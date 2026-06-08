В Германии предложили назначить Меркель переговорщиком с Россией от имени ЕС

Сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен (Jan van Aken) предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве возможного посредника от ЕС на мирных переговорах между Россией и Украиной.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Берлине, пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

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Меркель вместо "глупого" Шредера

По словам немецкого политика, Европа должна делать гораздо больше для дипломатического урегулирования войны в Украине. Ван Акен убежден, что серьезные переговоры между Киевом и Москвой начнутся уже в этом году, и именно европейская сторона должна продвигать этот процесс, не отдавая предпочтения Вашингтону.

В то же время, убеждает он, американский президент Дональд Трамп "не спасет Украину".

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Он прокомментировал недавний визит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву, где тот в Кремле обсуждал с Владимиром Путиным свое "посредничество":

"Мы все считаем его [Шредера] дураком. Это предложение не является серьезным. Но благодаря этой инициативе Россия впервые вообще употребила слово "переговоры". На этом нужно строить дальнейшие шаги", — отметил лидер "Левых".

В противовес Шредеру, который после отставки стал высокооплачиваемым лоббистом российских энергетических компаний ("Газпром", "Роснефть") и сохранил дружеские отношения с диктатором, ван Акен предлагает кандидатуру Ангелы Меркель.

По его мнению, Меркель является весомой фигурой, которая "способна сглаживать углы", учитывать интересы ЕС и которую серьезно воспринимают как в Киеве, так и в Москве.

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Официальный Берлин отвергает кустарное посредничество

Несмотря на то, что Путин публично заявляет о якобы открытости к европейскому участию в переговорах, в немецких правительственных кругах его попытки навязать Шредера расценивают как сознательную и неприемлемую провокацию.

Источники издания в правительстве Германии дают понять, что официальный Берлин не поддержит ни кандидатуру Шредера, ни альтернативные предложения вроде Ангелы Меркель или экс-главы ЕЦБ Марио Драги.

"Есть много оснований полагать, что формат E3 (Германия, Франция, Великобритания) и в дальнейшем будет играть ключевую роль в координации обороны и дипломатии", — отмечают в правительственных кабинетах ФРГ.

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