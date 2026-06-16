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Новости Совместные оборонные предприятия Польши и США
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В Польше начался процесс создания постоянной военной базы США

Польша начала процесс создания базы американских войск

Правительство Польши одобрило решение, которое запускает формальный процесс создания постоянной базы войск США на территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы польского правительства.

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Решение о базе и подготовка инфраструктуры

Чиновники приняли специальное постановление. Оно уполномочивает министра обороны Владислава Косиняка-Камиша приступить к необходимым действиям по созданию базы.

Речь идет о подготовке предложений относительно места расположения, необходимой инфраструктуры, стоимости проекта и источников финансирования.

Министр обороны приветствовал это решение. Он сообщил, что получил полномочия вести переговоры с США, а также координировать подготовку инфраструктуры и логистики.

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Переговоры с США и реакция общества

3 июня министр обороны Польши передал руководству Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы.

По данным социологических опросов, 44,1 процента поляков поддерживают идею создания базы США, тогда как 40,9 процента выступают против.

Также сообщается, что США могут сократить количество вооружений и военнослужащих в странах НАТО.

В то же время обсуждается возможность размещения ядерного оружия в большем числе европейских государств. Страны восточного фланга НАТО, в частности Польша и страны Балтии, выразили готовность к такому шагу.

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военная база (222) Польша (9101) США (29567)
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"Питання, чому поляки повірили нацистській Німеччині, стосується передвоєнних ілюзій: до 1938 року уряд Другої Речі Посполитої вів курс на зближення з Третім рейхом, помилково вважаючи, що підписаний пакт про ненапад захистить країну від масштабної агресії"

історія йде по колу
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16.06.2026 20:24 Ответить
Какая взаимосвязь между новостью и вашим рассказом?
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16.06.2026 20:35 Ответить
Будапештські гарантії Трампу. Американські військові бази більше не є гарантом безпеки, це довив и показав Іран.
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16.06.2026 20:53 Ответить
Поляки вже вдруге комусь вірять, що хтось могутній їх захистить. Вийде так що їх бомбитимуть а Трамп або *****-ди-Вэнс укладатиме мирний договір щотижня. Світ змінився час прокидатися, але поляки ще десь у вчорашніх мріях
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16.06.2026 21:00 Ответить
Мабуть він має на увазі, зо США захоплять Польщу
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16.06.2026 20:38 Ответить
 
 