Украинский посол призвал граждан Германии инвестировать в оборонные проекты

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в германском обществе и бизнесе отсутствует ощущение актуальности угроз безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении на оборонной конференции New Age Defence в Берлине.

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Почему унитазы работают 24/7, а оружие - нет

Макеев рассказал, что вместе с другими послами посетил регион Саар и компанию Villeroy & Boch, где производство работает круглосуточно.

Он привел пример и задал вопрос о приоритетах.

"Как так получается, что унитазы производятся круглосуточно, а оружие – не более 40 часов в неделю?", – сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина живет в условиях постоянной угрозы и работает без остановки.

По его словам, именно такого чувства срочности пока не хватает Германии, и это является проблемой для оборонного рынка.

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Поддержка есть, но не хватает скорости

Посол отметил, что Германия является одним из главных партнеров по объемам военной и финансовой помощи.

Также он сообщил о росте сотрудничества между украинскими и немецкими оборонными компаниями. По его словам, уже созданы условия для совместного производства и налажена обратная связь с производителями.

Посол призвал германские компании активнее инвестировать в оборонные проекты и сотрудничать с Украиной.

А еще он подчеркнул важность изменения отношения к оружию в обществе и призвал европейцев учитывать опыт Украины в войне против России.

К слову, ранее мы сообщали, что Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере БПЛА.

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