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обстріл (34578) Полтавська область (1401) Миргородський район (28) Полтавський район (129)
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