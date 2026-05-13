Українські дронщики переграли шведських військових на навчаннях НАТО

Українські оператори безпілотників продемонстрували високий рівень підготовки під час навчань НАТО на острові Готланд у Швеції.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press, про який пише Цензор.НЕТ.

Український досвід змусив зупиняти навчання

Під час тренувань моделювали умовну загрозу для Швеції зі сходу. До участі залучили українських пілотів БпЛА, щоб вони поділилися своїм бойовим досвідом, отриманим під час війни.

За сценарієм, українські військові виконували роль умовного противника. У підсумку вони змогли швидко "знищити" шведські підрозділи, які мали їм протистояти. Навчання довелося тричі призупиняти, щоб шведська сторона могла проаналізувати свої дії та зробити висновки.

Один із українських пілотів із позивним Тарік зазначив: "У реальній ситуації вони були б уже мертві".

Дрони змінюють правила сучасної війни

Українські військові наголосили, що партнерам із країн НАТО варто швидше адаптуватися до нових умов війни. За словами пілота з позивним Карат, шведські військові мають потенціал, але потребують вдосконалення як техніки, так і тактики застосування дронів.

Він також пояснив, що українські оператори часто працюють у складних умовах — іноді за підтримки розвідувальних безпілотників, а іноді фактично без повної інформації.

Головнокомандувач шведської армії Міхаель Клаессон визнав, що сучасні армії мають швидко вчитися як використовувати безпілотники, так і протидіяти їм. За його словами, найефективніший шлях — враховувати досвід українських військових.

