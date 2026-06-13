Америка готує скорочення авіації НАТО в Європі до 100 винищувачів, - ЗМІ

США розглядають можливість суттєвого скорочення кількості літаків і військових кораблів, які використовуються для операцій НАТО в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації The New York Times.

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Менше техніки — більше ризиків

Таке рішення може вплинути на здатність Альянсу діяти на великих відстанях і проводити розвідку. За даними джерел, союзників уже поінформували про це на початку червня у письмовому документі.

Зокрема, кількість винищувачів F-16 та F-15E можуть зменшити приблизно зі 150 до 100 одиниць. Також планують скоротити літаки морської розвідки з 26 до 15.

Окремо передбачене повне виведення восьми літаків-заправників, які раніше були доступні для Європи.

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Передислокація сил і реакція союзників

Крім цього, розглядається передислокація ракетного підводного човна та авіаносця. Йдеться також про кілька військових кораблів і десятки літаків, які залучені до місій авіаносця.

Ще одним кроком може стати передислокація однієї з двох груп бомбардувальників, які раніше були призначені для оборони Європи.

У Пентагоні наразі не називають конкретних цифр. Там лише посилаються на раніше оприлюднену заяву Європейського командування США.

"Йдеться про потенційні зміни, які можуть вплинути на можливості Альянсу у сфері дальніх ударів і спостереження", — зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що США планують скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для країн НАТО.

На тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про виведення 5 000 військових із Німеччини. Він також допускав скорочення військової присутності в Іспанії та Італії.

Крім цього, у його команді нібито сформували список країн НАТО, які вважають неслухняними.