Америка готовит сокращение авиации НАТО в Европе до 100 истребителей, - СМИ

США рассматривают возможность существенного сокращения количества самолетов и военных кораблей, задействованных в операциях НАТО в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The New York Times.

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Меньше техники - больше рисков

Такое решение может повлиять на способность Альянса действовать на больших расстояниях и проводить разведку. По данным источников, союзников уже проинформировали об этом в начале июня в письменном документе.

В частности, количество истребителей F-16 и F-15E может сократиться примерно со 150 до 100 единиц. Также планируется сократить самолеты морской разведки с 26 до 15.

Отдельно предусмотрен полный вывод восьми самолетов-заправщиков, которые ранее были доступны для Европы.

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Передислокация сил и реакция союзников

Кроме этого, рассматривается передислокация ракетной подводной лодки и авианосца. Речь идет также о нескольких военных кораблях и десятках самолетов, задействованных в миссиях авианосца.

Еще одним шагом может стать передислокация одной из двух групп бомбардировщиков, которые ранее были предназначены для обороны Европы.

В Пентагоне пока не называют конкретных цифр. Там лишь ссылаются на ранее обнародованное заявление Европейского командования США.

"Речь идет о потенциальных изменениях, которые могут повлиять на возможности Альянса в сфере дальних ударов и наблюдения", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что США планируют сократить количество вооружения и военнослужащих для стран НАТО.

На фоне споров с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп принял решение овыводе 5 000 военных из Германии. Он также допускал сокращение военного присутствия в Испании и Италии.

Кроме того, в его команде якобы составили список стран НАТО, которые считают непослушными.