В Польше начался процесс создания постоянной военной базы США
Правительство Польши одобрило решение, которое запускает формальный процесс создания постоянной базы войск США на территории страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы польского правительства.
Решение о базе и подготовка инфраструктуры
Чиновники приняли специальное постановление. Оно уполномочивает министра обороны Владислава Косиняка-Камиша приступить к необходимым действиям по созданию базы.
Речь идет о подготовке предложений относительно места расположения, необходимой инфраструктуры, стоимости проекта и источников финансирования.
Министр обороны приветствовал это решение. Он сообщил, что получил полномочия вести переговоры с США, а также координировать подготовку инфраструктуры и логистики.
Переговоры с США и реакция общества
3 июня министр обороны Польши передал руководству Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы.
По данным социологических опросов, 44,1 процента поляков поддерживают идею создания базы США, тогда как 40,9 процента выступают против.
Также сообщается, что США могут сократить количество вооружений и военнослужащих в странах НАТО.
В то же время обсуждается возможность размещения ядерного оружия в большем числе европейских государств. Страны восточного фланга НАТО, в частности Польша и страны Балтии, выразили готовность к такому шагу.
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