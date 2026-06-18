Знеструмлено частину споживачів у п’яти областях через удари РФ, - Міненерго
Унаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 18 червня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Тривають відновлювальні роботи
Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Знеструмлення через негоду
За даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишаються 22 населені пункти на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Планові відключення не прогнозується
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. Закликаємо споживачів раціонально споживати електроенергію", - додали в Міненерго.
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