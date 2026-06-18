Неизвестные во Франции забросали "коктейлями Молотова" завод по производству дронов для Украины, — СМИ

На юго-западе Франции в начале июня неизвестные атаковали "коктейлями Молотова" завод компании Delair, которая производит технику, в частности, беспилотники для Украины. Рассматривается версия о вмешательстве России.

Об этом пишет издание Le Parisien, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, в начале июня злоумышленники забросали здание предприятия "коктейлями Молотова", однако бутылки с зажигательной смесью не воспламенились. Через три дня возле завода был задержан 48-летний гражданин Беларуси, который вел скрытую съемку испытаний прототипа беспилотника. Его поместили под стражу.

Главное управление внутренней безопасности Франции подозревает, что за этими операциями стоит иностранное государство — вероятно, Россия. Следователи "установили, что он якобы отправил видео своему контакту в России", отмечает прокуратура Парижа.

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Подробнее о компании Delair

Предприятие Delair, практически неизвестное широкой публике, расположено на окраине Тулузы. Оно является ведущим производителем французской индустрии беспилотников. Специализируясь на гражданских и военных дронах, компания стала ключевым поставщиком для Украины, а её заказы резко выросли с начала полномасштабного вторжения РФ.

В 2024 году Себастьен Лекорню, который в то время занимал пост министра обороны Франции, даже посетил предприятие, чтобы официально утвердить заказ на 150 наблюдательных и разведывательных дронов, предназначенных для Украины.

"Этот рост обусловлен военными беспилотниками по всему миру", — сообщил генеральный директор Бастьен Манчини изданию Le Parisien.

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