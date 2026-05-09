Литва вручила России ноту протеста из-за угроз дипломатам в Киеве
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя РФ и выразило протест в связи с угрозами со стороны России в адрес дипломатических миссий и граждан в столице Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.
В Вильнюсе расценили эти заявления как косвенную угрозу применения силы против иностранных представительств. В литовском МИД подчеркнули, что такие заявления неприемлемы и представляют угрозу международной безопасности.
Министерство иностранных дел Литвы заявило, что действия и риторика России прямо противоречат базовым нормам международного права.
В частности, в заявлении говорится о нарушении запрета на угрозу применения силы, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций.
Агрессия России против Украины, а также подобные заявления России явно нарушают запрет на угрозу применения силы…", – подчеркнули в литовском МИД.
Обвинения в намерениях продолжать преступления
В Вильнюсе также заявили, что подобная риторика фактически свидетельствует о возможных намерениях России продолжать военные преступления на территории Украины.
Литва подчеркнула, что категорически отвергает любые угрозы и требует немедленного прекращения российской агрессии.
Несмотря на эскалацию риторики, посольство Литвы в Украине продолжает работу в штатном режиме. Сотрудники диппредставительства соблюдают стандартные меры безопасности.
Что предшествовало?
Ранее в МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.
- Посольство Польши в Украине заявило, что не будет менять свою работу, несмотря на угрозы со стороны России накануне 9 мая.
- Аналогичную позицию озвучили и в Германии. Там также не планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России.
- Европейский Союз также заявил, что не меняет свое присутствие в столице Украины. В странах Европы считают, что заявления России не влияют на их работу в Украине. Дипломаты продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.
- Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2026
Про проведення параду в м.Москві
Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:
1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).
На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.
Квадрат Красної площі:
55.754413 37.617733
55.755205 37.619181
55.753351 37.622854
55.752504 37.621538
2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
8 травня 2026 року
чому цього не зробили інші країни, включно з поднєбєсною, адже територія посольства це суверенна територія.
