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Новини Виробництво дронів Індустрія дронів
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Україна цього року виробить 10 млн дронів та може подвоїти цей показник, - Зеленський

Індустрія дронів

Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році Україна планує виробити близько 10 млн безпілотників, а за потреби може подвоїти цей показник.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters NEXT на полях саміту G7 у Франції, інформує Цензор.НЕТ.

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Виробництво дронів

"Цього року ми виробимо близько 10 мільйонів дронів. Але ми можемо подвоїти цей показник", – анонсував Зеленський.

  • Президент наголосив, що це позитивна новина для української оборонної промисловості та сфери військових технологій.

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Росія втратила ініціативу на полій бою: перевага України

Зеленський також заявив, що армії РФ втратила ініціативу майже на всіх напрямках, де намагалася вести наступальні дії. На окремих ділянках фронту українські військові перехопили ініціативу та досягли успіхів.

"Вони (РФ. – Ред.) проводили наступальні дії на 12 напрямках. ... Ми це бачили, і вони втратили ініціативу майже на всіх цих напрямках. Лише на двох або трьох вони все ще мають ... солдатів і ресурси. Але навіть там вони просуваються дуже повільно. На інших напрямках вони справді втратили ініціативу, і ми її перехопили. На двох-трьох напрямках ми зараз успішніші. Наприклад, на одному з напрямків ми просунулися на 100 км", – додав президент.

Україна посилила свої можливості щодо далекобійних ударів і бачить результат від санкційного тиску на Росію, резюмував він.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5984) Зеленський Володимир (28045) виробництво (2017) дрони (8459)
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Топ коментарі
+12
🤣🤣🤣 Треба вже було 3,14зданути 100 мільйонів... Було б епічно... 😂😂😂🤪🤪🤪
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16.06.2026 20:42 Відповісти
+11
І посадимо мільярд дерев .
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16.06.2026 20:42 Відповісти
+11
Тільки після 3000 фламінго!
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16.06.2026 20:42 Відповісти
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Брехали твоєї мами сини і ти разом з ними!
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16.06.2026 20:39 Відповісти
Яке воно жалюгідне
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16.06.2026 20:40 Відповісти
🤣🤣🤣 Треба вже було 3,14зданути 100 мільйонів... Було б епічно... 😂😂😂🤪🤪🤪
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16.06.2026 20:42 Відповісти
То залишив на осінь. Потрібно же щось баранам обіцяти.
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16.06.2026 20:49 Відповісти
І посадимо мільярд дерев .
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16.06.2026 20:42 Відповісти
Ні, два!
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16.06.2026 20:46 Відповісти
Тобто на виготовлення одного дрона піде сто дерев. Важкуваті будуть дрони, проте жоден радар не побачить
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16.06.2026 20:47 Відповісти
ми порубаємо цей мільйон дерев на фанеру та зробимо з них дрони!!!
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16.06.2026 20:47 Відповісти
І весь мільярд біля Маріуполя і по березі Азовського моря.
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16.06.2026 20:50 Відповісти
Тільки після 3000 фламінго!
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16.06.2026 20:42 Відповісти
Шпігельшнауцер кожен день відправляє стада Фламінго на Москву. Ну або гроші на офшор. Щось одно з двох точно.
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16.06.2026 20:49 Відповісти
Ні, через одновірця міндіча 'двушки'' на москву.
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16.06.2026 20:51 Відповісти
Мда..людину з Кривого Рогу вивезти можна, але квартал95 з неї навіть дустом не виведеш...
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16.06.2026 20:48 Відповісти
Дивина дивна зі "словесною діареєю" найвеличнішого "лідора млемені":
стосовно розмінувань і відведень - ні пари з вуст хоча це призвело до сотен тисяч загиблих;
про "реформу ТЦК", після якої почалась "бусифікація" - ні пари з вуст (бо рейтиги в небезпеці);
про хабарників в МОУ (починаючи з яєць по 17 грн) - тиша (але всі причетні - за кордоном насолоджуються життям);
Про "потужну дипломатію" усіляких "корабельних сосен", "на 100% своїх прокурорів", ескортниць чи фігурантів хабарництва в уряді - язик в дупі...
Але якщо потрібно посваритися з Європою чи США - потік слів з найпотужнішого роту не спинити! Якщо треба проінформувати "друга з кремля" про недостачу засобів ППО чи проблеми на фронті - щовечінній "хриплосик" все розкаже!
Якщо треба здати інтереси країни в обмін на владу (починаючи зі "стамбула 2022" чим навіть з "Оману 2020"), то і "картонний майдан" викличе найвеличнішу діарею у довбодятлів з Бакової (я вже не кажу про те, що буде після "довготривалого припинення вогню")
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16.06.2026 21:17 Відповісти
Ого, що ж ми будемо з ними робити? Тут немає вже куди складати 3000 крилатих ракет, вироблених у 2025 році. Вже в цьому році виробили мабуть що 2 тисячі,та тут ще така кількість дронів.
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16.06.2026 20:48 Відповісти
Як два пальці обісьцяти
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16.06.2026 20:48 Відповісти
а сколько зелено-продажный баллистики выробыв то уже и не сосчитать
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16.06.2026 20:48 Відповісти
треба 140 мільйонів з самонаведенням на біологічний вид Choerocyon vulgaris
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16.06.2026 20:48 Відповісти
Невідомий вова, який же ти жалюгідний. Ти став ще більш жалюгіднішим, ніж коли брехав про $4000 зарплати вчителям, мільярд дерев, про Оман, де ти здав усю Україну: її ракетний щит, її "Стугни" з танками, її замінований, а потім розмінований Чонгар, її контрозвідку й операцію «Авеню», призначив у владу агентів росії та відвертих зрадників. Коли ти брехав, що ніякого повномасштабного вторгнення не буде, про залишайтесь вдома, шашлики, ЗНО, "дєнь пабєди", прирікаючи на окупацію та смерть мільйони українців. Коли в 2023-му разом зі своїми прихвоснями зірвав план контрнаступу в бік українського Криму, затягнувши війну.
Про твою корупцію, зе-міндічей із мільярдами вкрадених коштів, про будинок в «Династії» невідомого тобі, але вже відомого всій країні Вови, і про двушки на москву, про наші 100500 ракет, що застрягли у твоїх обіцянках та кіношному підприємстві російського шулера, й про наше ППО, вивезене до арабських шейхів.
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16.06.2026 20:50 Відповісти
Невідомий Вова продовжує вішати локшину на вуха 73% баранів. Жодної своєї обіцянки не виконав і ніби нічого раніше не брехав, позичив очі у Сірка і бреше далі, але вже потужніше і масштабніше.
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16.06.2026 20:54 Відповісти
..нажаль баранів побільшало..!! А зараз ..після трощення кацапсячих НПЗ стадо почало активно мекати про великого стратега ... який поставить смердячих на коліна...
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16.06.2026 21:10 Відповісти
А ще скільки тисяч "Фломінго" зроблено?
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16.06.2026 20:52 Відповісти
Ну а ракеты наши то , ракеты где Вова? Те шо фламинго.
Или Миндичу на приданное пошло и тю-тю в Израиль?
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16.06.2026 20:56 Відповісти
Але навіть там вони просуваються дуже повільно. Джерело: https://censor.net/ua/n4008721

То зєля співчуває,що кацапи просуваються повільно, чи як? Поясніть мені, будь ласка, "грьобаному піндосу". Щось ніяк не доганяю "викрутасів" українських політиків та медіа.
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16.06.2026 20:57 Відповісти
Не заважайте Вові потужно брехати. Він курнув чогось кріпкого і йому все показалося ве-е-е-е-е- ликим!
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16.06.2026 20:58 Відповісти
І крах російської економіки.
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16.06.2026 21:12 Відповісти
 
 