Украинские дронщики переиграли шведских военных на учениях НАТО

Украинские операторы беспилотников продемонстрировали высокий уровень подготовки во время учений НАТО на острове Готланд в Швеции.

Украинский опыт заставил приостановить учения

Во время тренировок моделировали условную угрозу для Швеции с востока. К участию привлекли украинских пилотов БПЛА, чтобы они поделились своим боевым опытом, полученным во время войны.

По сценарию, украинские военные выполняли роль условного противника. В итоге они смогли быстро "уничтожить" шведские подразделения, которые должны были им противостоять. Учения пришлось трижды приостанавливать, чтобы шведская сторона могла проанализировать свои действия и сделать выводы.

Один из украинских пилотов с позывным Тарик отметил: "В реальной ситуации они были бы уже мертвы".

Дроны меняют правила современной войны

Украинские военные подчеркнули, что партнерам из стран НАТО следует быстрее адаптироваться к новым условиям войны. По словам пилота с позывным Карат, шведские военные обладают потенциалом, но нуждаются в совершенствовании как техники, так и тактики применения дронов.

Он также пояснил, что украинские операторы часто работают в сложных условиях — иногда при поддержке разведывательных беспилотников, а иногда фактически без полной информации.

Главнокомандующий шведской армией Михаэль Классон признал, что современные армии должны быстро учиться как использовать беспилотники, так и противодействовать им. По его словам, самый эффективный путь — учитывать опыт украинских военных.

