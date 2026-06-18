В Украине создали морской дрон Sea Trident с дальностью до 2000 миль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Индустрия дронов

В Украине разработали тяжелый подводный дрон SEA TRIDENT, предназначенный для поражения стратегических целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аппарат представила украинская компания Global Mark на международной выставке Eurosatory в Париже.

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Новый морской аппарат для специальных операций

Беспилотник предназначен для выполнения морских операций с высоким уровнем автономности и низкой заметностью.

Дрон может использоваться для ударных задач, логистики и доставки грузов, а также для перехвата других подводных беспилотных систем.

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Технические возможности и характеристики

SEA TRIDENT способен доставлять полезную нагрузку массой до 1000 кг к стратегическим целям. Его дальность хода достигает 2000 миль, что позволяет выполнять длительные миссии.

Максимальная скорость дрона составляет 10 узлов (18,5 км/ч), а крейсерская — 6 узлов (11 км/ч). Рабочая глубина погружения — до 60 метров.

Масса аппарата составляет 10 000 кг, а его габариты — 10 000 × 2 000 × 1 500 мм. Дрон оснащен системами автономной навигации и способен действовать на больших расстояниях.

"Аппарат адаптирован для морских операций, требующих полной автономности и низкого уровня заметности", — отмечается в материале.

Это не первая подобная разработка в Украине. Ранее были представлены другие подводные беспилотные системы, в частности проект Toloka.

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