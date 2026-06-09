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Новини Німеччина готується до нападу Росії
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Український посол закликав німців інвестувати в оборонні проєкти

Макєєв про виробництво зброї в ФРН

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що в німецькому суспільстві та бізнесі бракує відчуття нагальності безпекових загроз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі на оборонній конференції New Age Defence у Берліні.

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Чому унітази 24/7, а зброя — ні

Макеєв розповів, що разом з іншими послами відвідав регіон Саар та компанію Villeroy & Boch, де виробництво працює цілодобово.

Він навів приклад і поставив запитання про пріоритети.

"Як так виходить, що унітази виробляються цілодобово, а зброя – не більше ніж 40 годин на тиждень?", – сказав посол.

Він підкреслив, що Україна живе в умовах постійної загрози і працює без зупинок.

За його словами, саме такого відчуття нагальності поки що не вистачає Німеччині, і це є проблемою для оборонного ринку.

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Підтримка є, але не вистачає швидкості

Посол зазначив, що Німеччина є одним із головних партнерів за обсягами військової та фінансової допомоги.

Також він повідомив про зростання співпраці між українськими та німецькими оборонними компаніями. За його словами, вже створено умови для спільного виробництва та налагоджено зворотний зв’язок із виробниками.

Посол закликав німецькі компанії активніше інвестувати в оборонні проєкти та співпрацювати з Україною.

А ще він наголосив на важливості зміни ставлення до зброї в суспільстві та закликав європейців враховувати досвід України у війні проти Росії.

До слова, раніше ми повідомляли, що Україна та Естонія домовилися про співпрацю у сфері БПЛА.

Також читайте: Україна здатна виробляти щороку до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет: У Міноборони закликали НАТО до інвестування

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саме такого відчуття нагальності поки що не вистачає Німеччині, і це є проблемою для оборонного ринку. Джерело: https://censor.net/ua/n4007391

А навіщо німцям ця нагальність? У найближчі 50 років їм ніхто не загрожує, крім мігрантів.
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09.06.2026 00:36 Відповісти
Україна та Німеччина уклали масштабний пакет угод, який передбачає закупівлю та розвиток систем ППО (включно з IRIS-T та ракетами Patriot за німецькі кошти), а також понад 600 млн євро на ударні системи середньої та великої дальності.
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09.06.2026 00:41 Відповісти
Німецький Бундестаг ухвалив створення спеціального фонду обсягом 500 мільярдів євро для довгострокових інвестицій в оборону та інфраструктуру, пом'якшивши правила «боргового гальма».
Крім того, оборонний бюджет ФРН на 2026 рік зріс до 82,69 млрд євро, а до 2029 року планується довести військові витрати до 3,5% від ВВП.
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09.06.2026 00:44 Відповісти
Щоправда Німеччина та Франція зупиняють проєкт зі створення європейського винищувача нового покоління, запущений у 2017 році, повідомили dpa джерела.

Kанцлер Німеччини Мерц і президент Франції Макрон дійшли висновку, що Dassault та Airbus не можуть домовитися про будівництво літака. Проте країни мають намір продовжувати об'єднання різних систем озброєння, платформ чи сенсорів у так званій "бойовій хмарі", що означає, що програма FCAS не повністю знята з порядку денного.
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09.06.2026 01:13 Відповісти
Можливо Німеччина збудує свій "фоккер"?
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09.06.2026 01:15 Відповісти
Історична метафора про «свій Фоккер» (культовий німецький літак Першої світової війни) стала як ніколи актуальною саме зараз, коли Берлін змушений переглядати свою оборонну стратегію через крах головної авіаційної програми Європи.
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09.06.2026 01:17 Відповісти
Найбільш імовірний крок для Німеччини - приєднання до британсько-італійсько-японської програми розробки винищувача 6-го покоління GCAP (Global Combat Air Programme).
Технічні вимоги Британії до літака набагато ближчі до німецьких, ніж французькі.
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09.06.2026 01:19 Відповісти
Допоки розроблятиметься заміна, Німеччина продовжує закуповувати американські F-35 для термінових ядерних місій НАТО та інвестує мільярди в оновлені німецькі літаки Eurofighter Typhoon.
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09.06.2026 01:21 Відповісти
 
 