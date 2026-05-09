Литва вручила России ноту протеста из-за угроз дипломатам в Киеве

Литва осудила угрозы РФ в адрес диппредставительств в Киеве

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя РФ и выразило протест в связи с угрозами со стороны России в адрес дипломатических миссий и граждан в столице Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

В Вильнюсе расценили эти заявления как косвенную угрозу применения силы против иностранных представительств. В литовском МИД подчеркнули, что такие заявления неприемлемы и представляют угрозу международной безопасности.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что действия и риторика России прямо противоречат базовым нормам международного права.

В частности, в заявлении говорится о нарушении запрета на угрозу применения силы, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций.

Агрессия России против Украины, а также подобные заявления России явно нарушают запрет на угрозу применения силы…", – подчеркнули в литовском МИД.

Обвинения в намерениях продолжать преступления

В Вильнюсе также заявили, что подобная риторика фактически свидетельствует о возможных намерениях России продолжать военные преступления на территории Украины.

Литва подчеркнула, что категорически отвергает любые угрозы и требует немедленного прекращения российской агрессии.

Несмотря на эскалацию риторики, посольство Литвы в Украине продолжает работу в штатном режиме. Сотрудники диппредставительства соблюдают стандартные меры безопасности.

Что предшествовало?

Ранее в МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.

  • Посольство Польши в Украине заявило, что не будет менять свою работу, несмотря на угрозы со стороны России накануне 9 мая.
  • Аналогичную позицию озвучили и в Германии. Там также не планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России.
  • Европейский Союз также заявил, что не меняет свое присутствие в столице Украины. В странах Европы считают, что заявления России не влияют на их работу в Украине. Дипломаты продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.
  • Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.

Ось тварюки, а ми їм ще парад дозволили провести
09.05.2026 13:51 Ответить
Соромлюся запитати, а ви яким боком до того, так званого дозволу? Там тільки підпис зеленського і ніякого Igor #591922 не видно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2026

Про проведення параду в м.Москві

Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:

1. Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).

На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння.

Квадрат Красної площі:
55.754413 37.617733
55.755205 37.619181
55.753351 37.622854
55.752504 37.621538

2. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 травня 2026 року
09.05.2026 14:37 Ответить
О !

чому цього не зробили інші країни, включно з поднєбєсною, адже територія посольства це суверенна територія.

09.05.2026 14:39 Ответить
Якби Литва депортувала кілька десятків москалів то це була-б відповідь , в світі на дипломатичні протести ніхто не реагує .
09.05.2026 18:37 Ответить
 
 