Литва вручила Росії ноту протесту через погрози дипломатам у Києві

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника РФ та висловило протест через російські погрози щодо дипломатичних місій і громадян у столиці України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у заяві литовського зовнішньополітичного відомства.

У Вільнюсі розцінили ці заяви як непряму погрозу застосування сили проти іноземних представництв. У литовському МЗС наголосили, що такі заяви є неприйнятними та становлять загрозу міжнародній безпеці.

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що дії та риторика Росії прямо суперечать базовим нормам міжнародного права.

Зокрема, у заяві йдеться про порушення заборони на погрозу застосування сили, закріпленої у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

Агресія Росії проти України, а також подібні заяви Росії явно порушують заборону на загрозу застосування сили…", – підкреслили у литовському МЗС.

Звинувачення у намірах продовжувати злочини

У Вільнюсі також заявили, що подібна риторика фактично свідчить про можливі наміри Росії продовжувати воєнні злочини на території України.

Литва наголосила, що категорично відкидає будь-які погрози та вимагає негайного припинення російської агресії.

Попри ескалацію риторики, посольство Литви в Україні продовжує роботу у штатному режимі. Співробітники дипустанови дотримуються стандартних заходів безпеки.

Що передувало?

Раніше в МЗС РФ заявили про можливі удари по Україні, якщо Київ атакуватиме Росію 9 травня.