Німеччина підпише з Польщею нову оборонну угоду

Федеративна Республіка Німеччина та Польща 17 червня підпишуть угоду про співпрацю, яка передбачає поглиблення військової взаємодії, розвиток оборонних спроможностей і координацію дій у відповідь на гібридні загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті федерального уряду ФРН.

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Берлін і Варшава посилюють оборонне партнерство

У німецькому уряді зазначили, що кабінет міністрів уже схвалив відповідну угоду, що відкриває шлях до її підписання та подальшого поглиблення співпраці між двома країнами у сфері безпеки.

"У ці складні та деструктивні часи федеральний уряд робить ставку на надійні та кооперативні партнерства", – наголошується в офіційному повідомленні.

Документ підтверджує інтеграцію оборонної політики Німеччини і Польщі в рамки НАТО та ЄС, а також взаємні зобов’язання щодо допомоги у разі зовнішньої агресії відповідно до статей договорів Альянсу і Євросоюзу.

Угода також передбачає посилення співпраці у сфері розвитку оборонних спроможностей, спільних навчань і координації оборонної промисловості. Окрему увагу сторони приділять безпеці Балтійського регіону та протидії гібридним загрозам.

Раніше Німеччина виступила за передачу Україні 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Своєю чергою Польща наполягає на поверненні близько 2 млрд злотих, що становить приблизно 450 млн євро, за вже передану Україні зброю.

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