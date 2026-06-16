Украина в этом году произведёт 10 млн дронов и может удвоить этот показатель, – Зеленский
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2026 году Украина планирует произвести около 10 млн беспилотников, а при необходимости может удвоить этот показатель.
Об этом глава государства заявил в интервью Reuters NEXT в кулуарах саммита G7 во Франции, сообщает Цензор.НЕТ.
Производство дронов
"В этом году мы произведем около 10 миллионов дронов. Но мы можем удвоить этот показатель", — заявил Зеленский.
- Президент подчеркнул, что это позитивная новость для украинской оборонной промышленности и сферы военных технологий.
Россия утратила инициативу на поле боя: преимущество Украины
Зеленский также заявил, что армия РФ утратила инициативу почти на всех направлениях, где пыталась вести наступательные действия. На отдельных участках фронта украинские военные перехватили инициативу и добились успехов.
"Они (РФ. — Ред.) проводили наступательные действия на 12 направлениях. ... Мы это видели, и они утратили инициативу почти на всех этих направлениях. Лишь на двух или трёх у них всё ещё есть ... солдаты и ресурсы. Но даже там они продвигаются очень медленно. На других направлениях они действительно утратили инициативу, и мы её перехватили. На двух-трёх направлениях мы сейчас добиваемся большего успеха. Например, на одном из направлений мы продвинулись на 100 км", – добавил президент.
Украина усилила свои возможности по нанесению дальнобойных ударов и видит результат от санкционного давления на Россию, резюмировал он.
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і не втік, на відміну від Міндіча
стосовно розмінувань і відведень - ні пари з вуст хоча це призвело до сотен тисяч загиблих;
про "реформу ТЦК", після якої почалась "бусифікація" - ні пари з вуст (бо рейтиги в небезпеці);
про хабарників в МОУ (починаючи з яєць по 17 грн) - тиша (але всі причетні - за кордоном насолоджуються життям);
Про "потужну дипломатію" усіляких "корабельних сосен", "на 100% своїх прокурорів", ескортниць чи фігурантів хабарництва в уряді - язик в дупі...
Але якщо потрібно посваритися з Європою чи США - потік слів з найпотужнішого роту не спинити! Якщо треба проінформувати "друга з кремля" про недостачу засобів ППО чи проблеми на фронті - щовечінній "хриплосик" все розкаже!
Якщо треба здати інтереси країни в обмін на владу (починаючи зі "стамбула 2022" чим навіть з "Оману 2020"), то і "картонний майдан" викличе найвеличнішу діарею у довбодятлів з Бакової (я вже не кажу про те, що буде після "довготривалого припинення вогню")
Про твою корупцію, зе-міндічей із мільярдами вкрадених коштів, про будинок в «Династії» невідомого тобі, але вже відомого всій країні Вови, і про двушки на москву, про наші 100500 ракет, що застрягли у твоїх обіцянках та кіношному підприємстві російського шулера, й про наше ППО, вивезене до арабських шейхів.
Слава Богу, ми напевно знаємо, що він завжди бреше, тому не плекаємо найменших ілюзій. Виведені Зеленським 40 мільярдів із програми закупівлі зброї - це сотні зарядів до Patriot! Вдумайтеся! Тобто він хизується тим, що забрав гроші, на які мали би закупити озброєння, аби витратити їх на загравання зі своїм електоратом. А зараз, коли сталися страшні обстріли, ці гроші підуть на латання дір. А якого ж біса ти ці гроші забрав із закупівлі озброєння? Що ж ти не корабель дірявий ремонтуєш, а ковшики усім роздаєш, коли цей корабель водою заповнюється? Правильно! Бо з 40 мільярдів колосальне бабло піде на підкуп зазначеної вище категорії суспільства. Яка на згарищах, на цвинтарях, на руїнах, у холоді і голоді буде «дякувати, дуже дякувати» турботливому президенту за «тисячевесну», мараХвон і «3000 км Укрзалізницею»…
Дмитро Биков:
Контррозвідка СБУ, яка може і мені провести екскурсії своїми підвальними приміщеннями, підвела справу 42 річної киянки Наталії Козаченко, що критикувала Зеленського, до кваліфікації в справі про виправдання збройної агресії рф. Хоч в матеріалах справи містилися лише вислови з критикою Зеленського та влади, суд виніс рішення про позбавлення волі Наталії, матері малолітньої дитини, на 5 років, штрафу у 25 тисяч гривень та вилучення двох телефонів. Такий надміру жорсткий вирок по суті за критику Зеленського є маркером, що СБУ намагалася руками суду створити прецедент, на який мали б орієнтуватися суди у майбутньому по схожим справам. Далі ці справи можуть поставити на поток і тоді в нас з'явиться когорта політичних в'язнів. Нічого не нагадує? Бо мені нагадує методи вонючого совка, з якого ми втекли. Хтось вперто намагається нас туди повернути і війна їм не перепона... Більше коментарів на актуальні події на відео: https://www.youtube.com/watch?v=3D7QpV2cqBI https://www.youtube.com/watch?v=3D7Qp...
https://www.youtube.com/post/UgkxbHkfIp1SQtoS_jg6mXsgZObOwbOmMkaj
Или Миндичу на приданное пошло и тю-тю в Израиль?
То зєля співчуває,що кацапи просуваються повільно, чи як? Поясніть мені, будь ласка, "грьобаному піндосу". Щось ніяк не доганяю "викрутасів" українських політиків та медіа.
Ты лучше посади саботажников и воров, присосавшихся к бюджету и поставкам.
Не выпускай их за границу с украденными миллиардами.
Начни с резникова.
А так, твое выступление как в квартале 95, посмешить и забыть.
Бывших квартальщиков не бывает.