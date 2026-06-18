В Україні створили морський дрон Sea Trident з дальністю до 2000 миль. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

В Україні розробили важкий підводний дрон SEA TRIDENT, призначений для ураження стратегічних цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, апарат представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці Eurosatory у Парижі.

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Новий морський апарат для спеціальних операцій

Безпілотник призначений для виконання морських операцій із високим рівнем автономності та низькою помітністю.

Дрон може використовуватися для ударних завдань, логістики та доставки вантажів, а також для перехоплення інших підводних безпілотних систем.

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Технічні можливості та характеристики

SEA TRIDENT здатний доставляти корисне навантаження масою до 1000 кг до стратегічних цілей. Його дальність ходу сягає 2000 миль, що дозволяє виконувати тривалі місії.

Максимальна швидкість дрона становить 10 вузлів (18,5 км/год), а крейсерська — 6 вузлів (11 км/год). Робоча глибина занурення — до 60 метрів.

Маса апарата становить 10 000 кг, а його габарити — 10 000 × 2 000 × 1 500 мм. Дрон оснащений системами автономної навігації та здатен діяти на великих відстанях.

"Апарат адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності", — зазначено у матеріалі.

Це не перша подібна розробка в Україні. Раніше були представлені інші підводні безпілотні системи, зокрема проєкт Toloka.

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