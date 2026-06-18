Обстріл Херсонщини: 4 людини дістали поранення, пошкоджено 15 будинків
Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.
Які населені пункти обстріляли?
Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Тараса Шевченка, Благовіщенське, Сагайдачне, Урожайне, Новорайськ, Білозерка, Чарівне, Золота Балка, Приозерне, Гаврилівка, Посад-Покровське, Новодмитрівка, Станіслав, Кізомис, Антонівка, Дніпровське, Придніпровське, Комишани, Надіївка, Олександрівка, Понятівка, Киселівка, Янтарне, Чорнобаївка, Микільське, Ольгівка, Осокорівка, Томарине, Тягинка, Зимівник, Петропавлівка та місто Херсон.
Руйнування
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
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