"Доедают последнее", но проблема не в деньгах: в Службе внешней разведки рассказали об истощении РФ

Россия в настоящее время не находится на грани мгновенного экономического коллапса или банкротства. При этом финансовый дефицит перестал быть главным препятствием для Кремля.

Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, анализируя совместный доклад Кильского института мировой экономики и Стокгольмского института переходной экономики, сообщает Цензор.НЕТ.

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Исследователи констатируют: модель, которая до сих пор позволяла российскому режиму поддерживать стабильность, стремительно исчерпывает себя. Экономические показатели РФ демонстрируют серьезное падение по нескольким критическим направлениям:

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния РФ катастрофически сократилась — с 6,5% ВВП в начале полномасштабного вторжения до 1,8% в 2026 году. Чтобы покрывать бюджетные дыры, Москва вынуждена активно распродавать золотые запасы.

Только за первые месяцы 2026 года дефицит федерального бюджета РФ превысил 90% от всего годового плана.

В первом квартале этого года поступления от продажи энергоносителей рухнули почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Военные расходы Кремль всё чаще финансирует за счёт банковских кредитов, которые накапливаются на балансах предприятий в качестве скрытого долга.

В СВР отмечают, что финансы перестали быть ключевым фактором для РФ. Даже при условии потенциального скачка цен на нефть и восстановления денежных потоков страна-агрессор больше не способна оперативно конвертировать эти средства в дополнительное вооружение или живую силу из-за технологического и производственного тупика.

На этом фоне критически возросла зависимость Москвы от Пекина. Китай стал единственным серьезным "спасательным кругом" для Кремля: доля КНР в российской внешней торговле взлетела до 35%, а в некоторых сегментах зависимость от китайских товаров двойного назначения уже превышает 80%. Пекин фактически превратился в главного финансового посредника, а также поставщика технологий и компонентов для РФ.

Авторы международного доклада призывают западных партнеров немедленно воспользоваться этим "окном возможностей" для усиления давления. Среди первоочередных шагов оборонной стратегии названы:

Более жесткий экспортный контроль. Введение санкций против компаний КНР (с постановкой им условия: либо сотрудничество с РФ, либо доступ к рынкам США и ЕС). Эффективное поддержание "ценового потолка" на российскую нефть и ликвидация схем с использованием теневого флота танкеров.

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