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Україна та Німеччина сьогодні зроблять перший крок до створення майбутньої антибалістичної системи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував перший крок до створення майбутньої антибалістичної системи.
Про це він розповів у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні у нас має бути дуже важлива подія. Німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимось тим, що їм потрібно, для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи", - зазначив він.
Також Зеленський висловив сподівання, що найближчим часом Україна відкриє всі шість переговорних кластерів на шляху до членства в Європейському Союзі.
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