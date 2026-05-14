Украинские дронщики переиграли шведских военных на учениях НАТО
Украинские операторы беспилотников продемонстрировали высокий уровень подготовки во время учений НАТО на острове Готланд в Швеции.
Об этом говорится в материале Associated Press, о котором пишет Цензор.НЕТ.
Украинский опыт заставил приостановить учения
Во время тренировок моделировали условную угрозу для Швеции с востока. К участию привлекли украинских пилотов БПЛА, чтобы они поделились своим боевым опытом, полученным во время войны.
По сценарию, украинские военные выполняли роль условного противника. В итоге они смогли быстро "уничтожить" шведские подразделения, которые должны были им противостоять. Учения пришлось трижды приостанавливать, чтобы шведская сторона могла проанализировать свои действия и сделать выводы.
Один из украинских пилотов с позывным Тарик отметил: "В реальной ситуации они были бы уже мертвы".
Дроны меняют правила современной войны
Украинские военные подчеркнули, что партнерам из стран НАТО следует быстрее адаптироваться к новым условиям войны. По словам пилота с позывным Карат, шведские военные обладают потенциалом, но нуждаются в совершенствовании как техники, так и тактики применения дронов.
Он также пояснил, что украинские операторы часто работают в сложных условиях — иногда при поддержке разведывательных беспилотников, а иногда фактически без полной информации.
Главнокомандующий шведской армией Михаэль Классон признал, что современные армии должны быстро учиться как использовать беспилотники, так и противодействовать им. По его словам, самый эффективный путь — учитывать опыт украинских военных.
- К слову, ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил союзникам выделять на помощь Украине по 0,25 процента ВВП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль