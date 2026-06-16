У Польщі стартував процес створення постійної військової бази США
Уряд Польщі схвалив рішення, яке запускає формальний процес створення постійної бази військ США на території країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужбіи польського уряду.
Рішення про базу і підготовка інфраструктури
Урядовці ухвалили спеціальну постанову. Вона уповноважує міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша розпочати необхідні дії для створення бази.
Йдеться про підготовку пропозицій щодо місця розташування, необхідної інфраструктури, вартості проєкту та джерел фінансування.
Міністр оборони привітав це рішення. Він повідомив, що отримав повноваження вести переговори зі США, а також координувати підготовку інфраструктури та логістики.
Переговори зі США і реакція суспільства
3 червня міністр оборони Польщі передав керівництву Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази.
За соціологічними даними, 44,1 відсотка поляків підтримують ідею створення бази США, тоді як 40,9 відсотка виступають проти.
Також повідомляється, що США можуть скоротити кількість озброєння та військових для країн НАТО.
Водночас обговорюється можливість розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських держав. Країни східного флангу НАТО, зокрема Польща та держави Балтії, висловили готовність до такого кроку.
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