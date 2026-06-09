Український посол закликав німців інвестувати в оборонні проєкти
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що в німецькому суспільстві та бізнесі бракує відчуття нагальності безпекових загроз.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі на оборонній конференції New Age Defence у Берліні.
Чому унітази 24/7, а зброя — ні
Макеєв розповів, що разом з іншими послами відвідав регіон Саар та компанію Villeroy & Boch, де виробництво працює цілодобово.
Він навів приклад і поставив запитання про пріоритети.
"Як так виходить, що унітази виробляються цілодобово, а зброя – не більше ніж 40 годин на тиждень?", – сказав посол.
Він підкреслив, що Україна живе в умовах постійної загрози і працює без зупинок.
За його словами, саме такого відчуття нагальності поки що не вистачає Німеччині, і це є проблемою для оборонного ринку.
Підтримка є, але не вистачає швидкості
Посол зазначив, що Німеччина є одним із головних партнерів за обсягами військової та фінансової допомоги.
Також він повідомив про зростання співпраці між українськими та німецькими оборонними компаніями. За його словами, вже створено умови для спільного виробництва та налагоджено зворотний зв’язок із виробниками.
Посол закликав німецькі компанії активніше інвестувати в оборонні проєкти та співпрацювати з Україною.
А ще він наголосив на важливості зміни ставлення до зброї в суспільстві та закликав європейців враховувати досвід України у війні проти Росії.
До слова, раніше ми повідомляли, що Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері БПЛА.
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А навіщо німцям ця нагальність? У найближчі 50 років їм ніхто не загрожує, крім мігрантів.
Крім того, оборонний бюджет ФРН на 2026 рік зріс до 82,69 млрд євро, а до 2029 року планується довести військові витрати до 3,5% від ВВП.
Kанцлер Німеччини Мерц і президент Франції Макрон дійшли висновку, що Dassault та Airbus не можуть домовитися про будівництво літака. Проте країни мають намір продовжувати об'єднання різних систем озброєння, платформ чи сенсорів у так званій "бойовій хмарі", що означає, що програма FCAS не повністю знята з порядку денного.
Технічні вимоги Британії до літака набагато ближчі до німецьких, ніж французькі.