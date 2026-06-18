США могут создать постоянную военную базу в Польше, - заместитель министра обороны Польши Томчик

Соединённые Штаты заинтересованы в создании постоянной военной базы в Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

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Варшава пошла навстречу

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что правительство уже одобрило решения, позволяющие разместить на территории страны постоянную американскую военную базу.

По его словам, принятое постановление фактически является официальным приглашением для Соединенных Штатов.

"Американцы заинтересованы в польском предложении разместить здесь постоянную базу, поскольку ее будут финансировать обе страны", - отметил Томчик.

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Окончательное решение - за Вашингтоном

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава делает все необходимое для реализации проекта.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о создании базы будут принимать Соединенные Штаты.

В Пентагоне пока не стали комментировать заявление польской стороны.

Польша хочет больше американских военных

В настоящее время в Польше находится около 10 тысяч американских военнослужащих. Большинство из них несут службу на ротационной основе.

В польском правительстве рассчитывают, что в будущем значительная часть американского контингента будет дислоцирована в стране на постоянной основе.

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