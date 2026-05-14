Украинские дронщики переиграли шведских военных на учениях НАТО

Украинские операторы БПЛА во время учений НАТО на острове Готланд в Швеции

Украинские операторы беспилотников продемонстрировали высокий уровень подготовки во время учений НАТО на острове Готланд в Швеции.

Об этом говорится в материале Associated Press, о котором пишет Цензор.НЕТ.

Украинский опыт заставил приостановить учения

Во время тренировок моделировали условную угрозу для Швеции с востока. К участию привлекли украинских пилотов БПЛА, чтобы они поделились своим боевым опытом, полученным во время войны.

По сценарию, украинские военные выполняли роль условного противника. В итоге они смогли быстро "уничтожить" шведские подразделения, которые должны были им противостоять. Учения пришлось трижды приостанавливать, чтобы шведская сторона могла проанализировать свои действия и сделать выводы.

Один из украинских пилотов с позывным Тарик отметил: "В реальной ситуации они были бы уже мертвы".

Дроны меняют правила современной войны

Украинские военные подчеркнули, что партнерам из стран НАТО следует быстрее адаптироваться к новым условиям войны. По словам пилота с позывным Карат, шведские военные обладают потенциалом, но нуждаются в совершенствовании как техники, так и тактики применения дронов.

Он также пояснил, что украинские операторы часто работают в сложных условиях — иногда при поддержке разведывательных беспилотников, а иногда фактически без полной информации.

Главнокомандующий шведской армией Михаэль Классон признал, что современные армии должны быстро учиться как использовать беспилотники, так и противодействовать им. По его словам, самый эффективный путь — учитывать опыт украинских военных.

Слава нашим воякам! Наті ще рано вступати в ЗСУ.
14.05.2026 00:14 Ответить
Погоджуюсь, але кацапи теж зроблять свої висновки про спроможність військ НАТО...
14.05.2026 00:42 Ответить
Хай вчаться самі поки є можливість і не тільки вони в і поляки , румуни , французи і всі особливо фінни, сидіти вічно за спинами українців ніхто не буде хоча ви на це і розраховуєте, але українців стає все менше через провальну бусифікацію зельоної влади.
14.05.2026 00:47 Ответить
Надіюся - бункери "лінії Манергейма", у фіннів, збереглися... Якраз хороші бази, для операторів БПЛА.... Сусід, дід, був учасником радянсько-фінської війни. Розказував, що у фіннів були ДОТи у 2-3 поверхи, з бетонними перекриттями, товщиною до півтора метри... Я сам, подібне, бачив на "Лінії Сталіна", на Житомирщині. Там така сама смуга ДОТів, тягнеться...
14.05.2026 01:14 Ответить
 
 