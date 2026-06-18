Військові комунікатори України завершили курс НАТО зі стратегічних комунікацій

Представники Сил оборони України завершили курс НАТО з планування інформаційних заходів у межах програми зі стратегічних комунікацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують організаторів програми.

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Особливістю курсу стало те, що навчання проходило безпосередньо в Україні. Його реалізують за фінансування в межах Комплексного пакета допомоги НАТО.

Програма розрахована на кілька років і охоплює різні напрями стратегічних комунікацій. Заняття проводять інструктори НАТО, а в перспективі до підготовки планують залучати й представників українських військових навчальних закладів.

Учасниками курсу стали керівники комунікаційних підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та Держспецзв’язку.

Також свої напрацювання представили фахівці Департаменту стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Головного управління комунікацій ЗСУ.

Підготовка була зосереджена на плануванні інформаційних заходів, які є одним із ключових елементів стратегічних комунікацій під час сучасної війни.

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