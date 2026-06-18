У Запоріжжі встановлюють антидронові сітки на зупинках транспорту, - ОВА

Фото: Укрінформ

У Запоріжжі почали встановлювати додатковий захист через зростання атак дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сітки над транспортом і на дорогах

За його словами, у Космічному та Шевченківському районах на кінцевих зупинках громадського транспорту розгортають антидронові сітки. Такі ж конструкції планують встановлювати на основних шляхах, де є велике скупчення транспорту.

"На кінцевих зупинках в Космічному та Шевченківському районах будуть розгорнуті антидронові сітки, аби захистити громадський транспорт. Також на основних шляхах концентрації транспорту будуть розгорнуті антидронові сітки. Звичайно, це складно зробити в міській забудові, бо "дірок" для зальоту дронів буде достатньо, якщо з боку ворога буде прицільна робота", — зазначив Федоров.

За його словами, через збільшення кількості атак влада разом із відповідними службами посилює захист як на державних трасах, так і в місті.

Водночас аналіз ударів FPV-дронів показує, що вони часто влучають випадково. Тому є ймовірність, що такі сітки зможуть частково захистити транспорт і людей.

Читайте: Наслідки ударів РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 7, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Бетонні укриття для людей

Другим напрямком захисту є встановлення бетонних укриттів біля громадського транспорту та місць масового перебування людей.

Наразі місту потрібно близько 200 таких споруд. Перші 50 укриттів планують отримати вже найближчими місяцями після домовленостей із міжнародними партнерами.

Також уже визначені дороги місцевого значення, де антидроновий захист буде посилено.

Як зазначається, з кінця травня і протягом червня російські війська збільшили кількість атак дронами по Запоріжжю. Крім того, по місту почали бити FPV-дронами, які доставляють за допомогою інших безпілотників.

За даними розвідки, російські війська отримали наказ активізувати удари FPV-дронами по цивільних об’єктах міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон РФ вдарив біля зупинки у Запорізькому районі: є загиблий та поранений