В Польше начался процесс создания постоянной военной базы США

Правительство Польши одобрило решение, которое запускает формальный процесс создания постоянной базы войск США на территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы польского правительства.

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Решение о базе и подготовка инфраструктуры

Чиновники приняли специальное постановление. Оно уполномочивает министра обороны Владислава Косиняка-Камиша приступить к необходимым действиям по созданию базы.

Речь идет о подготовке предложений относительно места расположения, необходимой инфраструктуры, стоимости проекта и источников финансирования.

Министр обороны приветствовал это решение. Он сообщил, что получил полномочия вести переговоры с США, а также координировать подготовку инфраструктуры и логистики.

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Переговоры с США и реакция общества

3 июня министр обороны Польши передал руководству Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы.

По данным социологических опросов, 44,1 процента поляков поддерживают идею создания базы США, тогда как 40,9 процента выступают против.

Также сообщается, что США могут сократить количество вооружений и военнослужащих в странах НАТО.

В то же время обсуждается возможность размещения ядерного оружия в большем числе европейских государств. Страны восточного фланга НАТО, в частности Польша и страны Балтии, выразили готовность к такому шагу.

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