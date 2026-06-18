"Доїдають останнє", але проблема не в грошах: у Службі зовнішньої розвідки розповіли про виснаження РФ

Росія наразі не перебуває на межі миттєвого економічного колапсу чи банкрутства. При цьому фінансовий дефіцит перестав бути головною перепоною для Кремля.

Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України, аналізуючи спільну доповідь Кільського інституту світової економіки та Стокгольмського інституту перехідної економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Дослідники констатують: модель, яка досі дозволяла російському режиму утримувати стабільність, стрімко виснажується. Економічні показники РФ демонструють серйозне падіння за кількома критичними напрямками:

Ліквідна частина Фонду національного добробуту РФ катастрофічно скоротилася — з 6,5% ВВП на початку повномасштабного вторгнення до 1,8% у 2026 році. Щоб покривати бюджетні діри, Москва змушена активно розпродавати золоті запаси.

Лише за перші місяці 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ перевищив 90% від усього річного плану.

У першому кварталі цього року надходження від продажу енергоносіїв рухнули майже на 45% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Воєнні витрати Кремль дедалі частіше фінансує через банківські кредити, що накопичуються на балансах підприємств як прихований борг.

У СЗР наголошують, що фінанси припинили бути ключовим чинником для РФ. Навіть за умови потенційного стрибка цін на нафту та відновлення грошових потоків, країна-агресорка більше не здатна оперативно конвертувати ці кошти у додаткове озброєння чи живу силу через технологічний та виробничий тупик.

На цьому тлі критично зросла залежність Москви від Пекіна. Китай став єдиним капітальним "рятівним колом" для Кремля: частка КНР у російській зовнішній торгівлі злетіла до 35%, а в деяких сегментах залежність від китайських товарів подвійного призначення вже перевищує 80%. Пекін фактично перетворився на головного фінансового посередника, а також постачальника технологій та компонентів для РФ.

Автори міжнародної доповіді закликають західних партнерів негайно скористатися цим "вікном можливостей" для посилення тиску. Серед першочергових кроків оборонної стратегії названо:

Жорсткіший експортний контроль. Введення санкцій проти компаній КНР (поставивши їм умову: або співпраця з РФ, або доступ до ринків США та ЄС). Ефективне утримання "стелі цін" на російську нафту та ліквідація схем із використанням тіньового флоту танкерів.

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