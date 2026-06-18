У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві російського опозиційного художника Скрепецького
У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства 44-річного російського опозиційного художника Семена Скрепецького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням заяву Дональда Туска у соцмережі Х.
Підозрюваного затримали на сході Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що операцію провели поліцейські Люблінського воєводства спільно зі співробітниками Агентства внутрішньої безпеки (ABW).
За його словами, затриманий користувався грузинським паспортом.
"Підозрюваний у причетності до вбивства росіянина в місті Біла Підляська затриманий поліцейськими Люблінського воєводства та ABW. Використовує грузинський паспорт. Служби працюють над встановленням замовника", – написав Туск у соцмережі Х.
Слідство шукає замовника злочину
Наразі польські правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють можливих організаторів і замовників вбивства.
Інших подробиць про особу затриманого або обставини злочину польська влада поки не розголошує.
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