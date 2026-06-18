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Новини ППО України
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Україна та Німеччина сьогодні зроблять перший крок до створення майбутньої антибалістичної системи, - Зеленський

Українська антибалістика: Зеленський анонсував важливу подію

Президент Володимир Зеленський анонсував перший крок до створення майбутньої антибалістичної системи.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні у нас має бути дуже важлива подія. Німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимось тим, що їм потрібно, для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи", - зазначив він.

Також Зеленський висловив сподівання, що найближчим часом Україна відкриє всі шість переговорних кластерів на шляху до членства в Європейському Союзі.

Читайте: Зеленський про удар по РФ: Ваша Москва палатиме, якщо будуть удари по Україні

Автор: 

Європа (2510) Зеленський Володимир (28080) ППО (4195)
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