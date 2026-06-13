Америка готовит сокращение авиации НАТО в Европе до 100 истребителей, - СМИ
США рассматривают возможность существенного сокращения количества самолетов и военных кораблей, задействованных в операциях НАТО в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The New York Times.
Меньше техники - больше рисков
Такое решение может повлиять на способность Альянса действовать на больших расстояниях и проводить разведку. По данным источников, союзников уже проинформировали об этом в начале июня в письменном документе.
В частности, количество истребителей F-16 и F-15E может сократиться примерно со 150 до 100 единиц. Также планируется сократить самолеты морской разведки с 26 до 15.
Отдельно предусмотрен полный вывод восьми самолетов-заправщиков, которые ранее были доступны для Европы.
Передислокация сил и реакция союзников
Кроме этого, рассматривается передислокация ракетной подводной лодки и авианосца. Речь идет также о нескольких военных кораблях и десятках самолетов, задействованных в миссиях авианосца.
Еще одним шагом может стать передислокация одной из двух групп бомбардировщиков, которые ранее были предназначены для обороны Европы.
В Пентагоне пока не называют конкретных цифр. Там лишь ссылаются на ранее обнародованное заявление Европейского командования США.
"Речь идет о потенциальных изменениях, которые могут повлиять на возможности Альянса в сфере дальних ударов и наблюдения", - отмечает издание.
Ранее сообщалось, что США планируют сократить количество вооружения и военнослужащих для стран НАТО.
На фоне споров с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп принял решение овыводе 5 000 военных из Германии. Он также допускал сокращение военного присутствия в Испании и Италии.
Кроме того, в его команде якобы составили список стран НАТО, которые считают непослушными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цікаво
там надо десятилетиями по быдло-ньюз про потужность рассказывать и про леваков.
голосователи за трампа, а их 100 млн, тиктоками и прочими приложухами не пользуются
когда сербы приводили в чувство окраины своей империи - бомбили.
американцы за помощь русне, мать родную продадут. уже сколько раз в истории это проигрывалось
Cкорочення зобов'язань є частиною ширшої стратегії Трампа, яка закликає членів Альянсу платити більше за власну безпеку.
Загальновизнана точка зору така, що реальної альтернативи долару немає. Єврозона, Китай і Японія не мають глибоких ліквідних ринків державних облігацій, здатних забезпечити світ безпечними активами у потрібних обсягах.
Але іноземні інвестори зараз відмовляються від казначейських облігацій через проблему боргу, загрози незалежності Федеральної резервної системи США, перетворення долара на зброю для введення фінансових санкцій і ослаблення системи політичних стримувань і противаг за Трампа.
Іншими словами, ринки нарешті починають вірити про перенапруження. Зі свого боку, провідні агентства знижують рейтинг США: S&P зробило це ще у 2011 році, Fitch у 2023 році, а Moody's у 2025 році.
Покупка державних боргових зобов'язань небанківськими установами, такими як хедж-фонди, у свою чергу, залежить від їх доступу до короткострокового фінансування, наприклад, до ринку РЕПО.
Якщо будь-які перешкоди зупинять цей доступ, як це було в березні 2020 року [під час пандемії Covid-19] або в квітні 2025 року [коли Трамп оголосив про введення жорстких тарифів], легко може запуститися наростаюча ланцюгова реакція зменшення кредитного плеча.