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Новини Обстріли Херсонщини
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Обстріл Херсонщини: 4 людини дістали поранення, пошкоджено 15 будинків

Обстріл Херсонщини: 4 людини дістали поранення

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Тараса Шевченка, Благовіщенське, Сагайдачне, Урожайне, Новорайськ, Білозерка, Чарівне, Золота Балка, Приозерне, Гаврилівка, Посад-Покровське, Новодмитрівка, Станіслав, Кізомис, Антонівка, Дніпровське, Придніпровське, Комишани, Надіївка, Олександрівка, Понятівка, Киселівка, Янтарне, Чорнобаївка, Микільське, Ольгівка, Осокорівка, Томарине, Тягинка, Зимівник, Петропавлівка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Також читайте: Три людини, зокрема поліцейський, травмовані внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Автор: 

армія рф (21315) обстріл (34578) Херсонська область (6748)
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