У Німеччині запропонували призначити Меркель перемовником з Росією від імені ЄС

Співголова Лівої партії Німеччини Ян ван Акен (Jan van Aken) запропонував кандидатуру колишньої німецької канцлерки Ангели Меркель як можливої посередниці від ЄС на мирних переговорах між Росією та Україною.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Берліні, пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

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Меркель замість "дурного" Шредера

За словами німецького політика, Європа повинна робити значно більше для дипломатичного врегулювання війни в Україні. Ван Акен переконаний, що серйозні переговори між Києвом та Москвою стартують уже цього року, і саме європейська сторона має просувати цей процес, не віддаючи перевагу Вашингтону.

Водночас, переконує він, американський президент Дональд Трамп "не врятує Україну".

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Він прокоментував нещодавній візит ексканцлера ФРН Герхарда Шредера до Москви, де той у Кремлі обговорював із Володимиром Путіним власне "посередництво":

"Ми всі вважаємо його [Шредера] дурнем. Ця пропозиція не є серйозною. Але завдяки цій ініціативі Росія вперше взагалі вжила слово "переговори". На цьому треба будувати подальші кроки", - зауважив лідер "Лівих".

На противагу Шредеру, який після відставки став високооплачуваним лобістом російських енергетичних компаній ("Газпром", "Роснєфть") та зберіг дружні стосунки з диктатором, ван Акен пропонує кандидатуру Ангели Меркель.

На його думку, Меркель є вагомою фігурою, яка "здатна згладжувати кути", враховувати інтереси ЄС і яку серйозно сприймають як у Києві, так і в Москві.

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Офіційний Берлін відкидає кустарне посередництво

Попри те, що Путін публічно декларує нібито відкритість до європейської участі в переговорах, у німецьких урядових колах його спроби нав'язати Шредера розцінюють як свідому і неприйнятну провокацію.

Джерела видання в уряді Німеччини дають зрозуміти, що офіційний Берлін не підтримає ані кандидатуру Шредера, ані альтернативні пропозиції на кшталт Ангели Меркель чи ексголови ЄЦБ Маріо Драгі.

"Є багато підстав вважати, що формат E3 (Німеччина, Франція, Велика Британія) і надалі відіграватиме ключову роль у координації оборони та дипломатії", - наголошують в урядових кабінетах ФРН.

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