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Новости Военные учения в Украине
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Военные коммуникаторы Украины завершили курс НАТО по стратегическим коммуникациям

Военные коммуникаторы Сил обороны завершили курс НАТО по стратегическим коммуникациям

Представители Сил обороны Украины завершили курс НАТО по планированию информационных мероприятий в рамках программы по стратегическим коммуникациям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы программы.

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Особенностью курса стало то, что обучение проходило непосредственно в Украине. Оно реализуется при финансовой поддержке в рамках Комплексного пакета помощи НАТО.

Программа рассчитана на несколько лет и охватывает различные направления стратегических коммуникаций. Занятия проводят инструкторы НАТО, а в перспективе к подготовке планируют привлекать и представителей украинских военных учебных заведений.

Участниками курса стали руководители коммуникационных подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта и Госспецсвязи.

Также свои наработки представили специалисты Департамента стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины и Главного управления коммуникаций ВСУ.

Подготовка была сосредоточена на планировании информационных мероприятий, которые являются одним из ключевых элементов стратегических коммуникаций в условиях современной войны.

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