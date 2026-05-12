Україна повинна сама розпоряджатися коштами оборонного кредиту ЄС, - міністр оборони Швеції Йонсон

Швеція: рішення щодо використання €90 млрд оборонного кредиту має ухвалювати Україна

Саме Україна має вирішувати, як використовувати 90 мільярдів євро фінансування ЄС для власних оборонних потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС з питань оборони в Брюсселі заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Найбільше ми будемо говорити про Україну", – сказав міністр, додавши, що для Швеції підтримка України є пріоритетним питанням.

Він додав, що українська влада має самостійно визначати напрями витрат великого оборонного фінансування від ЄС.

"Вони найкраще знають свої власні потреби, тому нехай використовують кредит ЄС таким чином, щоб це забезпечило їм найбільшу бойову міць", – сказав міністр.

Швеція закликає Європу посилити підтримку України

Йонсон зазначив що двостороння підтримка України з боку європейських держав залишається критично важливою, навіть попри масштабні загальноєвропейські фінансові механізми допомоги.

"Минулого року Швеція була на третьому місці у світі за двосторонньою підтримкою України. Ми готові зробити більше. Настав час для Європи скористатися моментом, щоб переконатися, що Україна має перевагу і може вести переговори з позиції сили", - додав шведський міністр.

У Швеції позитивно оцінюють українську оборонну стратегію

Йонсон також нагадав про нещодавній візит міністра оборони України Михайла Федорова до Швеції, зазначивши, що оборонний план України демонструє ефективність.

"Україна змогла відвоювати більше території, ніж втратила. Ми також звернули увагу на те, що росіяни бачать великий виклик в оновленні особового складу. Ми також бачимо, що російська економіка перебуває на межі. Це дуже важливо для Європи", – сказав він.

відповідь НЕ вірна !

це гроші європейських платників податків, а отже над ними має бути міжнародний контроль !

Йому пообіцяли котеджик поруч з "Династією"?
досить того, що через скандал з ФраЙЄр Понтом пішла у відставку порядний політик та друг України прем'єр-міністр Данії пані Фредерексон, а натомість перемогла антиукраїнська партія.

досить того, що через скандал з ФраЙЄр Понтом пішла у відставку порядний політик та друг України прем'єр-міністр Данії пані Фредерексон, а натомість перемогла антиукраїнська партія.

Як вони живуть в тій Швеці без інтернету? Хоть би якихось помічників взяв, що вміють їм користуватися.
зачьот !

тут й інтернету не треба - так корупція в Україні гудить

недоліки життя в Швеції - надто чесні та довірливі люди

і не тільки в шведах. але біженці "хвилі 2022 - ..." , значно виправили ситуацію з довірою та чесністю, мінімум по відношенні до себе.
Йонсон, ти такий наївний...
Перерахуйте сразу вові і міндічами с дерьмаками
І про "двушечку" на мацкву не забудьте.
Ну прям як діти.У них і красти прям невдобно.Хоча...Зелені якби могли,то і останні труси у цього Йонсона украли.Доречі-цей Йонсон часом не в долі з зеленою сараною.
Щось якось неадекватно поводять себе чиновники ЄС.
Закривають очі на те куди гроші платників податків зникають. Потрібно перевірити чи не корумпував квартал95 і там владу.
Ще один зедібіл. Дайте їм грошей. Прямо в Ізраїль переводьте щоб не займатись марною справою.
не мели дурні, а то рядом сядеш
Ідіотів і на Заході вистачає. Або розраховує на відкат 10%???? Іншого пояснення цим словам нема. Кожна притомна людина розуміє, що давати гроші в руки цим виродкам не можна!!!!
Ці слова, як мед по губах зеленої шобли
