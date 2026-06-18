Отключено электроснабжение части потребителей в пяти областях из-за ударов РФ, - Минэнерго

В результате боевых действий и российских обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 18 июня сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продолжаются восстановительные работы



Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются 22 населенных пункта в Днепропетровской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Читайте также: Киев готовится к зиме: уже построено 60 МВт распределенной генерации, еще 100 МВт в работе, - Кличко

Плановые отключения не прогнозируются

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.



"Сегодня активное энергопотребление следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию", - добавили в Минэнерго.

Читайте: Германия поможет Украине получить оборудование латвийской ТЭЦ, – Шмыгаль