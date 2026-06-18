Украина и Германия сегодня сделают первый шаг к созданию будущей противоракетной системы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о первом шаге на пути к созданию будущей противоракетной системы.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня у нас должно состояться очень важное событие. Немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, для того чтобы сделать первый шаг к созданию будущей противоракетной системы", - отметил он.

Также Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время Украина откроет все шесть переговорных кластеров на пути к членству в Европейском Союзе.

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