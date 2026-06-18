В Запорожье устанавливают антидроновые сетки на остановках общественного транспорта, — ОВА

Фото: Укрінформ

В Запорожье начали устанавливать дополнительные средства защиты в связи с ростом числа атак дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Сетки над транспортом и на дорогах

По его словам, в Космическом и Шевченковском районах на конечных остановках общественного транспорта разворачивают антидроновые сетки. Такие же конструкции планируют устанавливать на основных маршрутах, где наблюдается большое скопление транспорта.

"На конечных остановках в Космическом и Шевченковском районах будут развернуты антидроновые сетки, чтобы защитить общественный транспорт. Также на основных транспортных магистралях будут развернуты антидроновые сетки. Конечно, это сложно сделать в городской застройке, потому что "дыр" для пролета дронов будет достаточно, если со стороны врага будет вестись прицельная работа", — отметил Федоров.

По его словам, из-за увеличения количества атак власти совместно с соответствующими службами усиливают защиту как на государственных трассах, так и в городе.

В то же время анализ ударов FPV-дронов показывает, что они часто попадают случайно. Поэтому есть вероятность, что такие сетки смогут частично защитить транспорт и людей.

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Бетонные укрытия для людей

Вторым направлением защиты является установка бетонных укрытий возле общественного транспорта и мест массового скопления людей.

Сейчас городу требуется около 200 таких сооружений. Первые 50 укрытий планируется получить уже в ближайшие месяцы после достижения договоренностей с международными партнерами.

Также уже определены дороги местного значения, где будет усилена защита от дронов.

Как отмечается, с конца мая и в течение июня российские войска увеличили количество атак дронами по Запорожью. Кроме того, по городу начали наносить удары FPV-дронами, которые доставляются с помощью других беспилотников.

По данным разведки, российские войска получили приказ активизировать удары FPV-дронами по гражданским объектам города.

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