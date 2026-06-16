Украина в этом году произведёт 10 млн дронов и может удвоить этот показатель, – Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2026 году Украина планирует произвести около 10 млн беспилотников, а при необходимости может удвоить этот показатель.

Об этом глава государства заявил в интервью Reuters NEXT в кулуарах саммита G7 во Франции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Производство дронов

"В этом году мы произведем около 10 миллионов дронов. Но мы можем удвоить этот показатель", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это позитивная новость для украинской оборонной промышленности и сферы военных технологий.

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Россия утратила инициативу на поле боя: преимущество Украины

Зеленский также заявил, что армия РФ утратила инициативу почти на всех направлениях, где пыталась вести наступательные действия. На отдельных участках фронта украинские военные перехватили инициативу и добились успехов.

"Они (РФ. — Ред.) проводили наступательные действия на 12 направлениях. ... Мы это видели, и они утратили инициативу почти на всех этих направлениях. Лишь на двух или трёх у них всё ещё есть ... солдаты и ресурсы. Но даже там они продвигаются очень медленно. На других направлениях они действительно утратили инициативу, и мы её перехватили. На двух-трёх направлениях мы сейчас добиваемся большего успеха. Например, на одном из направлений мы продвинулись на 100 км", – добавил президент.

Украина усилила свои возможности по нанесению дальнобойных ударов и видит результат от санкционного давления на Россию, резюмировал он.

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