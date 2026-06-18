РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17634 посетителя онлайн
Новости
3 168 18

"Доедают последнее", но проблема не в деньгах: в Службе внешней разведки рассказали об истощении РФ

путін

Россия в настоящее время не находится на грани мгновенного экономического коллапса или банкротства. При этом финансовый дефицит перестал быть главным препятствием для Кремля.

Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, анализируя совместный доклад Кильского института мировой экономики и Стокгольмского института переходной экономики, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Исследователи констатируют: модель, которая до сих пор позволяла российскому режиму поддерживать стабильность, стремительно исчерпывает себя. Экономические показатели РФ демонстрируют серьезное падение по нескольким критическим направлениям:

  • Ликвидная часть Фонда национального благосостояния РФ катастрофически сократилась — с 6,5% ВВП в начале полномасштабного вторжения до 1,8% в 2026 году. Чтобы покрывать бюджетные дыры, Москва вынуждена активно распродавать золотые запасы.

  • Только за первые месяцы 2026 года дефицит федерального бюджета РФ превысил 90% от всего годового плана.

  • В первом квартале этого года поступления от продажи энергоносителей рухнули почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Военные расходы Кремль всё чаще финансирует за счёт банковских кредитов, которые накапливаются на балансах предприятий в качестве скрытого долга.

В СВР отмечают, что финансы перестали быть ключевым фактором для РФ. Даже при условии потенциального скачка цен на нефть и восстановления денежных потоков страна-агрессор больше не способна оперативно конвертировать эти средства в дополнительное вооружение или живую силу из-за технологического и производственного тупика.

На этом фоне критически возросла зависимость Москвы от Пекина. Китай стал единственным серьезным "спасательным кругом" для Кремля: доля КНР в российской внешней торговле взлетела до 35%, а в некоторых сегментах зависимость от китайских товаров двойного назначения уже превышает 80%. Пекин фактически превратился в главного финансового посредника, а также поставщика технологий и компонентов для РФ.

Авторы международного доклада призывают западных партнеров немедленно воспользоваться этим "окном возможностей" для усиления давления. Среди первоочередных шагов оборонной стратегии названы:

  1. Более жесткий экспортный контроль.

  2. Введение санкций против компаний КНР (с постановкой им условия: либо сотрудничество с РФ, либо доступ к рынкам США и ЕС).

  3. Эффективное поддержание "ценового потолка" на российскую нефть и ликвидация схем с использованием теневого флота танкеров.

Читайте также: Сейчас именно Путин должен сказать, готов ли он вернуться за стол переговоров, — Макрон

Автор: 

россия (97949) СВР (240) война в Украине (8486)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Та ми в курсі, перемога

показать весь комментарий
18.06.2026 16:47 Ответить
+4
Ці три пункти треба було впроваджувати ще чотири роки назад, а не спостерігати впаде Україна чи ні.
показать весь комментарий
18.06.2026 16:39 Ответить
+3
Переть против Китая не надо...нужно всего лишь защемить китайские яйца европейской и американской дверью и предоставить им право выбора
показать весь комментарий
18.06.2026 16:55 Ответить

Загрузка...

 
 