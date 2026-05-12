Україна повинна сама розпоряджатися коштами оборонного кредиту ЄС, - міністр оборони Швеції Йонсон

Саме Україна має вирішувати, як використовувати 90 мільярдів євро фінансування ЄС для власних оборонних потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС з питань оборони в Брюсселі заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Найбільше ми будемо говорити про Україну", – сказав міністр, додавши, що для Швеції підтримка України є пріоритетним питанням.

Він додав, що українська влада має самостійно визначати напрями витрат великого оборонного фінансування від ЄС.

"Вони найкраще знають свої власні потреби, тому нехай використовують кредит ЄС таким чином, щоб це забезпечило їм найбільшу бойову міць", – сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погрози РФ Києву та дипломатам є цинічною ескалацією, - Цахкна

Швеція закликає Європу посилити підтримку України

Йонсон зазначив що двостороння підтримка України з боку європейських держав залишається критично важливою, навіть попри масштабні загальноєвропейські фінансові механізми допомоги.

"Минулого року Швеція була на третьому місці у світі за двосторонньою підтримкою України. Ми готові зробити більше. Настав час для Європи скористатися моментом, щоб переконатися, що Україна має перевагу і може вести переговори з позиції сили", - додав шведський міністр.

У Швеції позитивно оцінюють українську оборонну стратегію

Йонсон також нагадав про нещодавній візит міністра оборони України Михайла Федорова до Швеції, зазначивши, що оборонний план України демонструє ефективність.

"Україна змогла відвоювати більше території, ніж втратила. Ми також звернули увагу на те, що росіяни бачать великий виклик в оновленні особового складу. Ми також бачимо, що російська економіка перебуває на межі. Це дуже важливо для Європи", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва вручила Росії ноту протесту через погрози дипломатам у Києві