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Америка готує скорочення авіації НАТО в Європі до 100 винищувачів, - ЗМІ

США скоротить кількість винищувачів НАТО в Європі

США розглядають можливість суттєвого скорочення кількості літаків і військових кораблів, які використовуються для операцій НАТО в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації The New York Times.

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Менше техніки — більше ризиків

Таке рішення може вплинути на здатність Альянсу діяти на великих відстанях і проводити розвідку. За даними джерел, союзників уже поінформували про це на початку червня у письмовому документі.

Зокрема, кількість винищувачів F-16 та F-15E можуть зменшити приблизно зі 150 до 100 одиниць. Також планують скоротити літаки морської розвідки з 26 до 15.

Окремо передбачене повне виведення восьми літаків-заправників, які раніше були доступні для Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Іран 14 червня підпишуть мирну угоду,- Трамп

Передислокація сил і реакція союзників

Крім цього, розглядається передислокація ракетного підводного човна та авіаносця. Йдеться також про кілька військових кораблів і десятки літаків, які залучені до місій авіаносця.

Ще одним кроком може стати передислокація однієї з двох груп бомбардувальників, які раніше були призначені для оборони Європи.

У Пентагоні наразі не називають конкретних цифр. Там лише посилаються на раніше оприлюднену заяву Європейського командування США.

"Йдеться про потенційні зміни, які можуть вплинути на можливості Альянсу у сфері дальніх ударів і спостереження", — зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що США планують скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для країн НАТО.

На тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про виведення 5 000 військових із Німеччини. Він також допускав скорочення військової присутності в Іспанії та Італії.

Крім цього, у його команді нібито сформували список країн НАТО, які вважають неслухняними.

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НАТО (7236) літак (3108) скорочення (248) США (26742)
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"сверхдержаву" як бачимо дуже легко купити - ВСІХ республіканців, Трампа, алгоритмами тіктока привести до влади і вертіти на 1 місці.

цікаво
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13.06.2026 22:39 Відповісти
Как быстро превращаются США в Украину образца 2021года
Жду АМЕРИКАНСКИЕ ШАШЛЫКИ
И открытия мексиканской границы.....
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13.06.2026 22:43 Відповісти
Навіть не розумію навіщо такі економічні трати по переміщенню військової техніки. Бо виходячи з дій очільника не зовсім квадратного кабінету в США, його країна невдовзі може діяти одним фронтом з Москвою. Тож вже має літаки в Європі. Може бомбити все навкруги без великих економічних витрат.
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13.06.2026 22:47 Відповісти
Скоріше за все трамп робить все аби рашка биконула і поперла на країни НАТО, або підстігнути Європу більш агресивно долучатися до захисту України щоб рашка склеїла ласти.
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13.06.2026 23:00 Відповісти
Все частіше звучать версії, про перший варіант... Щоб рф провела "сво" проти Європи, а потім Трамп втрутиться і "завершить війну", в черговий раз. І за цей "порятунок", зробить Європу ще більш залежною від США. А європейські політики, не дуже то і поспішають, протистояти такому сценарію.
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13.06.2026 23:07 Відповісти
Трамп прагне ліквідувати залежність Європи від американських потужностей, змушуючи європейські країни самостійно нарощувати власну обороноздатність.

Cкорочення зобов'язань є частиною ширшої стратегії Трампа, яка закликає членів Альянсу платити більше за власну безпеку.
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13.06.2026 23:09 Відповісти
Бла-бла-бла. Просто старий ******* грає в одній команді з *****. Іншого пояснення просто нема
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13.06.2026 23:13 Відповісти
Руде чмо відчуває що скоро його вгамують і поспішає встигнути напакостити.
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13.06.2026 23:19 Відповісти
 
 