США можуть створити постійну військову базу в Польщі, - заступник міністра оборони Польщі Томчик

Сполучені Штати зацікавлені у створенні постійної військової бази в Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

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Варшава зробила крок назустріч

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що уряд уже схвалив рішення, які дозволяють розмістити на території країни постійну американську військову базу.

За його словами, ухвалена постанова фактично є офіційним запрошенням для Сполучених Штатів.

"Американці зацікавлені в польській пропозиції розмістити тут постійну базу, оскільки її фінансуватимуть обидві країни", – зазначив Томчик.

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Остаточне рішення – за Вашингтоном

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава робить усе необхідне для реалізації проєкту.

Водночас він підкреслив, що остаточне рішення щодо створення бази ухвалюватимуть Сполучені Штати.

У Пентагоні наразі не стали коментувати заяву польської сторони.

Польща хоче більше американських військових

Нині в Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців. Більшість із них несуть службу на ротаційній основі.

У польському уряді розраховують, що в майбутньому значна частина американського контингенту буде дислокована в країні на постійній основі.

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