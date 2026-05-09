УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18424 відвідувача онлайн
Новини Підтримка України
705 4

Литва вручила Росії ноту протесту через погрози дипломатам у Києві

Литва засудила погрози РФ на адресу диппредставництв у Києві

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника РФ та висловило протест через російські погрози щодо дипломатичних місій і громадян у столиці України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у заяві литовського зовнішньополітичного відомства.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Вільнюсі розцінили ці заяви як непряму погрозу застосування сили проти іноземних представництв. У литовському МЗС наголосили, що такі заяви є неприйнятними та становлять загрозу міжнародній безпеці.

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що дії та риторика Росії прямо суперечать базовим нормам міжнародного права.

Зокрема, у заяві йдеться про порушення заборони на погрозу застосування сили, закріпленої у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

Агресія Росії проти України, а також подібні заяви Росії явно порушують заборону на загрозу застосування сили…", – підкреслили у литовському МЗС.

Звинувачення у намірах продовжувати злочини

У Вільнюсі також заявили, що подібна риторика фактично свідчить про можливі наміри Росії продовжувати воєнні злочини на території України.

Литва наголосила, що категорично відкидає будь-які погрози та вимагає негайного припинення російської агресії.

Попри ескалацію риторики, посольство Литви в Україні продовжує роботу у штатному режимі. Співробітники дипустанови дотримуються стандартних заходів безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нас не змусять відступити": прем’єр Естонії відреагував на погрози Росії щодо ударів по Києву

Що передувало?

Раніше в МЗС РФ заявили про можливі удари по Україні, якщо Київ атакуватиме Росію 9 травня.

  • Посольство Польщі в Україні заявило, що не змінюватиме свою роботу попри погрози з боку Росії напередодні 9 травня.
  • Схожу позицію озвучили і в Німеччині. Там також не планують евакуйовувати своїх дипломатів із Києва попри погрози Росії.
  • Європейський Союз теж заявив, що не змінює свою присутність у столиці України. У країнах Європи вважають, що заяви Росії не впливають на їхню роботу в Україні. Дипломати продовжують виконувати свої обов’язки у звичному режимі.
  • Франція засудила погрози Росії щодо можливих ударів по центрах ухвалення рішень та іноземних дипломатичних установах у Києві і заявила, що не планує евакуацію свого посольства.

Автор: 

Литва (2662) посольство (966) росія (69991) погрози (514)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось тварюки, а ми їм ще парад дозволили провести
показати весь коментар
09.05.2026 13:51 Відповісти
Соромлюся запитати, а ви яким боком до того, так званого дозволу? Там тільки підпис зеленського і ніякого Igor #591922 не видно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2026

Про проведення параду в м.Москві

Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:

1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).

На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:
55.754413 37.617733
55.755205 37.619181
55.753351 37.622854
55.752504 37.621538

2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 травня 2026 року
показати весь коментар
09.05.2026 14:37 Відповісти
О !

чому цього не зробили інші країни, включно з поднєбєсною, адже територія посольства це суверенна територія.

.
показати весь коментар
09.05.2026 14:39 Відповісти
Якби Литва депортувала кілька десятків москалів то це була-б відповідь , в світі на дипломатичні протести ніхто не реагує .
показати весь коментар
09.05.2026 18:37 Відповісти
 
 