В Запорожье устанавливают антидроновые сетки на остановках общественного транспорта, — ОВА
В Запорожье начали устанавливать дополнительные средства защиты в связи с ростом числа атак дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Сетки над транспортом и на дорогах
По его словам, в Космическом и Шевченковском районах на конечных остановках общественного транспорта разворачивают антидроновые сетки. Такие же конструкции планируют устанавливать на основных маршрутах, где наблюдается большое скопление транспорта.
"На конечных остановках в Космическом и Шевченковском районах будут развернуты антидроновые сетки, чтобы защитить общественный транспорт. Также на основных транспортных магистралях будут развернуты антидроновые сетки. Конечно, это сложно сделать в городской застройке, потому что "дыр" для пролета дронов будет достаточно, если со стороны врага будет вестись прицельная работа", — отметил Федоров.
По его словам, из-за увеличения количества атак власти совместно с соответствующими службами усиливают защиту как на государственных трассах, так и в городе.
В то же время анализ ударов FPV-дронов показывает, что они часто попадают случайно. Поэтому есть вероятность, что такие сетки смогут частично защитить транспорт и людей.
Бетонные укрытия для людей
Вторым направлением защиты является установка бетонных укрытий возле общественного транспорта и мест массового скопления людей.
Сейчас городу требуется около 200 таких сооружений. Первые 50 укрытий планируется получить уже в ближайшие месяцы после достижения договоренностей с международными партнерами.
Также уже определены дороги местного значения, где будет усилена защита от дронов.
Как отмечается, с конца мая и в течение июня российские войска увеличили количество атак дронами по Запорожью. Кроме того, по городу начали наносить удары FPV-дронами, которые доставляются с помощью других беспилотников.
По данным разведки, российские войска получили приказ активизировать удары FPV-дронами по гражданским объектам города.
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