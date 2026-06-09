Украинский посол призвал граждан Германии инвестировать в оборонные проекты
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в германском обществе и бизнесе отсутствует ощущение актуальности угроз безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении на оборонной конференции New Age Defence в Берлине.
Почему унитазы работают 24/7, а оружие - нет
Макеев рассказал, что вместе с другими послами посетил регион Саар и компанию Villeroy & Boch, где производство работает круглосуточно.
Он привел пример и задал вопрос о приоритетах.
"Как так получается, что унитазы производятся круглосуточно, а оружие – не более 40 часов в неделю?", – сказал посол.
Он подчеркнул, что Украина живет в условиях постоянной угрозы и работает без остановки.
По его словам, именно такого чувства срочности пока не хватает Германии, и это является проблемой для оборонного рынка.
Поддержка есть, но не хватает скорости
Посол отметил, что Германия является одним из главных партнеров по объемам военной и финансовой помощи.
Также он сообщил о росте сотрудничества между украинскими и немецкими оборонными компаниями. По его словам, уже созданы условия для совместного производства и налажена обратная связь с производителями.
Посол призвал германские компании активнее инвестировать в оборонные проекты и сотрудничать с Украиной.
А еще он подчеркнул важность изменения отношения к оружию в обществе и призвал европейцев учитывать опыт Украины в войне против России.
К слову, ранее мы сообщали, что Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере БПЛА.
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