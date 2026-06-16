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Новости Производство дронов Индустрия дронов
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Украина в этом году произведёт 10 млн дронов и может удвоить этот показатель, – Зеленский

Индустрия дронов

Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2026 году Украина планирует произвести около 10 млн беспилотников, а при необходимости может удвоить этот показатель.

Об этом глава государства заявил в интервью Reuters NEXT в кулуарах саммита G7 во Франции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Производство дронов

"В этом году мы произведем около 10 миллионов дронов. Но мы можем удвоить этот показатель", — заявил Зеленский.

  • Президент подчеркнул, что это позитивная новость для украинской оборонной промышленности и сферы военных технологий.

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Россия утратила инициативу на поле боя: преимущество Украины

Зеленский также заявил, что армия РФ утратила инициативу почти на всех направлениях, где пыталась вести наступательные действия. На отдельных участках фронта украинские военные перехватили инициативу и добились успехов.

"Они (РФ. — Ред.) проводили наступательные действия на 12 направлениях. ... Мы это видели, и они утратили инициативу почти на всех этих направлениях. Лишь на двух или трёх у них всё ещё есть ... солдаты и ресурсы. Но даже там они продвигаются очень медленно. На других направлениях они действительно утратили инициативу, и мы её перехватили. На двух-трёх направлениях мы сейчас добиваемся большего успеха. Например, на одном из направлений мы продвинулись на 100 км", – добавил президент.

Украина усилила свои возможности по нанесению дальнобойных ударов и видит результат от санкционного давления на Россию, резюмировал он.

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Автор: 

беспилотник (5333) Зеленский Владимир (24520) производство (618) дроны (7385)
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Топ комментарии
+22
🤣🤣🤣 Треба вже було 3,14зданути 100 мільйонів... Було б епічно... 😂😂😂🤪🤪🤪
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16.06.2026 20:42 Ответить
+19
Тільки після 3000 фламінго!
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16.06.2026 20:42 Ответить
+17
Брехали твоєї мами сини і ти разом з ними!
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16.06.2026 20:39 Ответить
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Брехали твоєї мами сини і ти разом з ними!
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16.06.2026 20:39 Ответить
Яке воно жалюгідне
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16.06.2026 20:40 Ответить
зате потужне і незламне.

і не втік, на відміну від Міндіча
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16.06.2026 21:40 Ответить
🤣🤣🤣 Треба вже було 3,14зданути 100 мільйонів... Було б епічно... 😂😂😂🤪🤪🤪
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16.06.2026 20:42 Ответить
То залишив на осінь. Потрібно же щось баранам обіцяти.
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16.06.2026 20:49 Ответить
І посадимо мільярд дерев .
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16.06.2026 20:42 Ответить
Ні, два!
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16.06.2026 20:46 Ответить
Тобто на виготовлення одного дрона піде сто дерев. Важкуваті будуть дрони, проте жоден радар не побачить
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16.06.2026 20:47 Ответить
ми порубаємо цей мільйон дерев на фанеру та зробимо з них дрони!!!
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16.06.2026 20:47 Ответить
І весь мільярд біля Маріуполя і по березі Азовського моря.
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16.06.2026 20:50 Ответить
Тільки після 3000 фламінго!
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16.06.2026 20:42 Ответить
Шпігельшнауцер кожен день відправляє стада Фламінго на Москву. Ну або гроші на офшор. Щось одно з двох точно.
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16.06.2026 20:49 Ответить
Ні, через одновірця міндіча 'двушки'' на москву.
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16.06.2026 20:51 Ответить
Мда..людину з Кривого Рогу вивезти можна, але квартал95 з неї навіть дустом не виведеш...
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16.06.2026 20:48 Ответить
Дивина дивна зі "словесною діареєю" найвеличнішого "лідора млемені":
стосовно розмінувань і відведень - ні пари з вуст хоча це призвело до сотен тисяч загиблих;
про "реформу ТЦК", після якої почалась "бусифікація" - ні пари з вуст (бо рейтиги в небезпеці);
про хабарників в МОУ (починаючи з яєць по 17 грн) - тиша (але всі причетні - за кордоном насолоджуються життям);
Про "потужну дипломатію" усіляких "корабельних сосен", "на 100% своїх прокурорів", ескортниць чи фігурантів хабарництва в уряді - язик в дупі...
Але якщо потрібно посваритися з Європою чи США - потік слів з найпотужнішого роту не спинити! Якщо треба проінформувати "друга з кремля" про недостачу засобів ППО чи проблеми на фронті - щовечінній "хриплосик" все розкаже!
Якщо треба здати інтереси країни в обмін на владу (починаючи зі "стамбула 2022" чим навіть з "Оману 2020"), то і "картонний майдан" викличе найвеличнішу діарею у довбодятлів з Бакової (я вже не кажу про те, що буде після "довготривалого припинення вогню")
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16.06.2026 21:17 Ответить
Не ображайте Кривий Ріг! Це унікальне місто, і дурнів в ньому не більше, ніж в інших містах
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16.06.2026 21:49 Ответить
Ого, що ж ми будемо з ними робити? Тут немає вже куди складати 3000 крилатих ракет, вироблених у 2025 році. Вже в цьому році виробили мабуть що 2 тисячі,та тут ще така кількість дронів.
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16.06.2026 20:48 Ответить
Як два пальці обісьцяти
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16.06.2026 20:48 Ответить
а сколько зелено-продажный баллистики выробыв то уже и не сосчитать
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16.06.2026 20:48 Ответить
ти мабуть ще пацан, а ось олди пам'ятають, що при совєцькій плановій економіці премії нараховувалися не від кількості куплених калош, а від суми грошей, освоєних на їх виробництво
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16.06.2026 21:44 Ответить
треба 140 мільйонів з самонаведенням на біологічний вид Choerocyon vulgaris
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16.06.2026 20:48 Ответить
Невідомий вова, який же ти жалюгідний. Ти став ще більш жалюгіднішим, ніж коли брехав про $4000 зарплати вчителям, мільярд дерев, про Оман, де ти здав усю Україну: її ракетний щит, її "Стугни" з танками, її замінований, а потім розмінований Чонгар, її контрозвідку й операцію «Авеню», призначив у владу агентів росії та відвертих зрадників. Коли ти брехав, що ніякого повномасштабного вторгнення не буде, про залишайтесь вдома, шашлики, ЗНО, "дєнь пабєди", прирікаючи на окупацію та смерть мільйони українців. Коли в 2023-му разом зі своїми прихвоснями зірвав план контрнаступу в бік українського Криму, затягнувши війну.
Про твою корупцію, зе-міндічей із мільярдами вкрадених коштів, про будинок в «Династії» невідомого тобі, але вже відомого всій країні Вови, і про двушки на москву, про наші 100500 ракет, що застрягли у твоїх обіцянках та кіношному підприємстві російського шулера, й про наше ППО, вивезене до арабських шейхів.
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16.06.2026 20:50 Ответить
Невідомий Вова продовжує вішати локшину на вуха 73% баранів. Жодної своєї обіцянки не виконав і ніби нічого раніше не брехав, позичив очі у Сірка і бреше далі, але вже потужніше і масштабніше.
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16.06.2026 20:54 Ответить
..нажаль баранів побільшало..!! А зараз ..після трощення кацапсячих НПЗ стадо почало активно мекати про великого стратега ... який поставить смердячих на коліна...
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16.06.2026 21:10 Ответить
Світлана Самарська:

Слава Богу, ми напевно знаємо, що він завжди бреше, тому не плекаємо найменших ілюзій. Виведені Зеленським 40 мільярдів із програми закупівлі зброї - це сотні зарядів до Patriot! Вдумайтеся! Тобто він хизується тим, що забрав гроші, на які мали би закупити озброєння, аби витратити їх на загравання зі своїм електоратом. А зараз, коли сталися страшні обстріли, ці гроші підуть на латання дір. А якого ж біса ти ці гроші забрав із закупівлі озброєння? Що ж ти не корабель дірявий ремонтуєш, а ковшики усім роздаєш, коли цей корабель водою заповнюється? Правильно! Бо з 40 мільярдів колосальне бабло піде на підкуп зазначеної вище категорії суспільства. Яка на згарищах, на цвинтарях, на руїнах, у холоді і голоді буде «дякувати, дуже дякувати» турботливому президенту за «тисячевесну», мараХвон і «3000 км Укрзалізницею»…

Дмитро Биков:
Контррозвідка СБУ, яка може і мені провести екскурсії своїми підвальними приміщеннями, підвела справу 42 річної киянки Наталії Козаченко, що критикувала Зеленського, до кваліфікації в справі про виправдання збройної агресії рф. Хоч в матеріалах справи містилися лише вислови з критикою Зеленського та влади, суд виніс рішення про позбавлення волі Наталії, матері малолітньої дитини, на 5 років, штрафу у 25 тисяч гривень та вилучення двох телефонів. Такий надміру жорсткий вирок по суті за критику Зеленського є маркером, що СБУ намагалася руками суду створити прецедент, на який мали б орієнтуватися суди у майбутньому по схожим справам. Далі ці справи можуть поставити на поток і тоді в нас з'явиться когорта політичних в'язнів. Нічого не нагадує? Бо мені нагадує методи вонючого совка, з якого ми втекли. Хтось вперто намагається нас туди повернути і війна їм не перепона... Більше коментарів на актуальні події на відео: https://www.youtube.com/watch?v=3D7QpV2cqBI https://www.youtube.com/watch?v=3D7Qp...

https://www.youtube.com/post/UgkxbHkfIp1SQtoS_jg6mXsgZObOwbOmMkaj


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16.06.2026 21:36 Ответить
А ще скільки тисяч "Фломінго" зроблено?
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16.06.2026 20:52 Ответить
Ну а ракеты наши то , ракеты где Вова? Те шо фламинго.
Или Миндичу на приданное пошло и тю-тю в Израиль?
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16.06.2026 20:56 Ответить
Але навіть там вони просуваються дуже повільно. Джерело: https://censor.net/ua/n4008721

То зєля співчуває,що кацапи просуваються повільно, чи як? Поясніть мені, будь ласка, "грьобаному піндосу". Щось ніяк не доганяю "викрутасів" українських політиків та медіа.
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16.06.2026 20:57 Ответить
Не заважайте Вові потужно брехати. Він курнув чогось кріпкого і йому все показалося ве-е-е-е-е- ликим!
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16.06.2026 20:58 Ответить
І крах російської економіки.
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16.06.2026 21:12 Ответить
Все! Можна ідти спати...
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16.06.2026 21:30 Ответить
та падажді, в 24:00 по СТБ вживу послухаєш
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16.06.2026 21:46 Ответить
Опять языком воздух сотряс.
Ты лучше посади саботажников и воров, присосавшихся к бюджету и поставкам.
Не выпускай их за границу с украденными миллиардами.
Начни с резникова.
А так, твое выступление как в квартале 95, посмешить и забыть.
Бывших квартальщиков не бывает.
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16.06.2026 21:35 Ответить
300 тисяч торішніх ракет вже виготовив? *іздабол, ***…
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16.06.2026 21:40 Ответить
Навіть якби це була правда то хто про це стане говорити з нормальних людей адже ворог не спить ,але хто ще вірить цьому блазню це пустопорожні слова .
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16.06.2026 21:49 Ответить
 
 