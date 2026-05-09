Литва вручила России ноту протеста из-за угроз дипломатам в Киеве

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя РФ и выразило протест в связи с угрозами со стороны России в адрес дипломатических миссий и граждан в столице Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

В Вильнюсе расценили эти заявления как косвенную угрозу применения силы против иностранных представительств. В литовском МИД подчеркнули, что такие заявления неприемлемы и представляют угрозу международной безопасности.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что действия и риторика России прямо противоречат базовым нормам международного права.

В частности, в заявлении говорится о нарушении запрета на угрозу применения силы, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций.

Агрессия России против Украины, а также подобные заявления России явно нарушают запрет на угрозу применения силы…", – подчеркнули в литовском МИД.

Обвинения в намерениях продолжать преступления

В Вильнюсе также заявили, что подобная риторика фактически свидетельствует о возможных намерениях России продолжать военные преступления на территории Украины.

Литва подчеркнула, что категорически отвергает любые угрозы и требует немедленного прекращения российской агрессии.

Несмотря на эскалацию риторики, посольство Литвы в Украине продолжает работу в штатном режиме. Сотрудники диппредставительства соблюдают стандартные меры безопасности.

Что предшествовало?

Ранее в МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.