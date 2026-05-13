Українські дронщики переграли шведських військових на навчаннях НАТО

Українські оператори БпЛА під час навчань НАТО на острові Готланд у Швеції

Українські оператори безпілотників продемонстрували високий рівень підготовки під час навчань НАТО на острові Готланд у Швеції.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press, про який пише Цензор.НЕТ.

Український досвід змусив зупиняти навчання

Під час тренувань моделювали умовну загрозу для Швеції зі сходу. До участі залучили українських пілотів БпЛА, щоб вони поділилися своїм бойовим досвідом, отриманим під час війни.

За сценарієм, українські військові виконували роль умовного противника. У підсумку вони змогли швидко "знищити" шведські підрозділи, які мали їм протистояти. Навчання довелося тричі призупиняти, щоб шведська сторона могла проаналізувати свої дії та зробити висновки.

Один із українських пілотів із позивним Тарік зазначив: "У реальній ситуації вони були б уже мертві".

Дрони змінюють правила сучасної війни

Українські військові наголосили, що партнерам із країн НАТО варто швидше адаптуватися до нових умов війни. За словами пілота з позивним Карат, шведські військові мають потенціал, але потребують вдосконалення як техніки, так і тактики застосування дронів.

Він також пояснив, що українські оператори часто працюють у складних умовах — іноді за підтримки розвідувальних безпілотників, а іноді фактично без повної інформації.

Головнокомандувач шведської армії Міхаель Клаессон визнав, що сучасні армії мають швидко вчитися як використовувати безпілотники, так і протидіяти їм. За його словами, найефективніший шлях — враховувати досвід українських військових.

Слава нашим воякам! Наті ще рано вступати в ЗСУ.
14.05.2026 00:14 Відповісти
Погоджуюсь, але кацапи теж зроблять свої висновки про спроможність військ НАТО...
14.05.2026 00:42 Відповісти
Хай вчаться самі поки є можливість і не тільки вони в і поляки , румуни , французи і всі особливо фінни, сидіти вічно за спинами українців ніхто не буде хоча ви на це і розраховуєте, але українців стає все менше через провальну бусифікацію зельоної влади.
14.05.2026 00:47 Відповісти
Надіюся - бункери "лінії Манергейма", у фіннів, збереглися... Якраз хороші бази, для операторів БПЛА.... Сусід, дід, був учасником радянсько-фінської війни. Розказував, що у фіннів були ДОТи у 2-3 поверхи, з бетонними перекриттями, товщиною до півтора метри... Я сам, подібне, бачив на "Лінії Сталіна", на Житомирщині. Там така сама смуга ДОТів, тягнеться...
14.05.2026 01:14 Відповісти
 
 