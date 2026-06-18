Обстрел Херсонщины: 4 человека получили ранения, повреждено 15 домов
За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.
Какие населенные пункты подверглись обстрелу?
За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Раковка, Тараса Шевченко, Благовещенское, Сагайдачное, Урожайное, Новорайск, Белозерка, Чаривное, Золотая Балка, Приозерное, Гавриловка, Посад-Покровское, Новодмитровка, Станислав, Кизомыс, Антоновка, Днепровское, Приднепровское, Камишаны, Надиевка, Александровка, Понятовка, Киселевка, Янтарное, Чернобаевка, Никольское, Ольговка, Осокоровка, Томарино, Тягинка, Зимовник, Петропавловка и город Херсон.
Разрушения
Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажных дома и 12 частных домов.
В результате российской агрессии 4 человека получили ранения.
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