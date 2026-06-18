Окупантам наказали активізувати FPV-удари по цивільних об’єктах Запоріжжя, - ГУР
Окупанти зі складу 58 армії збройних сил держави-агресора Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
РФ активізує терор у Запоріжжі
Згідно зі здобутими Департаментом активних дій ГУР МО України даними, ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі - бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.
Зазначається, що для реалізації злочинних планів окупаційним підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе.
РФ не має результатів на полі бою
"Наказ посилити терор проти українців ― ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку", - наголосили в ГУР.
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