Невідомі у Франції закидали "коктейлями Молотова" завод з виробництва дронів для України, - ЗМІ

На південному заході Франції на початку червня невідомі атакували "коктейлями Молотова" завод компанії Delair, яка виробляє техніку, зокрема, безпілотники для України. Розглядається версія про втручання Росії.

Про це пише видання Le Parisien, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, на початку червня зловмисники закидали будівлю підприємства "коктейлями Молотова", однак пляшки із запальною сумішшю не спалахнули. Через три дні поблизу заводу був затриманий 48-річний громадянин Білорусі, який вів приховану зйомку випробувань прототипу безпілотника. Його помістили під варту.

Головне управління внутрішньої безпеки Франції підозрює, що за цими операціями стоїть іноземна країна — ймовірно, Росія. Слідчі "встановили, що він нібито надіслав відео своєму контакту в Росії", зазначає прокуратура Парижа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні створили морський дрон Sea Trident з дальністю до 2000 миль. ФОТОрепортаж

Більше про компанію Delair

Підприємство Delair, майже невідоме широкому загалу, розташоване на околиці Тулузи. Воно є провідним виробником французької індустрії безпілотників. Спеціалізуючись на цивільних та військових дронах, компанія стала ключовим постачальником для України, а її замовлення різко зросли від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У 2024 році Себастьєн Лекорню, який на той час обіймав посаду міністра оборони Франції, навіть відвідав підприємство, щоб офіційно затвердити замовлення на 150 спостережних і розвідувальних дронів, призначених для України.

"Це зростання зумовлене військовими безпілотниками по всьому світу", — повідомив генеральний директор Бастьєн Манчіні Le Parisien.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Франція запускають спільну оборонну грантову програму на 20 мільйонів євро