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Украина и Германия сегодня сделают первый шаг к созданию будущей противоракетной системы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский объявил о первом шаге на пути к созданию будущей противоракетной системы.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня у нас должно состояться очень важное событие. Немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, для того чтобы сделать первый шаг к созданию будущей противоракетной системы", - отметил он.
Также Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время Украина откроет все шесть переговорных кластеров на пути к членству в Европейском Союзе.
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