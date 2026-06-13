РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7353 посетителя онлайн
Новости Требования Трампа к членам НАТО Заявления Трампа о НАТО
1 194 23

Америка готовит сокращение авиации НАТО в Европе до 100 истребителей, - СМИ

США сократят количество истребителей НАТО в Европе

США рассматривают возможность существенного сокращения количества самолетов и военных кораблей, задействованных в операциях НАТО в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The New York Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Меньше техники - больше рисков

Такое решение может повлиять на способность Альянса действовать на больших расстояниях и проводить разведку. По данным источников, союзников уже проинформировали об этом в начале июня в письменном документе.

В частности, количество истребителей F-16 и F-15E может сократиться примерно со 150 до 100 единиц. Также планируется сократить самолеты морской разведки с 26 до 15.

Отдельно предусмотрен полный вывод восьми самолетов-заправщиков, которые ранее были доступны для Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Иран 14 июня подпишут мирное соглашение, - Трамп

Передислокация сил и реакция союзников

Кроме этого, рассматривается передислокация ракетной подводной лодки и авианосца. Речь идет также о нескольких военных кораблях и десятках самолетов, задействованных в миссиях авианосца.

Еще одним шагом может стать передислокация одной из двух групп бомбардировщиков, которые ранее были предназначены для обороны Европы.

В Пентагоне пока не называют конкретных цифр. Там лишь ссылаются на ранее обнародованное заявление Европейского командования США.

"Речь идет о потенциальных изменениях, которые могут повлиять на возможности Альянса в сфере дальних ударов и наблюдения", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что США планируют сократить количество вооружения и военнослужащих для стран НАТО.

На фоне споров с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп принял решение овыводе 5 000 военных из Германии. Он также допускал сокращение военного присутствия в Испании и Италии.

Кроме того, в его команде якобы составили список стран НАТО, которые считают непослушными.

Автор: 

НАТО (10681) самолет (3728) сокращение (311) США (29551)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
"сверхдержаву" як бачимо дуже легко купити - ВСІХ республіканців, Трампа, алгоритмами тіктока привести до влади і вертіти на 1 місці.

цікаво
показать весь комментарий
13.06.2026 22:39 Ответить
+8
Навіть не розумію навіщо такі економічні трати по переміщенню військової техніки. Бо виходячи з дій очільника не зовсім квадратного кабінету в США, його країна невдовзі може діяти одним фронтом з Москвою. Тож вже має літаки в Європі. Може бомбити все навкруги без великих економічних витрат.
показать весь комментарий
13.06.2026 22:47 Ответить
+3
Самокострація Америки продовжується та набирає темпи
показать весь комментарий
13.06.2026 23:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"сверхдержаву" як бачимо дуже легко купити - ВСІХ республіканців, Трампа, алгоритмами тіктока привести до влади і вертіти на 1 місці.

цікаво
показать весь комментарий
13.06.2026 22:39 Ответить
не так все просто.

там надо десятилетиями по быдло-ньюз про потужность рассказывать и про леваков.
голосователи за трампа, а их 100 млн, тиктоками и прочими приложухами не пользуются
показать весь комментарий
14.06.2026 00:57 Ответить
Навіть не розумію навіщо такі економічні трати по переміщенню військової техніки. Бо виходячи з дій очільника не зовсім квадратного кабінету в США, його країна невдовзі може діяти одним фронтом з Москвою. Тож вже має літаки в Європі. Може бомбити все навкруги без великих економічних витрат.
показать весь комментарий
13.06.2026 22:47 Ответить
когда русня геноцидила чечню американцы - помогали
когда сербы приводили в чувство окраины своей империи - бомбили.

американцы за помощь русне, мать родную продадут. уже сколько раз в истории это проигрывалось
показать весь комментарий
14.06.2026 00:59 Ответить
Скоріше за все трамп робить все аби рашка биконула і поперла на країни НАТО, або підстігнути Європу більш агресивно долучатися до захисту України щоб рашка склеїла ласти.
показать весь комментарий
13.06.2026 23:00 Ответить
Все частіше звучать версії, про перший варіант... Щоб рф провела "сво" проти Європи, а потім Трамп втрутиться і "завершить війну", в черговий раз. І за цей "порятунок", зробить Європу ще більш залежною від США. А європейські політики, не дуже то і поспішають, протистояти такому сценарію.
показать весь комментарий
13.06.2026 23:07 Ответить
А чому Європа така слабка? Лише в ЄС продиває 450 мільйонів жителів.І в кожній країні,є армії.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:22 Ответить
Вони намагаються балансувати, сподіваючись, що все розсосеться.саме.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:22 Ответить
Трамп прагне ліквідувати залежність Європи від американських потужностей, змушуючи європейські країни самостійно нарощувати власну обороноздатність.

Cкорочення зобов'язань є частиною ширшої стратегії Трампа, яка закликає членів Альянсу платити більше за власну безпеку.
показать весь комментарий
13.06.2026 23:09 Ответить
Бла-бла-бла. Просто старий ******* грає в одній команді з *****. Іншого пояснення просто нема
показать весь комментарий
13.06.2026 23:13 Ответить
Зростання держборгу, збільшення військових витрат і посилення глобальної конкуренції ставлять під загрозу майбутнє США, пише FT. Експерти порівнюють нинішню ситуацію з історичними прикладами занепаду держав, підкреслюючи ризики «перенапруження» системи.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:00 Ответить
У цьому столітті Сполучені Штати розв'язують війни на свій розсуд і все більше беруть у борг, щоб їх оплачувати. Це може погано скінчитися.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:01 Ответить
Статус долара як головної резервної валюти та роль ринку казначейських облігацій як найнадійнішого у світі сховища в кризових ситуаціях забезпечили уряду США постійний доступ до міжнародного капіталу разом із низькими витратами на запозичення.
Загальновизнана точка зору така, що реальної альтернативи долару немає. Єврозона, Китай і Японія не мають глибоких ліквідних ринків державних облігацій, здатних забезпечити світ безпечними активами у потрібних обсягах.
Але іноземні інвестори зараз відмовляються від казначейських облігацій через проблему боргу, загрози незалежності Федеральної резервної системи США, перетворення долара на зброю для введення фінансових санкцій і ослаблення системи політичних стримувань і противаг за Трампа.
Іншими словами, ринки нарешті починають вірити про перенапруження. Зі свого боку, провідні агентства знижують рейтинг США: S&P зробило це ще у 2011 році, Fitch у 2023 році, а Moody's у 2025 році.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:09 Ответить
Центральні банки останнім часом змінюють свої баланси, скорочуючи доларову складову резервів, і шукають альтернативи: золото, сировинні товари та більш ліквідні валюти невеликих розвинутих країн.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:11 Ответить
Основні кредитори США в самих США знаходяться.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:24 Ответить
і як це допоможе штатам? ви справді вважаєте, що кинути на бабки власних громадян-інвесторів, пенсійні фонди, товстосумів з вол-стріт, банки та інші фінансові організації, тобто всіх основних власників казначейок справді вирішить проблеми? так, формально, проблему боргу це вирішить, але одночасно створить десяток інших іще гірших проблем.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:34 Ответить
А хто їх кидає?
показать весь комментарий
14.06.2026 00:52 Ответить
Виникає прогалина, яку значною мірою заповнюють хедж-фонди - здебільшого американські. Їх часто вважають іноземними інвесторами, бо їхні штаб-квартири розташовані в податкових оазах, таких як Кайманові острови.
Покупка державних боргових зобов'язань небанківськими установами, такими як хедж-фонди, у свою чергу, залежить від їх доступу до короткострокового фінансування, наприклад, до ринку РЕПО.
Якщо будь-які перешкоди зупинять цей доступ, як це було в березні 2020 року [під час пандемії Covid-19] або в квітні 2025 року [коли Трамп оголосив про введення жорстких тарифів], легко може запуститися наростаюча ланцюгова реакція зменшення кредитного плеча.
показать весь комментарий
14.06.2026 00:38 Ответить
Руде чмо відчуває що скоро його вгамують і поспішає встигнути напакостити.
показать весь комментарий
13.06.2026 23:19 Ответить
Самокострація Америки продовжується та набирає темпи
показать весь комментарий
13.06.2026 23:33 Ответить
Що може накоїти одна одержима ідеєю ...чи просто не великого розуму,але при владі....потвора...ці македонські, чингізити, наполеони,леніни- гітлери - сталіни -путіни та інші мао....Кожна епоха народжує таку тварину після котрої залишаються море крові та страждань...і пам'ятники!!
показать весь комментарий
13.06.2026 23:49 Ответить
Турбуватися нема за що, ситуація така, що винищувачі зараз мало що вирішують. Просто йде процес модернізації пов'язані з дронами.Щось дороге приберуть і замінять зовсім іншим за набагато нижчими цінами. Не потрібно забувати, що вони постійно вчаться і змінюються теж постійно у нас просто до цього ще не зовсим звикли.
показать весь комментарий
13.06.2026 23:55 Ответить
 
 