Украина должна самостоятельно распоряжаться средствами оборонного кредита ЕС, - министр обороны Швеции Йонсон

Именно Украина должна решать, как использовать 90 миллиардов евро финансирования от ЕС для собственных оборонных нужд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по вопросам обороны в Брюсселе заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Больше всего мы будем говорить об Украине", - сказал министр, добавив, что для Швеции поддержка Украины является приоритетным вопросом.

Он добавил, что украинские власти должны самостоятельно определять направления расходования крупного оборонного финансирования от ЕС.

"Они лучше всего знают свои собственные потребности, поэтому пусть используют кредит ЕС таким образом, чтобы это обеспечило им наибольшую боевую мощь", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угрозы РФ Киеву и дипломатам являются циничной эскалацией, – Цахкна

Швеция призывает Европу усилить поддержку Украины

Йонсон отметил, что двусторонняя поддержка Украины со стороны европейских государств остается критически важной, даже несмотря на масштабные общеевропейские финансовые механизмы помощи.

"В прошлом году Швеция занимала третье место в мире по двусторонней поддержке Украины. Мы готовы сделать больше. Настало время для Европы воспользоваться моментом, чтобы убедиться, что Украина имеет преимущество и может вести переговоры с позиции силы", - добавил шведский министр.

В Швеции положительно оценивают украинскую оборонную стратегию

Йонсон также напомнил о недавнем визите министра обороны Украины Михаила Федорова в Швецию, отметив, что оборонный план Украины демонстрирует эффективность.

"Украина смогла отвоевать больше территории, чем потеряла. Мы также обратили внимание на то, что россияне видят большой вызов в обновлении личного состава. Мы также видим, что российская экономика находится на грани. Это очень важно для Европы", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва вручила России ноту протеста из-за угроз дипломатам в Киеве