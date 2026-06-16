Україна цього року виробить 10 млн дронів та може подвоїти цей показник, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році Україна планує виробити близько 10 млн безпілотників, а за потреби може подвоїти цей показник.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters NEXT на полях саміту G7 у Франції, інформує Цензор.НЕТ.
Виробництво дронів
"Цього року ми виробимо близько 10 мільйонів дронів. Але ми можемо подвоїти цей показник", – анонсував Зеленський.
- Президент наголосив, що це позитивна новина для української оборонної промисловості та сфери військових технологій.
Росія втратила ініціативу на полій бою: перевага України
Зеленський також заявив, що армії РФ втратила ініціативу майже на всіх напрямках, де намагалася вести наступальні дії. На окремих ділянках фронту українські військові перехопили ініціативу та досягли успіхів.
"Вони (РФ. – Ред.) проводили наступальні дії на 12 напрямках. ... Ми це бачили, і вони втратили ініціативу майже на всіх цих напрямках. Лише на двох або трьох вони все ще мають ... солдатів і ресурси. Але навіть там вони просуваються дуже повільно. На інших напрямках вони справді втратили ініціативу, і ми її перехопили. На двох-трьох напрямках ми зараз успішніші. Наприклад, на одному з напрямків ми просунулися на 100 км", – додав президент.
Україна посилила свої можливості щодо далекобійних ударів і бачить результат від санкційного тиску на Росію, резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стосовно розмінувань і відведень - ні пари з вуст хоча це призвело до сотен тисяч загиблих;
про "реформу ТЦК", після якої почалась "бусифікація" - ні пари з вуст (бо рейтиги в небезпеці);
про хабарників в МОУ (починаючи з яєць по 17 грн) - тиша (але всі причетні - за кордоном насолоджуються життям);
Про "потужну дипломатію" усіляких "корабельних сосен", "на 100% своїх прокурорів", ескортниць чи фігурантів хабарництва в уряді - язик в дупі...
Але якщо потрібно посваритися з Європою чи США - потік слів з найпотужнішого роту не спинити! Якщо треба проінформувати "друга з кремля" про недостачу засобів ППО чи проблеми на фронті - щовечінній "хриплосик" все розкаже!
Якщо треба здати інтереси країни в обмін на владу (починаючи зі "стамбула 2022" чим навіть з "Оману 2020"), то і "картонний майдан" викличе найвеличнішу діарею у довбодятлів з Бакової (я вже не кажу про те, що буде після "довготривалого припинення вогню")
Про твою корупцію, зе-міндічей із мільярдами вкрадених коштів, про будинок в «Династії» невідомого тобі, але вже відомого всій країні Вови, і про двушки на москву, про наші 100500 ракет, що застрягли у твоїх обіцянках та кіношному підприємстві російського шулера, й про наше ППО, вивезене до арабських шейхів.
Или Миндичу на приданное пошло и тю-тю в Израиль?
То зєля співчуває,що кацапи просуваються повільно, чи як? Поясніть мені, будь ласка, "грьобаному піндосу". Щось ніяк не доганяю "викрутасів" українських політиків та медіа.