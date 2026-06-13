Америка готує скорочення авіації НАТО в Європі до 100 винищувачів, - ЗМІ
США розглядають можливість суттєвого скорочення кількості літаків і військових кораблів, які використовуються для операцій НАТО в Європі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації The New York Times.
Менше техніки — більше ризиків
Таке рішення може вплинути на здатність Альянсу діяти на великих відстанях і проводити розвідку. За даними джерел, союзників уже поінформували про це на початку червня у письмовому документі.
Зокрема, кількість винищувачів F-16 та F-15E можуть зменшити приблизно зі 150 до 100 одиниць. Також планують скоротити літаки морської розвідки з 26 до 15.
Окремо передбачене повне виведення восьми літаків-заправників, які раніше були доступні для Європи.
Передислокація сил і реакція союзників
Крім цього, розглядається передислокація ракетного підводного човна та авіаносця. Йдеться також про кілька військових кораблів і десятки літаків, які залучені до місій авіаносця.
Ще одним кроком може стати передислокація однієї з двох груп бомбардувальників, які раніше були призначені для оборони Європи.
У Пентагоні наразі не називають конкретних цифр. Там лише посилаються на раніше оприлюднену заяву Європейського командування США.
"Йдеться про потенційні зміни, які можуть вплинути на можливості Альянсу у сфері дальніх ударів і спостереження", — зазначає видання.
Раніше повідомлялося, що США планують скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для країн НАТО.
На тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про виведення 5 000 військових із Німеччини. Він також допускав скорочення військової присутності в Іспанії та Італії.
Крім цього, у його команді нібито сформували список країн НАТО, які вважають неслухняними.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цікаво
Жду АМЕРИКАНСКИЕ ШАШЛЫКИ
И открытия мексиканской границы.....
Cкорочення зобов'язань є частиною ширшої стратегії Трампа, яка закликає членів Альянсу платити більше за власну безпеку.