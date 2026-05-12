Украина должна самостоятельно распоряжаться средствами оборонного кредита ЕС, - министр обороны Швеции Йонсон

Швеция: решение об использовании €90 млрд оборонного кредита должна принимать Украина

Именно Украина должна решать, как использовать 90 миллиардов евро финансирования от ЕС для собственных оборонных нужд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по вопросам обороны в Брюсселе заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Больше всего мы будем говорить об Украине", - сказал министр, добавив, что для Швеции поддержка Украины является приоритетным вопросом.

Он добавил, что украинские власти должны самостоятельно определять направления расходования крупного оборонного финансирования от ЕС.

"Они лучше всего знают свои собственные потребности, поэтому пусть используют кредит ЕС таким образом, чтобы это обеспечило им наибольшую боевую мощь", - сказал министр.

Швеция призывает Европу усилить поддержку Украины

Йонсон отметил, что двусторонняя поддержка Украины со стороны европейских государств остается критически важной, даже несмотря на масштабные общеевропейские финансовые механизмы помощи.

"В прошлом году Швеция занимала третье место в мире по двусторонней поддержке Украины. Мы готовы сделать больше. Настало время для Европы воспользоваться моментом, чтобы убедиться, что Украина имеет преимущество и может вести переговоры с позиции силы", - добавил шведский министр.

В Швеции положительно оценивают украинскую оборонную стратегию

Йонсон также напомнил о недавнем визите министра обороны Украины Михаила Федорова в Швецию, отметив, что оборонный план Украины демонстрирует эффективность.

"Украина смогла отвоевать больше территории, чем потеряла. Мы также обратили внимание на то, что россияне видят большой вызов в обновлении личного состава. Мы также видим, что российская экономика находится на грани. Это очень важно для Европы", - сказал он.

Топ комментарии
+9
відповідь НЕ вірна !

це гроші європейських платників податків, а отже над ними має бути міжнародний контроль !

12.05.2026 12:56 Ответить
+8
Йому пообіцяли котеджик поруч з "Династією"?
12.05.2026 13:02 Ответить
+6
досить того, що через скандал з ФраЙЄр Понтом пішла у відставку порядний політик та друг України прем'єр-міністр Данії пані Фредерексон, а натомість перемогла антиукраїнська партія.

12.05.2026 13:00 Ответить
12.05.2026 12:56 Ответить
12.05.2026 13:00 Ответить
Як вони живуть в тій Швеці без інтернету? Хоть би якихось помічників взяв, що вміють їм користуватися.
12.05.2026 12:59 Ответить
зачьот !

тут й інтернету не треба - так корупція в Україні гудить

12.05.2026 13:02 Ответить
12.05.2026 13:02 Ответить
недоліки життя в Швеції - надто чесні та довірливі люди

12.05.2026 13:04 Ответить
і не тільки в шведах. але біженці "хвилі 2022 - ..." , значно виправили ситуацію з довірою та чесністю, мінімум по відношенні до себе.
12.05.2026 13:11 Ответить
Йонсон, ти такий наївний...
12.05.2026 13:03 Ответить
Перерахуйте сразу вові і міндічами с дерьмаками
12.05.2026 13:04 Ответить
І про "двушечку" на мацкву не забудьте.
Ну прям як діти.У них і красти прям невдобно.Хоча...Зелені якби могли,то і останні труси у цього Йонсона украли.Доречі-цей Йонсон часом не в долі з зеленою сараною.
12.05.2026 13:20 Ответить
Щось якось неадекватно поводять себе чиновники ЄС.
Закривають очі на те куди гроші платників податків зникають. Потрібно перевірити чи не корумпував квартал95 і там владу.
12.05.2026 13:57 Ответить
Ще один зедібіл. Дайте їм грошей. Прямо в Ізраїль переводьте щоб не займатись марною справою.
12.05.2026 13:33 Ответить
не мели дурні, а то рядом сядеш
12.05.2026 13:35 Ответить
Ідіотів і на Заході вистачає. Або розраховує на відкат 10%???? Іншого пояснення цим словам нема. Кожна притомна людина розуміє, що давати гроші в руки цим виродкам не можна!!!!
12.05.2026 14:12 Ответить
Ці слова, як мед по губах зеленої шобли
12.05.2026 14:35 Ответить
 
 