В Польше задержали подозреваемого в убийстве российского оппозиционного художника

В Польше задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству 44-летнего российского оппозиционного художника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Дональда Туска в соцсети Х.

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Подозреваемого задержали на востоке Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что операцию провели полицейские Люблинского воеводства совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности (ABW).

По его словам, задержанный пользовался грузинским паспортом.

"Подозреваемый в причастности к убийству россиянина в городе Белая Подляска задержан полицией Люблинского воеводства и ABW. Он использует грузинский паспорт. Службы работают над установлением заказчика", — написал Туск в соцсети Х.

Следствие ищет заказчика преступления

В настоящее время польские правоохранители продолжают расследование и устанавливают возможных организаторов и заказчиков убийства.

Других подробностей о личности задержанного или обстоятельствах преступления польские власти пока не разглашают.

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