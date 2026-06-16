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Новини Спільні оборонні підприємства США та Польщі
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У Польщі стартував процес створення постійної військової бази США

Польща розпочала процес створення бази американських військ

Уряд Польщі схвалив рішення, яке запускає формальний процес створення постійної бази військ США на території країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужбіи польського уряду.

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Рішення про базу і підготовка інфраструктури

Урядовці ухвалили спеціальну постанову. Вона уповноважує міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша розпочати необхідні дії для створення бази.

Йдеться про підготовку пропозицій щодо місця розташування, необхідної інфраструктури, вартості проєкту та джерел фінансування.

Міністр оборони привітав це рішення. Він повідомив, що отримав повноваження вести переговори зі США, а також координувати підготовку інфраструктури та логістики.

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Переговори зі США і реакція суспільства

3 червня міністр оборони Польщі передав керівництву Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази.

За соціологічними даними, 44,1 відсотка поляків підтримують ідею створення бази США, тоді як 40,9 відсотка виступають проти.

Також повідомляється, що США можуть скоротити кількість озброєння та військових для країн НАТО.

Водночас обговорюється можливість розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських держав. Країни східного флангу НАТО, зокрема Польща та держави Балтії, висловили готовність до такого кроку.

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Автор: 

військова база (102) Польща (9375) США (26759)
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"Питання, чому поляки повірили нацистській Німеччині, стосується передвоєнних ілюзій: до 1938 року уряд Другої Речі Посполитої вів курс на зближення з Третім рейхом, помилково вважаючи, що підписаний пакт про ненапад захистить країну від масштабної агресії"

історія йде по колу
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16.06.2026 20:24 Відповісти
Какая взаимосвязь между новостью и вашим рассказом?
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16.06.2026 20:35 Відповісти
Будапештські гарантії Трампу. Американські військові бази більше не є гарантом безпеки, це довив и показав Іран.
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16.06.2026 20:53 Відповісти
Поляки вже вдруге комусь вірять, що хтось могутній їх захистить. Вийде так що їх бомбитимуть а Трамп або *****-ди-Вэнс укладатиме мирний договір щотижня. Світ змінився час прокидатися, але поляки ще десь у вчорашніх мріях
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16.06.2026 21:00 Відповісти
Мабуть він має на увазі, зо США захоплять Польщу
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16.06.2026 20:38 Відповісти
 
 