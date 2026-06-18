Отключено электроснабжение части потребителей в пяти областях из-за ударов РФ, - Минэнерго
В результате боевых действий и российских обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 18 июня сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Продолжаются восстановительные работы
Как отмечается, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются 22 населенных пункта в Днепропетровской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Плановые отключения не прогнозируются
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Сегодня активное энергопотребление следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию", - добавили в Минэнерго.
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