У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві російського опозиційного художника Скрепецького

У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства 44-річного російського опозиційного художника Семена Скрепецького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням заяву Дональда Туска у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підозрюваного затримали на сході Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що операцію провели поліцейські Люблінського воєводства спільно зі співробітниками Агентства внутрішньої безпеки (ABW).

За його словами, затриманий користувався грузинським паспортом.

"Підозрюваний у причетності до вбивства росіянина в місті Біла Підляська затриманий поліцейськими Люблінського воєводства та ABW. Використовує грузинський паспорт. Служби працюють над встановленням замовника", – написав Туск у соцмережі Х.

Слідство шукає замовника злочину

Наразі польські правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють можливих організаторів і замовників вбивства.

Інших подробиць про особу затриманого або обставини злочину польська влада поки не розголошує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російського опозиційного художника Скрепецького застрелили у Польщі. ФОТО