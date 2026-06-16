Україна цього року виробить 10 млн дронів та може подвоїти цей показник, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році Україна планує виробити близько 10 млн безпілотників, а за потреби може подвоїти цей показник.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters NEXT на полях саміту G7 у Франції, інформує Цензор.НЕТ.

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Виробництво дронів

"Цього року ми виробимо близько 10 мільйонів дронів. Але ми можемо подвоїти цей показник", – анонсував Зеленський.

Президент наголосив, що це позитивна новина для української оборонної промисловості та сфери військових технологій.

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Росія втратила ініціативу на полій бою: перевага України

Зеленський також заявив, що армії РФ втратила ініціативу майже на всіх напрямках, де намагалася вести наступальні дії. На окремих ділянках фронту українські військові перехопили ініціативу та досягли успіхів.

"Вони (РФ. – Ред.) проводили наступальні дії на 12 напрямках. ... Ми це бачили, і вони втратили ініціативу майже на всіх цих напрямках. Лише на двох або трьох вони все ще мають ... солдатів і ресурси. Але навіть там вони просуваються дуже повільно. На інших напрямках вони справді втратили ініціативу, і ми її перехопили. На двох-трьох напрямках ми зараз успішніші. Наприклад, на одному з напрямків ми просунулися на 100 км", – додав президент.

Україна посилила свої можливості щодо далекобійних ударів і бачить результат від санкційного тиску на Росію, резюмував він.

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