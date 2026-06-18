Окупантам наказали активізувати FPV-удари по цивільних об’єктах Запоріжжя, - ГУР

Окупанти зі складу 58 армії збройних сил держави-агресора Росії отримали прямий наказ збільшити інтенсивність ударів за допомогою FPV на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ активізує терор у Запоріжжі

Згідно зі здобутими Департаментом активних дій ГУР МО України даними, ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі - бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру.



Зазначається, що для реалізації злочинних планів окупаційним підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе.

Також дивіться: Росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, щонайменше четверо поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

РФ не має результатів на полі бою

"Наказ посилити терор проти українців ― ще один доказ гнівного невдоволення вождів держави-агресора росії через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку", - наголосили в ГУР.

Також читайте: РФ атакувала авто та об’єкт інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі (оновлено)