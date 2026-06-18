Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья, - ГУР

Оккупанты из состава 58-й армии вооруженных сил государства-агрессора России получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV на оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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РФ активизирует террор в Запорожье

Согласно данным, полученным Департаментом активных действий ГУР МО Украины, главари российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — наносить удары по любым гражданским объектам областного центра.



Отмечается, что для реализации преступных планов оккупационным подразделениям обещают увеличить объемы поставок ударных дронов-камикадзе.

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РФ не добивается результатов на поле боя

"Приказ усилить террор против украинцев — еще одно доказательство яростного недовольства вождей государства-агрессора России из-за постоянно растущего уровня ее потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении", — подчеркнули в ГУР.

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