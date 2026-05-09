Литва вручила Росії ноту протесту через погрози дипломатам у Києві
Міністерство закордонних справ Литви викликало представника РФ та висловило протест через російські погрози щодо дипломатичних місій і громадян у столиці України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у заяві литовського зовнішньополітичного відомства.
У Вільнюсі розцінили ці заяви як непряму погрозу застосування сили проти іноземних представництв. У литовському МЗС наголосили, що такі заяви є неприйнятними та становлять загрозу міжнародній безпеці.
Міністерство закордонних справ Литви заявило, що дії та риторика Росії прямо суперечать базовим нормам міжнародного права.
Зокрема, у заяві йдеться про порушення заборони на погрозу застосування сили, закріпленої у Статуті Організації Об’єднаних Націй.
Агресія Росії проти України, а також подібні заяви Росії явно порушують заборону на загрозу застосування сили…", – підкреслили у литовському МЗС.
Звинувачення у намірах продовжувати злочини
У Вільнюсі також заявили, що подібна риторика фактично свідчить про можливі наміри Росії продовжувати воєнні злочини на території України.
Литва наголосила, що категорично відкидає будь-які погрози та вимагає негайного припинення російської агресії.
Попри ескалацію риторики, посольство Литви в Україні продовжує роботу у штатному режимі. Співробітники дипустанови дотримуються стандартних заходів безпеки.
Що передувало?
Раніше в МЗС РФ заявили про можливі удари по Україні, якщо Київ атакуватиме Росію 9 травня.
- Посольство Польщі в Україні заявило, що не змінюватиме свою роботу попри погрози з боку Росії напередодні 9 травня.
- Схожу позицію озвучили і в Німеччині. Там також не планують евакуйовувати своїх дипломатів із Києва попри погрози Росії.
- Європейський Союз теж заявив, що не змінює свою присутність у столиці України. У країнах Європи вважають, що заяви Росії не впливають на їхню роботу в Україні. Дипломати продовжують виконувати свої обов’язки у звичному режимі.
- Франція засудила погрози Росії щодо можливих ударів по центрах ухвалення рішень та іноземних дипломатичних установах у Києві і заявила, що не планує евакуацію свого посольства.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2026
Про проведення параду в м.Москві
Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:
1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).
На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.
Квадрат Красної площі:
55.754413 37.617733
55.755205 37.619181
55.753351 37.622854
55.752504 37.621538
2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
8 травня 2026 року
чому цього не зробили інші країни, включно з поднєбєсною, адже територія посольства це суверенна територія.
